Рейтинг@Mail.ru
Праздничные салюты в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220510/salyut-1787724177.html
Праздничные салюты в честь Дня Победы
Праздничные салюты в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2022
Праздничные салюты в честь Дня Победы
Празднование Дня Победы в России и некоторых странах за рубежом традиционно завершилось салютом. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T11:55
2022-05-10T11:55
фото
день победы — 2022
день победы
москва
донецк (днр)
луганск
волгоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722675_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde48b4f4c3933d71fd338fecb7d595d.jpg
Празднование Дня Победы в России и некоторых странах за рубежом традиционно завершилось салютом. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru.
москва
донецк (днр)
луганск
волгоград
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722675_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_b61b459a282554b084db113f8cf621d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, день победы, москва, донецк (днр), луганск, волгоград, севастополь
11:55 10.05.2022
 

Праздничные салюты в честь Дня Победы

Читать ria.ru в
Празднование Дня Победы в России и некоторых странах за рубежом традиционно завершилось салютом. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород.

Праздничный салют в Москве в честь Дня Победы
1 из 12

Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев

За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из тысячи орудий.

Салют в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
2 из 12

За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из тысячи орудий.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Салют в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции начался в 22.00

 Салют в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
3 из 12

Салют в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции начался в 22.00

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Залпы праздничного салюта украшали небо Москвы на протяжении десяти минут на 36 площадках.

 Салют в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
4 из 12

Залпы праздничного салюта украшали небо Москвы на протяжении десяти минут на 36 площадках.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Павел Бедняков

Зрители, наблюдавшие за салютом в Москве, скандировали "Ура" и "Россия".

Салют в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
5 из 12

Зрители, наблюдавшие за салютом в Москве, скандировали "Ура" и "Россия".

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Григорий Сысоев

Всего в Москве прогремело 11 тысяч залпов салюта в ознаменование 77-ой годовщины Победы.

 Салют в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
6 из 12

Всего в Москве прогремело 11 тысяч залпов салюта в ознаменование 77-ой годовщины Победы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Одной из площадок, на которых можно было посмотреть салют в Москве, стала ВДНХ.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
7 из 12

Одной из площадок, на которых можно было посмотреть салют в Москве, стала ВДНХ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Илья Питалев

Залпы салюта прогремели у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.

Праздничный салют в честь Дня Победы у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.
8 из 12

Залпы салюта прогремели у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Алексей Куденко

На фото: праздничный салют на фоне памятника "Добрый Ангел Мира" в парке Щербакова в Донецке.

Праздничный салют в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне на фоне памятника Добрый Ангел Мира в парке Щербакова в Донецке
9 из 12

На фото: праздничный салют на фоне памятника "Добрый Ангел Мира" в парке Щербакова в Донецке.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Александр Гальперин

Салют в честь Дня Победы посмотрели и жители Луганска.

Праздничный салют в Луганске в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне
10 из 12

Салют в честь Дня Победы посмотрели и жители Луганска.

© РИА Новости / Александр Гальперин
© РИА Новости / Кирилл Брага

Мамаев курган в Волгограде также осветили залпы праздничного салюта.

Праздничный салют, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Мамаевом кургане в Волгограде
11 из 12

Мамаев курган в Волгограде также осветили залпы праздничного салюта.

© РИА Новости / Кирилл Брага
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кульминацией салюта в Москве стал фейерверк в виде государственного флага России.

Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве
12 из 12

Кульминацией салюта в Москве стал фейерверк в виде государственного флага России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
День Победы — 2022ФотоДень ПобедыМоскваДонецк (ДНР)ЛуганскВолгоградСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала