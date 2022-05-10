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Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок - РИА Новости, 10.05.2022
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Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок
Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок - РИА Новости, 10.05.2022
Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок
Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:26
2022-05-10T15:41
политика
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок."Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что всегда говорил о том, как ему важна работа на благо Рязанской области, каким "близким и родным" стал ему регион."За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности", - сообщил Любимов.Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.
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политика, рязанская область, россия
15:26 10.05.2022 (обновлено: 15:41 10.05.2022)
 
Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок

Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок

© Фото : пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Рязанской области
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии новой линии завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок.
"Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Губернатор Рязани Николай Любимов
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Он отметил, что всегда говорил о том, как ему важна работа на благо Рязанской области, каким "близким и родным" стал ему регион.
"За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности", - сообщил Любимов.
Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.
 
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