Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220510/nikaragua-1787714955.html
Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа
Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа - РИА Новости, 10.05.2022
Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа
Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега, присоединились к шествию "Бессмертного полка"... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T04:14
2022-05-10T04:14
день победы — 2022
в мире
никарагуа
день победы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787659889_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_d473560a1a9cb74b864dbc0ff953696b.jpg
МАНАГУА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега, присоединились к шествию "Бессмертного полка" в центре столицы Манагуа, которое организовали российские дипломаты и соотечественники.По оценке российской дипмиссии, в марше в Манагуа принимали участие около 200 человек. Среди высоких гостей - послы Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Боливии, Абхазии, Палестины и Сахарской Арабской Демократической Республики, а также советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега."Россия вновь борется с гегемонизмом, и мы, правительство и народ Никарагуа, находимся на ее стороне", - заявил журналистам Ортега, который также следовал в головной части шествия.Утром 9 мая в Никарагуа в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне прошли две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева. Вооруженные силы Никарагуа на этих мероприятиях представлял командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте и начальник командования тыла полковник Сальвадор Лара.Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".
https://ria.ru/20220509/znachenie-1787688710.html
никарагуа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787659889_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79ef9df809564da95ec5e5d4e7a447f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никарагуа, день победы, россия
04:14 10.05.2022
 
Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа

Глава МИД Никарагуа Монкада присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗначок с надписью "Победа"
Значок с надписью Победа - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Значок с надписью "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МАНАГУА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега, присоединились к шествию "Бессмертного полка" в центре столицы Манагуа, которое организовали российские дипломаты и соотечественники.
"Семьдесят семь лет победы не только русской, для всего человечества. Россия на самом деле потеряла чрезвычайно много населения - мужчин, солдат и офицеров, женщин, детей, чтобы достичь всеобщего мира. Мы выражаем за это свою признательность", - заявил журналистам министр иностранных дел Никарагуа после того, как прошел маршрут с участниками марша.
По оценке российской дипмиссии, в марше в Манагуа принимали участие около 200 человек. Среди высоких гостей - послы Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Боливии, Абхазии, Палестины и Сахарской Арабской Демократической Республики, а также советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега.
"Россия вновь борется с гегемонизмом, и мы, правительство и народ Никарагуа, находимся на ее стороне", - заявил журналистам Ортега, который также следовал в головной части шествия.
Утром 9 мая в Никарагуа в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне прошли две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева. Вооруженные силы Никарагуа на этих мероприятиях представлял командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте и начальник командования тыла полковник Сальвадор Лара.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 19:43День Победы — 2022
Посол России в Анголе заявил, что значение победы СССР трудно переоценить
 
День Победы — 2022В миреНикарагуаДень ПобедыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала