https://ria.ru/20220510/peregovory-1787797689.html

Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса

Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 10.05.2022

Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон и и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риск продовольственного кризиса, сообщил во вторник... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T21:21

2022-05-10T21:21

2022-05-10T21:23

в мире

си цзиньпин

украина

франция

китай

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риск продовольственного кризиса, сообщил во вторник Елисейский дворец.Макрон и Си Цзиньпин провели телефонный разговор во вторник.Отмечается, что все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи населению Украины, "должны быть поддержаны"."Они также обсудили риск продовольственного кризиса и ответные меры, предложенные Францией в виде инициативы "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости" (FARM)", - сообщили в Елисейском дворце.Председатель КНР также поздравил Макрона с переизбранием на пост главы французского государства.

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украина

франция

китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, си цзиньпин, украина, франция, китай, эммануэль макрон