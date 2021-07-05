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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210705/goroda-1739972250.html
"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов
"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов - РИА Новости, 05.07.2021
"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов
Порядка 10 городов Московской области могут стать кандидатами на включение в "Большое золотое кольцо", сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы по... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:01
2021-07-05T17:02
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
московская областная дума
московская область (подмосковье)
волоколамск
кашира
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Порядка 10 городов Московской области могут стать кандидатами на включение в "Большое золотое кольцо", сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы по туризму Олег Рожнов.Ранее на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), власти Московской области подписали соглашение о включении Коломны, Зарайска, Егорьевска, Волоколамска, Каширы и других городов региона в состав маршрута "Большое золотое кольцо"."В целом, подтянув некоторые критерии в "Большое золотое кольцо могут попасть 7-10 городов", — сказал Рожнов в интервью телеканалу 360.По его словам, важно, чтобы это не было массовым явлением. "Первый принцип – чтобы город был не моложе 500 лет, чтобы он обладал памятниками истории. Второе – рекреация, чтобы люди могли отдыхать – это прогулки, парки, увеселительные мероприятия. Третий – инфраструктура, гостиницы, рестораны, навигация на разных языках", - добавил Рожнов.
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петербургский международный экономический форум (фонд), московская областная дума, московская область (подмосковье), волоколамск, кашира, общество

"Большое золотое кольцо" может включить в себя до 10 подмосковных городов

17:01 05.07.2021 (обновлено: 17:02 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВид памятник Дмитрию Донскому и стены Кремля в Коломне
Вид памятник Дмитрию Донскому и стены Кремля в Коломне - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Порядка 10 городов Московской области могут стать кандидатами на включение в "Большое золотое кольцо", сообщил председатель профильного комитета Мособлдумы по туризму Олег Рожнов.
Ранее на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), власти Московской области подписали соглашение о включении Коломны, Зарайска, Егорьевска, Волоколамска, Каширы и других городов региона в состав маршрута "Большое золотое кольцо".
"В целом, подтянув некоторые критерии в "Большое золотое кольцо могут попасть 7-10 городов", — сказал Рожнов в интервью телеканалу 360.
По его словам, важно, чтобы это не было массовым явлением.
"Первый принцип – чтобы город был не моложе 500 лет, чтобы он обладал памятниками истории. Второе – рекреация, чтобы люди могли отдыхать – это прогулки, парки, увеселительные мероприятия. Третий – инфраструктура, гостиницы, рестораны, навигация на разных языках", - добавил Рожнов.
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