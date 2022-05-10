https://ria.ru/20220510/ryazan-1787759851.html

Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок

Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок - РИА Новости, 10.05.2022

Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок

Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T15:26

2022-05-10T15:26

2022-05-10T15:41

политика

рязанская область

россия

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РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок."Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что всегда говорил о том, как ему важна работа на благо Рязанской области, каким "близким и родным" стал ему регион."За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности", - сообщил Любимов.Любимов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области указом президента РФ в феврале 2017 года, в сентябре того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года должны состояться новые выборы губернатора Рязанской области.

https://ria.ru/20220414/tsentr-1783531401.html

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политика, рязанская область, россия