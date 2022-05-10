Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа
Глава МИД Никарагуа Монкада присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа
Значок с надписью "Победа". Архивное фото
МАНАГУА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега, присоединились к шествию "Бессмертного полка" в центре столицы Манагуа, которое организовали российские дипломаты и соотечественники.
"Семьдесят семь лет победы не только русской, для всего человечества. Россия на самом деле потеряла чрезвычайно много населения - мужчин, солдат и офицеров, женщин, детей, чтобы достичь всеобщего мира. Мы выражаем за это свою признательность", - заявил журналистам министр иностранных дел Никарагуа после того, как прошел маршрут с участниками марша.
"Россия вновь борется с гегемонизмом, и мы, правительство и народ Никарагуа, находимся на ее стороне", - заявил журналистам Ортега, который также следовал в головной части шествия.
Утром 9 мая в Никарагуа в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне прошли две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева. Вооруженные силы Никарагуа на этих мероприятиях представлял командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте и начальник командования тыла полковник Сальвадор Лара.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".