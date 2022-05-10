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Премьер: Польша старается ограничить дипломатические контакты с Россией - РИА Новости, 10.05.2022
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Премьер: Польша старается ограничить дипломатические контакты с Россией
Премьер: Польша старается ограничить дипломатические контакты с Россией - РИА Новости, 10.05.2022
Премьер: Польша старается ограничить дипломатические контакты с Россией
Варшава старается ограничить дипломатические контакты с Москвой, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:53
2022-05-10T15:53
в мире
польша
россия
варшава
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Варшава старается ограничить дипломатические контакты с Москвой, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Я со своей стороны могу сказать только то, что мы стараемся... привести к значительному ограничению всяческих дипломатических контактов (с Россией – ред.)", - сказал премьер на пресс-конференции в Варшаве.Он напомнил, что Польша, как одна из первых западных стран за последнее время, выдворила несколько десятков сотрудников российской дипмиссии. "Вслед за нашими действиями другие страны Евросоюза стали ограничивать уровень своих дипломатических контактов (с РФ)", - добавил Моравецкий.Власти Польши в конце марта приняли решение выслать из страны 45 российских дипломатов. В ответ Россия объявила persona non grata столько же сотрудников посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они покинули территорию России до 13 апреля.
https://ria.ru/20220510/toplivo-1787713839.html
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в мире, польша, россия, варшава
15:53 10.05.2022
 
Премьер: Польша старается ограничить дипломатические контакты с Россией

Премьер Матеуш Моравецкий: Польша старается ограничить дипломатические контакты с Россией

© Радио Sputnik Aris OikonomouПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Радио Sputnik Aris Oikonomou
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Варшава старается ограничить дипломатические контакты с Москвой, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Я со своей стороны могу сказать только то, что мы стараемся... привести к значительному ограничению всяческих дипломатических контактов (с Россией – ред.)", - сказал премьер на пресс-конференции в Варшаве.
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Он напомнил, что Польша, как одна из первых западных стран за последнее время, выдворила несколько десятков сотрудников российской дипмиссии. "Вслед за нашими действиями другие страны Евросоюза стали ограничивать уровень своих дипломатических контактов (с РФ)", - добавил Моравецкий.
Власти Польши в конце марта приняли решение выслать из страны 45 российских дипломатов. В ответ Россия объявила persona non grata столько же сотрудников посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они покинули территорию России до 13 апреля.
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