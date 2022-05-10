https://ria.ru/20220510/putin-1787740603.html
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами - РИА Новости, 10.05.2022
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами
Российским властям при необходимости надо принять дополнительные решения, чтобы снять остроту проблем с пожарами в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:35
2022-05-10T12:35
2022-05-10T12:50
владимир путин
общество
пожары
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российским властям при необходимости надо принять дополнительные решения, чтобы снять остроту проблем с пожарами в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна и глав регионов РФ."Сегодня рассмотрим с вами ситуацию с пожарами в России, а также еще раз вернемся к комплексу вопросов, связанных с охраной лесов от пожаров. Важно предметно и еще раз предметно обсудить и принять дополнительные решения, если они нужны, по снятию остроты текущих проблем. В целом, конечно, говорить нужно о повышении эффективности профилактической работы в этой сфере", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220510/primore-1787711705.html
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владимир путин, общество, пожары
12:35 10.05.2022 (обновлено: 12:50 10.05.2022)
Путин призвал принять меры для борьбы с пожарами
Путин: при необходимости надо принять дополнительные меры для борьбы с пожарами