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Биография Николая Любимова

Биография Николая Любимова - РИА Новости, 10.05.2022

Биография Николая Любимова

Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов родился 21 ноября 1971 года в Калуге. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T18:03

2022-05-10T18:03

2022-05-10T18:03

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Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов родился 21 ноября 1971 года в Калуге.В 1993 году с отличием окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического института имени К.Э. Циолковского (ныне Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского), в 2001 году – Московский гуманитарно-экономический институт.По окончании университета Любимов возглавил научно-исследовательский сектор Калужского государственного педагогического института имени К.Э. Циолковского.С 1997 года – главный специалист правового отдела, затем начальник отдела инвестиций департамента экономики и промышленности администрации Калужской области.В 2000 году возглавил "Центральное агентство по регистрации выпусков ценных бумаг акционерных обществ".С 2003 года занимал должность генерального директора ОАО "Калужская ипотечная корпорация".В июне 2004 года был назначен на должность министра экономического развития Калужской области.В декабре 2007 года избран городским головой города Калуги.В декабре 2010 года был назначен заместителем губернатора Калужской области, в 2012 году – заместителем губернатора Калужской области – руководителем администрации губернатора Калужской области.В 2015-2016 годах – депутат законодательного собрания Калужской области, председатель законодательного собрания Калужской области. Член президиума регионального политического совета Калужского регионального отделения партии "Единая Россия".В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ, входил в состав комитета по бюджету и налогам, возглавлял подкомитет по взаимодействию со Счетной Палатой РФ.14 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Николая Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.10 сентября 2017 года Любимов был избран губернатором Рязанской области. За него проголосовали 80,16% избирателей. 18 сентября Николай Любимов официально вступил в должность губернатора Рязанской области.Входит в высший совет партии "Единая Россия".Награжден почетной грамотой Совета Федерации РФ, медалью "За заслуги перед Калужской областью" III степени. Имеет ведомственные и общественные награды.Женат, воспитывает двух дочерей.10 мая 2022 года Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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политика, справки, николай любимов, владимир путин, калужская область, рязанская область, россия, единая россия, совет федерации рф