https://ria.ru/20220510/salyut-1787724177.html

Праздничные салюты в честь Дня Победы

Праздничные салюты в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2022

Праздничные салюты в честь Дня Победы

Празднование Дня Победы в России и некоторых странах за рубежом традиционно завершилось салютом. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T11:55

2022-05-10T11:55

2022-05-10T11:55

фото

день победы — 2022

день победы

москва

донецк (днр)

луганск

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787722675_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dde48b4f4c3933d71fd338fecb7d595d.jpg

Празднование Дня Победы в России и некоторых странах за рубежом традиционно завершилось салютом. Самые яркие моменты — в фотоленте ria.ru.

москва

донецк (днр)

луганск

волгоград

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, день победы, москва, донецк (днр), луганск, волгоград, севастополь