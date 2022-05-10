https://ria.ru/20220510/portret-1787715909.html

Портрет Монро ушел с молотка за 195 миллионов долларов

Портрет Монро ушел с молотка за 195 миллионов долларов - РИА Новости, 10.05.2022

Портрет Монро ушел с молотка за 195 миллионов долларов

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола продан на аукционе Christie's за 195 миллионов долларов,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T05:09

2022-05-10T05:09

2022-05-10T11:05

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола продан на аукционе Christie's за 195 миллионов долларов, сообщает аукционный дом.Продажа портрета за 195 миллионов установила рекорд как самое дорогое произведение какого-либо художника из США, проданное на аукционе, а также как самая дорогая картина XX века, отметила газета New York Times.Ранее сообщалось, что ожидаемую стоимость портрета при продаже на аукционе оценивали примерно в 200 миллионов долларов. Отмечалось, что картина предоставлена швейцарским фондом Томаса и Дорис Амман. Ожидается, что средства от продажи пойдут на благотворительность.Shot Sage Blue Marilyn - это одна из знаковых работ в творчестве Уорхола и современном искусстве. Уорхол впервые начал создавать шелкографии Мэрилин Монро после ее смерти в августе 1962 года. Он несколько раз создавал репродукции ее облика в ярких красках, часто с несколько искаженными чертами лица. В 1964 году он разработал более утонченную и трудоемкую технику печати, противоположную массовому производству, которым он был в то время наиболее известен, и создал ограниченное количество портретов легенды Голливуда. На самом деле эта техника была настолько сложной, что он больше к ней не возвращался.

https://ria.ru/20210601/merilin-1734293383.html

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Максим Горбачев

сша, голливуд, мэрилин монро, в мире, новости культуры