https://ria.ru/20210705/goroda-1739972250.html

"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов

"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов - РИА Новости, 05.07.2021

"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов

Порядка 10 городов Московской области могут стать кандидатами на включение в "Большое золотое кольцо", сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:01

2021-07-05T17:01

2021-07-05T17:02

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

московская областная дума

московская область (подмосковье)

волоколамск

кашира

общество

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Порядка 10 городов Московской области могут стать кандидатами на включение в "Большое золотое кольцо", сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы по туризму Олег Рожнов.Ранее на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), власти Московской области подписали соглашение о включении Коломны, Зарайска, Егорьевска, Волоколамска, Каширы и других городов региона в состав маршрута "Большое золотое кольцо"."В целом, подтянув некоторые критерии в "Большое золотое кольцо могут попасть 7-10 городов", — сказал Рожнов в интервью телеканалу 360.По его словам, важно, чтобы это не было массовым явлением. "Первый принцип – чтобы город был не моложе 500 лет, чтобы он обладал памятниками истории. Второе – рекреация, чтобы люди могли отдыхать – это прогулки, парки, увеселительные мероприятия. Третий – инфраструктура, гостиницы, рестораны, навигация на разных языках", - добавил Рожнов.

https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739937680.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

кашира

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петербургский международный экономический форум (фонд), московская областная дума, московская область (подмосковье), волоколамск, кашира, общество