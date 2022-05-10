Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/putin-1787740603.html
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами
Российским властям при необходимости надо принять дополнительные решения, чтобы снять остроту проблем с пожарами в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:35
2022-05-10T12:50
владимир путин
общество
пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_0:260:3127:2019_1920x0_80_0_0_79f0fdcbd9d34697fd8159754e431125.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российским властям при необходимости надо принять дополнительные решения, чтобы снять остроту проблем с пожарами в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна и глав регионов РФ."Сегодня рассмотрим с вами ситуацию с пожарами в России, а также еще раз вернемся к комплексу вопросов, связанных с охраной лесов от пожаров. Важно предметно и еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем. В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220510/primore-1787711705.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783547904_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_101dbf23ae32a133fb923218c8ccbb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, пожары
12:35 10.05.2022 (обновлено: 12:50 10.05.2022)
 
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами

Путин: при необходимости надо принять дополнительные меры для борьбы с пожарами

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российским властям при необходимости надо принять дополнительные решения, чтобы снять остроту проблем с пожарами в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна и глав регионов РФ.
"Сегодня рассмотрим с вами ситуацию с пожарами в России, а также еще раз вернемся к комплексу вопросов, связанных с охраной лесов от пожаров. Важно предметно и еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем. В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере", - сказал Путин.
Последствия пожара - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
01:52
В Приморье произошел крупный природный пожар
 
Владимир ПутинОбществопожары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала