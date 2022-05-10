12:01 10.05.2022 (обновлено: 15:22 10.05.2022)
Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент
Президент Южной Кореи заявил, что республика будет защищать и права человека по всему миру
Флаг Республики Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей инаугурационной речи заявил, что Южная Корея будет защищать права и свободы людей по всему миру и сыграет ту роль, которую от нее "ожидает международное сообщество", передает корреспондент РИА Новости.
В речи Юн Сок Ель отметил, что граждане всего мира должны объединиться для борьбы с несправедливостью и такими проблемами, как "голод, нищета, злоупотребление властью и вооруженные конфликты".
"Мы должны играть еще более ведущую роль в защите и расширении свобод и прав человека не только в нашей стране, но и по всему миру. Международное сообщество также непременно ожидает, что Южная Корея сыграет большую роль (в этом – ред.). Сейчас в нашей стране нельзя отделить внутренние проблемы от внешнеполитических. Выполняя ведущую роль, которую от нас ожидают, мы сможем найти правильный путь в решении и внутренних проблем", - пояснил президент.
По его словам, сейчас Южная Корея входит в первую десятку стран по размеру экономики, поэтому должна быть ответственным членом международного сообщества и "глобальным лидером", активно поддерживать и исполнять международное законодательство, основанное на ценностях свободы и прав человека.