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Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца" - РИА Новости, 10.05.2022
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"
Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T14:43
2022-05-10T14:43
2022-05-10T14:43
туризм
новости - туризм
курорт
отдых
владимирская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут на сайте администрации. "Работа ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях", — говорится в публикации. Во Владимирской области под эти цели предварительно определили Муром и связку-агломерацию Суздаль — Владимир, однако окончательный план завершат к концу года. В каждом из регионов выделят по две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала. Проект долгосрочный. Среди его задач, например, есть создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов."Наша задача — раскрыть уникальность каждого региона "Большого Золотого кольца", но так, чтобы они складывались в единую, органичную мозаику. Владимирская область — регион с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Но сегодня важно определить фокусы развития именно на ближайшую перспективу, приоритеты первого уровня", — отметила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.Ранее в Московской области рассказали о планах включить в "Большое Золотое кольцо" до 10 городов региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, курорт, отдых, владимирская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, россия
Во Владимирской области создадут два курорта "Большого Золотого кольца"
Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца"
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Во Владимирской области создадут два всесезонных курорта "Большого Золотого кольца", пишут
на сайте администрации.
"Работа ведется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях", — говорится в публикации.
Во Владимирской области под эти цели предварительно определили Муром и связку-агломерацию Суздаль — Владимир, однако окончательный план завершат к концу года. В каждом из регионов выделят по две территории с высоким уровнем инвестиционного потенциала.
Проект долгосрочный. Среди его задач, например, есть создание новой туристической инфраструктуры и формирование сети межрегиональных маршрутов.
"Наша задача — раскрыть уникальность каждого региона "Большого Золотого кольца", но так, чтобы они складывались в единую, органичную мозаику. Владимирская область — регион с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Но сегодня важно определить фокусы развития именно на ближайшую перспективу, приоритеты первого уровня", — отметила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.
Ранее в Московской области рассказали
о планах включить в "Большое Золотое кольцо" до 10 городов региона.