https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787792249.html

Умер первый президент Украины Кравчук

Умер первый президент Украины Кравчук - РИА Новости, 10.05.2022

Умер первый президент Украины Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:15

2022-05-10T20:15

2022-05-10T23:03

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леонид кравчук

украина

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука."Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни", — отмечает издание.Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно. Свою политическую карьеру он начал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины. В марте 1980 года его избрали депутатом Верховного Совета УССР, а в 1989-1990 годах он занимал пост заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ.Из партии Кравчук вышел в августе 1991 года. Первого декабря того же года его избрали президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения.В июле 1994 года согласился на досрочные выборы президента и проиграл их Леониду Кучме.На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, леонид кравчук, украина