https://ria.ru/20220510/putin-1787752612.html
Путин призвал помочь финансово погорельцам
Путин призвал помочь финансово погорельцам - РИА Новости, 10.05.2022
Путин призвал помочь финансово погорельцам
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости просчета стоимости жилья в регионах, где люди потеряли свои дома от пожаров, поскольку это поможет... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:25
2022-05-10T14:25
2022-05-10T14:57
жилье
недвижимость
владимир путин
пожары
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости просчета стоимости жилья в регионах, где люди потеряли свои дома от пожаров, поскольку это поможет определить размер финансовой помощи, если она будет нужна регионам."Одна из ключевых тем, одна из ключевых задач - реалистично подойти к оценке стоимости одного квадратного метра жилья. В региональном разрезе все это по-разному смотрится, нужно посмотреть, где что стоит, чтобы определять необходимые финансовые ресурсы", - сказал Путин на совещании по лесным пожарам.Он добавил, что некоторые регионы, как они сами сообщили, не нуждаются в дополнительной финансовой помощи.Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность помощи с кредитами семьям, пострадавшим от пожаров."По поводу потребительских кредитов, конечно, нужно посмотреть, что мы в состоянии сделать, в каком объеме поддержать людей. Имею ввиду ипотеку и другие кредиты", - сказал президент на совещании по лесным пожарам в России.Ранее на этом совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил рассмотреть возможности реструктуризации кредитов пострадавших от пожаров.
https://ria.ru/20220510/pozhary-1787751826.html
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жилье, недвижимость, владимир путин, пожары
14:25 10.05.2022 (обновлено: 14:57 10.05.2022)
Путин призвал помочь финансово погорельцам
Путин призвал помочь финансово погорельцам
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин заявил
о необходимости просчета стоимости жилья в регионах, где люди потеряли свои дома от пожаров, поскольку это поможет определить размер финансовой помощи, если она будет нужна регионам.
"Одна из ключевых тем, одна из ключевых задач - реалистично подойти к оценке стоимости одного квадратного метра жилья. В региональном разрезе все это по-разному смотрится, нужно посмотреть, где что стоит, чтобы определять необходимые финансовые ресурсы", - сказал Путин на совещании по лесным пожарам.
Он добавил, что некоторые регионы, как они сами сообщили, не нуждаются в дополнительной финансовой помощи.
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность помощи с кредитами семьям, пострадавшим от пожаров.
"По поводу потребительских кредитов, конечно, нужно посмотреть, что мы в состоянии сделать, в каком объеме поддержать людей. Имею ввиду ипотеку и другие кредиты", - сказал президент на совещании по лесным пожарам в России.
Ранее на этом совещании министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов предложил рассмотреть возможности реструктуризации кредитов пострадавших от пожаров.