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Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2022
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Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра
Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра - РИА Новости, 10.05.2022
Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку своего брата Махинды Раджапаксы с поста премьер-министра, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T07:45
2022-05-10T07:45
в мире
шри-ланка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку своего брата Махинды Раджапаксы с поста премьер-министра, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на секретариат президента.Махинда Раджапакса подал в отставку накануне на фоне вспыхнувших протестов в связи с политическим кризисом в стране, последовавшим вслед за экономическим. Уход премьера со своего поста последовал вслед за тем, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его отставки в качестве решения кризиса.Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.Столкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.Накануне вечером протестующие на Шри-Ланке подожгли семейный дом братьев Раджапакса. По данным телеканала, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов.
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РИА Новости
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в мире, шри-ланка
07:45 10.05.2022
 
Президент Шри-Ланки принял отставку брата с поста премьер-министра

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку брата с поста премьер-министра

© РИА Новости / Евгений БезекаГотабая Раджапакса
Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Готабая Раджапакса. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса принял отставку своего брата Махинды Раджапаксы с поста премьер-министра, сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на секретариат президента.
Махинда Раджапакса подал в отставку накануне на фоне вспыхнувших протестов в связи с политическим кризисом в стране, последовавшим вслед за экономическим. Уход премьера со своего поста последовал вслед за тем, как президент Готбайя Раджапакса на специальном заседании в пятницу попросил его отставки в качестве решения кризиса.
Политический кризис на Шри-Ланке возник вслед за худшим экономическим кризисом со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Столкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки", привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.
Накануне вечером протестующие на Шри-Ланке подожгли семейный дом братьев Раджапакса. По данным телеканала, также подожжены дома трех бывших министров и двух депутатов.
Полицейский, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
07:31
При столкновениях на Шри-Ланке погибли семь человек
 
В миреШри-Ланка
 
 
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