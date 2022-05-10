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Биография Леонида Кравчука

Биография Леонида Кравчука - РИА Новости, 10.05.2022

Биография Леонида Кравчука

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года, в селе Великий Житин Ровенской области (тогда - Волынское воеводство Польши). РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:24

2022-05-10T22:24

2022-05-10T22:24

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Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года, в селе Великий Житин Ровенской области (тогда - Волынское воеводство Польши).Учился в начальной школе села Великий Житин, семилетнюю школу закончил в селе Городище.В 1953 году получил диплом с отличием в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме по специальности "Бухгалтерский учет".1953-1958 годы учился на экономическом факультете Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко, специальность "Политэкономия", квалификация – экономист, преподаватель политэкономии.В 1970 году окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, защитил диссертацию на тему "Сущность прибыли при социализме и его роль в колхозном производстве". Кандидат экономических наук.С 1958 по1960 год - преподаватель политэкономии в Черновицком финансовом техникуме.В 1960-1961 годах был консультантом-методистом Дома политобразования Черновицкого обкома Компартии Украины.1961-1964 годы – лектор Черновицкого обкома Компартии Украины.1964-1965 годы – помощник секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины.1965-1967 годы – заведующий отделом пропаганды и агитации Черновицкого обкома Компартии Украины.1970-1971 годы – заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК Компартии Украины.1971-1972 годы – инспектор ЦК Компартии Украины.1972-1976 годы – помощник секретаря ЦК Компартии Украины.1976-1980 годы – первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Украины.1980-1988 годы – заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Украины.С марта 1980 был избран народным депутатом Верховного Совета УССР. Общий стаж депутатской деятельности - 24 года.С 1988 по 1989 год являлся заведующим идеологическим отделом ЦК Компартии Украины.1989-1990 годы – кандидат в члены Политбюро ЦК КПУ, секретарь ЦК Компартии Украины.В 1990-1991 годах был членом Политбюро ЦК Компартии Украины.В июне - июле1990 года занимал должность второго секретаря Компартии Украины.24 октября 1990 года стал председателем Конституционной Комиссии Украинской ССР.В 2016 году стал Членом Конституционной Комиссии Украины. Инициировал и стал организатором круглого стола, на котором обсудил вопрос принятия Конституционного изменений относительно местного самоуправления, децентрализации власти.В 1990-1991 годах – председатель Верховного Совета РСФСР, Украины.24 августа 1991 года под председательством Леонида Кравчука Верховная Рада Украины приняла "Акт о провозглашении независимости Украины".На первых в истории Украины всенародных президентских выборах 1 декабря Леонид Кравчук стал президентом Украины избранным в первом туре, набрав 61,6% голосов.В 1990-1991 годах был членом ЦК КПСС, членом Совета федерации, членом Государственного Совета СССР.В августе 1991 года выступил против государственного переворота в Москве (ГК ЧП).Был председателем Организационного комитета по празднованию 1020-летия Крещения Руси-Украины 2008 года.26 февраля 1992 года подписал Хельсинкский заключительный акт.26 июня 1994 года участвовал в президентских выборах. По результатам выборов Леонида Кравчука поддержали 45% избирателей, что было недостаточно для победы.В 1994 году стал Почетным Председателем Всеукраинского фонда содействия международному общению "Украинское народное посольство".В 1995 году возглавил Попечительский совет Украинского гуманитарного лицея КНУ им. Т. Шевченко.В 1997 год стал председателем Украинского Совета Мира (в прошлом Украинский Республиканский комитет защиты мира) и председателем Попечительского совета АО "ФК "Динамо" (Киев)".23 июля 1998 года стал президентом Украинского общества "Интеллект нации".В 1999 год – сопредседателем Всеукраинского объединения демократических сил "Злагода".В 2000 год – президент Украинского муниципального клуба.В 2001 год – президент Всеукраинской благотворительной организации "Миссия "Украина – Известная".В 2006 году – почетный президент общества "Украина – Китай".В 2008 году – председатель общественной организации "Совета Старейшин".В 2011 году стал председателем специального вспомогательного органа при Президенте Украины – Конституционной Ассамблеи. В итоге работы был подготовлен и одобрен проект новой Конституции Украины.В 2015 году стал председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО".29 мая 2018 года – почетный председатель Центра поддержки китайских инвесторов и предпринимателей в Украине.Являлся почетным президентом Международного общественного объединения "Ровенское землячество".Участник Балтийско-Черноморского форума.В 2020 году вошел в Наблюдательный совет Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC).30 июля 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).Почетный доктор и профессор Йельского университета.Почетный доктор гуманитарных наук Филадельфийского университета Ла Саль (США).Почетный доктор Волынского государственного университета (Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинский), Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Украинско-американского гуманитарного института "Висконсинский Международный Университет (США) в Украине" (Украинский-американского университета Конкордия) и Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.Почетный доктор "Honoris Causa" Национального университета "Одесская юридическая академия".Почетный профессор Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, Киевского университета имени Бориса Гринченко, Киевского университета культуры и Международного института бизнеса.Автор книг и множества публикаций в украинских и зарубежных изданиях, интернет-блогах по тематике внутренней и внешней политики Украины.Был женат, имел сына, внука и внучку.Скончался 10 мая 2022 года после продолжительной болезни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид кравчук, справки, украина