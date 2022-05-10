21:21 10.05.2022 (обновлено: 21:23 10.05.2022)
Макрон и Си Цзиньпин обсудили риски мирового продовольственного кризиса
Макрон и Си Цзиньпин обсудили Украину и риски мирового продовольственного кризиса
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риск продовольственного кризиса, сообщил во вторник Елисейский дворец.
Макрон и Си Цзиньпин провели телефонный разговор во вторник.
"Президент Республики вернулся к той драматической ситуации, с которой столкнулось гражданское население Украины… Главы двух государств напомнили о своей приверженности территориальной целостности и суверенитета Украины и согласились с безотлагательностью достижения прекращения огня", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что все усилия, направленные на оказание гуманитарной помощи населению Украины, "должны быть поддержаны".
"Они также обсудили риск продовольственного кризиса и ответные меры, предложенные Францией в виде инициативы "Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости" (FARM)", - сообщили в Елисейском дворце.
Председатель КНР также поздравил Макрона с переизбранием на пост главы французского государства.