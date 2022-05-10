Праздничные салюты в честь Дня Победы
Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород.
Традиция салютовать героям Великой Отечественной войны родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород.
За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из тысячи орудий.
За время военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был 9 мая 1945 года — 30 залпов из тысячи орудий.
Салют в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции начался в 22.00
Салют в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции начался в 22.00
Залпы праздничного салюта украшали небо Москвы на протяжении десяти минут на 36 площадках.
Залпы праздничного салюта украшали небо Москвы на протяжении десяти минут на 36 площадках.
Зрители, наблюдавшие за салютом в Москве, скандировали "Ура" и "Россия".
Зрители, наблюдавшие за салютом в Москве, скандировали "Ура" и "Россия".
Всего в Москве прогремело 11 тысяч залпов салюта в ознаменование 77-ой годовщины Победы.
Всего в Москве прогремело 11 тысяч залпов салюта в ознаменование 77-ой годовщины Победы.
Одной из площадок, на которых можно было посмотреть салют в Москве, стала ВДНХ.
Одной из площадок, на которых можно было посмотреть салют в Москве, стала ВДНХ.
Залпы салюта прогремели у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.
Залпы салюта прогремели у памятника адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе.
На фото: праздничный салют на фоне памятника "Добрый Ангел Мира" в парке Щербакова в Донецке.
На фото: праздничный салют на фоне памятника "Добрый Ангел Мира" в парке Щербакова в Донецке.
Салют в честь Дня Победы посмотрели и жители Луганска.
Мамаев курган в Волгограде также осветили залпы праздничного салюта.
Кульминацией салюта в Москве стал фейерверк в виде государственного флага России.
Кульминацией салюта в Москве стал фейерверк в виде государственного флага России.