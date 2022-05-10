Рейтинг@Mail.ru
Умер первый президент Украины Кравчук - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787792249.html
Умер первый президент Украины Кравчук
Умер первый президент Украины Кравчук - РИА Новости, 10.05.2022
Умер первый президент Украины Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:15
2022-05-10T23:03
в мире
леонид кравчук
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_d31bd8aba44db7d64f0b6b43d5d64ff7.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука."Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни", — отмечает издание.Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно. Свою политическую карьеру он начал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины. В марте 1980 года его избрали депутатом Верховного Совета УССР, а в 1989-1990 годах он занимал пост заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ.Из партии Кравчук вышел в августе 1991 года. Первого декабря того же года его избрали президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения.В июле 1994 года согласился на досрочные выборы президента и проиграл их Леониду Кучме.На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться. На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
https://ria.ru/20220510/kravchuk-1787803608.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155220/06/1552200678_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_567b46596eeb8c907d778c71d3477157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, леонид кравчук, украина
20:15 10.05.2022 (обновлено: 23:03 10.05.2022)
 
Умер первый президент Украины Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер в 88 лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука.
"Первый Президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни", — отмечает издание.
Кравчук родился в 1934 году в селе Великий Житин под Ровно. Свою политическую карьеру он начал с должности помощника секретаря Черновицкого обкома Компартии Украины. В марте 1980 года его избрали депутатом Верховного Совета УССР, а в 1989-1990 годах он занимал пост заведующего идеологическим отделом и секретаря КПУ.
Из партии Кравчук вышел в августе 1991 года. Первого декабря того же года его избрали президентом Украины на первых прямых президентских выборах, а спустя неделю после этого он подписал Беловежские соглашения.
В июле 1994 года согласился на досрочные выборы президента и проиграл их Леониду Кучме.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 22:24
Биография Леонида Кравчука
На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.
После президентства Кравчук несколько раз был избран депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент решил больше не баллотироваться.
На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.
С 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
 
В миреЛеонид КравчукУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала