Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца" - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220510/kurort-1787748110.html
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца" - РИА Новости, 10.05.2022
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"
Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:43
2022-05-10T14:43
туризм
новости - туризм
курорт
отдых
владимирская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587556637_0:249:2771:1808_1920x0_80_0_0_42c2940dacc6087eb7c9e4d93dc38def.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации. "Работа ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях", — говорится в публикации. Во Владимирской области под эти цели предварительно определили Муром и связку-агломерацию Суздаль — Владимир, однако окончательный план завершат к концу года. В каждом из регионов выделят по две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала. Проект долгосрочный. Среди его задач, например, есть создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов."Наша задача — раскрыть уникальность каждого региона "Большого Золотого кольца", но так, чтобы они складывались в единую, органичную мозаику. Владимирская область — регион с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Но сегодня важно определить фокусы развития именно на ближайшую перспективу, приоритеты первого уровня", — отметила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.Ранее в Московской области рассказали о планах включить в "Большое Золотое кольцо" до 10 городов региона.
https://ria.ru/20220508/zagruzhennost-1787460051.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587556637_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_283baa60146f607b6386a3e4074f135a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, курорт, отдых, владимирская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия
14:43 10.05.2022
 
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"

Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца"

© Depositphotos / Jim_FilimВид на Муром. На переднем плане - Водонапорная башня
Вид на Муром. На переднем плане - Водонапорная башня - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Depositphotos / Jim_Filim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации.
"Работа ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях", — говорится в публикации.
Во Владимирской области под эти цели предварительно определили Муром и связку-агломерацию Суздаль — Владимир, однако окончательный план завершат к концу года. В каждом из регионов выделят по две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала.
Проект долгосрочный. Среди его задач, например, есть создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов.
"Наша задача — раскрыть уникальность каждого региона "Большого Золотого кольца", но так, чтобы они складывались в единую, органичную мозаику. Владимирская область — регион с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Но сегодня важно определить фокусы развития именно на ближайшую перспективу, приоритеты первого уровня", — отметила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.
Ранее в Московской области рассказали о планах включить в "Большое Золотое кольцо" до 10 городов региона.
Отдыхающие на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 06:18Туризм
Туроператоры рассказали о загрузке отелей на черноморском побережье на лето
 
ТуризмНовости - ТуризмКурортОтдыхВладимирская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала