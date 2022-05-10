Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/koreya-1787737424.html
Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент
Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент - РИА Новости, 10.05.2022
Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент
Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей инаугурационной речи заявил, что Южная Корея будет защищать права и свободы людей по всему миру и сыграет ту... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:01
2022-05-10T15:22
в мире
южная корея
юн сок ель
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей инаугурационной речи заявил, что Южная Корея будет защищать права и свободы людей по всему миру и сыграет ту роль, которую от нее "ожидает международное сообщество", передает корреспондент РИА Новости.В речи Юн Сок Ель отметил, что граждане всего мира должны объединиться для борьбы с несправедливостью и такими проблемами, как "голод, нищета, злоупотребление властью и вооруженные конфликты"."Мы должны играть еще более ведущую роль в защите и расширении свобод и прав человека не только в нашей стране, но и по всему миру. Международное сообщество также непременно ожидает, что Южная Корея сыграет большую роль (в этом – ред.). Сейчас в нашей стране нельзя отделить внутренние проблемы от внешнеполитических. Выполняя ведущую роль, которую от нас ожидают, мы сможем найти правильный путь в решении и внутренних проблем", - пояснил президент.По его словам, сейчас Южная Корея входит в первую десятку стран по размеру экономики, поэтому должна быть ответственным членом международного сообщества и "глобальным лидером", активно поддерживать и исполнять международное законодательство, основанное на ценностях свободы и прав человека.
https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783283249.html
южная корея
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eca21218d44a88c8b80482b574115d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, корейский полуостров
12:01 10.05.2022 (обновлено: 15:22 10.05.2022)
 
Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент

Президент Южной Кореи заявил, что республика будет защищать и права человека по всему миру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей инаугурационной речи заявил, что Южная Корея будет защищать права и свободы людей по всему миру и сыграет ту роль, которую от нее "ожидает международное сообщество", передает корреспондент РИА Новости.
В речи Юн Сок Ель отметил, что граждане всего мира должны объединиться для борьбы с несправедливостью и такими проблемами, как "голод, нищета, злоупотребление властью и вооруженные конфликты".
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 12:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Южная Корея не рассматривает поставку летального оружия Украине
"Мы должны играть еще более ведущую роль в защите и расширении свобод и прав человека не только в нашей стране, но и по всему миру. Международное сообщество также непременно ожидает, что Южная Корея сыграет большую роль (в этом – ред.). Сейчас в нашей стране нельзя отделить внутренние проблемы от внешнеполитических. Выполняя ведущую роль, которую от нас ожидают, мы сможем найти правильный путь в решении и внутренних проблем", - пояснил президент.
По его словам, сейчас Южная Корея входит в первую десятку стран по размеру экономики, поэтому должна быть ответственным членом международного сообщества и "глобальным лидером", активно поддерживать и исполнять международное законодательство, основанное на ценностях свободы и прав человека.
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала