https://ria.ru/20220510/putin-1787752612.html

Путин призвал помочь финансово погорельцам

Путин призвал помочь финансово погорельцам - РИА Новости, 10.05.2022

Путин призвал помочь финансово погорельцам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости просчета стоимости жилья в регионах, где люди потеряли свои дома от пожаров, поскольку это поможет... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:25

2022-05-10T14:25

2022-05-10T14:57

жилье

недвижимость

владимир путин

пожары

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости просчета стоимости жилья в регионах, где люди потеряли свои дома от пожаров, поскольку это поможет определить размер финансовой помощи, если она будет нужна регионам."Одна из ключевых тем, одна из ключевых задач - реалистично подойти к оценке стоимости одного квадратного метра жилья. В региональном разрезе все это по-разному смотрится, нужно посмотреть, где что стоит, чтобы определять необходимые финансовые ресурсы", - сказал Путин на совещании по лесным пожарам.Он добавил, что некоторые регионы, как они сами сообщили, не нуждаются в дополнительной финансовой помощи.Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность помощи с кредитами семьям, пострадавшим от пожаров."По поводу потребительских кредитов, конечно, нужно посмотреть, что мы в состоянии сделать, в каком объеме поддержать людей. Имею ввиду ипотеку и другие кредиты", - сказал президент на совещании по лесным пожарам в России.Ранее на этом совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил рассмотреть возможности реструктуризации кредитов пострадавших от пожаров.

https://ria.ru/20220510/pozhary-1787751826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, недвижимость, владимир путин, пожары