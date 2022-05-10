https://ria.ru/20220510/kurort-1787748110.html

Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"

Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца" - РИА Новости, 10.05.2022

Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"

Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T14:43

2022-05-10T14:43

2022-05-10T14:43

туризм

новости - туризм

курорт

отдых

владимирская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации. "Работа ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях", — говорится в публикации. Во Владимирской области под эти цели предварительно определили Муром и связку-агломерацию Суздаль — Владимир, однако окончательный план завершат к концу года. В каждом из регионов выделят по две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала. Проект долгосрочный. Среди его задач, например, есть создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов."Наша задача — раскрыть уникальность каждого региона "Большого Золотого кольца", но так, чтобы они складывались в единую, органичную мозаику. Владимирская область — регион с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Но сегодня важно определить фокусы развития именно на ближайшую перспективу, приоритеты первого уровня", — отметила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.Ранее в Московской области рассказали о планах включить в "Большое Золотое кольцо" до 10 городов региона.

https://ria.ru/20220508/zagruzhennost-1787460051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, курорт, отдых, владимирская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия