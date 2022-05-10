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Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 10.05.2022
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Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса
Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 10.05.2022
Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса
Президент Франции Эммануэль Макрон и и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риск продовольственного кризиса, сообщил во вторник... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:21
2022-05-10T21:23
в мире
си цзиньпин
украина
франция
китай
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риск продовольственного кризиса, сообщил во вторник Елисейский дворец.Макрон и Си Цзиньпин провели телефонный разговор во вторник.Отмечается, что все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи населению Украины, "должны быть поддержаны"."Они также обсудили риск продовольственного кризиса и ответные меры, предложенные Францией в виде инициативы "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости" (FARM)", - сообщили в Елисейском дворце.Председатель КНР также поздравил Макрона с переизбранием на пост главы французского государства.
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в мире, си цзиньпин, украина, франция, китай, эммануэль макрон
21:21 10.05.2022 (обновлено: 21:23 10.05.2022)
 
Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса

Макрон и Си Цзиньпин обсудили Украину и риски мирового продовольственного кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риск продовольственного кризиса, сообщил во вторник Елисейский дворец.
Макрон и Си Цзиньпин провели телефонный разговор во вторник.
"Президент Республики вернулся к той драматической ситуации, с которой столкнулось гражданское население Украины… Главы двух государств напомнили о своей приверженности территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с безотлагательностью достижения прекращения огня", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи населению Украины, "должны быть поддержаны".
"Они также обсудили риск продовольственного кризиса и ответные меры, предложенные Францией в виде инициативы "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости" (FARM)", - сообщили в Елисейском дворце.
Председатель КНР также поздравил Макрона с переизбранием на пост главы французского государства.
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