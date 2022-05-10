https://ria.ru/20220510/nikaragua-1787714955.html

Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа

Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа - РИА Новости, 10.05.2022

Глава МИД Никарагуа присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Манагуа

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега, присоединились к шествию "Бессмертного полка"... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T04:14

2022-05-10T04:14

2022-05-10T04:14

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МАНАГУА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада и сын президента страны, советник по инвестициям Лауреано Ортега, присоединились к шествию "Бессмертного полка" в центре столицы Манагуа, которое организовали российские дипломаты и соотечественники.По оценке российской дипмиссии, в марше в Манагуа принимали участие около 200 человек. Среди высоких гостей - послы Аргентины, Венесуэлы, Кубы, Боливии, Абхазии, Палестины и Сахарской Арабской Демократической Республики, а также советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега."Россия вновь борется с гегемонизмом, и мы, правительство и народ Никарагуа, находимся на ее стороне", - заявил журналистам Ортега, который также следовал в головной части шествия.Утром 9 мая в Никарагуа в рамках мероприятий по случаю 77-летия победы в Великой Отечественной войне прошли две церемонии возложения венков к мемориалам Георгия Жукова и снайпера Василия Зайцева. Вооруженные силы Никарагуа на этих мероприятиях представлял командир механизированной бригады, бригадный генерал Карлос Дуарте и начальник командования тыла полковник Сальвадор Лара.Президент Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга Росарио Мурильо ранее направили президенту Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и выразили глубокое почтение советским "победоносным и бессмертным героям".

https://ria.ru/20220509/znachenie-1787688710.html

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Максим Горбачев

в мире, никарагуа, день победы, россия