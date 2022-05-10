https://ria.ru/20220510/koreya-1787737424.html

Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент

Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент - РИА Новости, 10.05.2022

Южная Корея будет защищать права человека по всему миру, заявил президент

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей инаугурационной речи заявил, что Южная Корея будет защищать права и свободы людей по всему миру и сыграет ту... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:01

2022-05-10T12:01

2022-05-10T15:22

в мире

южная корея

юн сок ель

корейский полуостров

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СЕУЛ, 10 мая – РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей инаугурационной речи заявил, что Южная Корея будет защищать права и свободы людей по всему миру и сыграет ту роль, которую от нее "ожидает международное сообщество", передает корреспондент РИА Новости.В речи Юн Сок Ель отметил, что граждане всего мира должны объединиться для борьбы с несправедливостью и такими проблемами, как "голод, нищета, злоупотребление властью и вооруженные конфликты"."Мы должны играть еще более ведущую роль в защите и расширении свобод и прав человека не только в нашей стране, но и по всему миру. Международное сообщество также непременно ожидает, что Южная Корея сыграет большую роль (в этом – ред.). Сейчас в нашей стране нельзя отделить внутренние проблемы от внешнеполитических. Выполняя ведущую роль, которую от нас ожидают, мы сможем найти правильный путь в решении и внутренних проблем", - пояснил президент.По его словам, сейчас Южная Корея входит в первую десятку стран по размеру экономики, поэтому должна быть ответственным членом международного сообщества и "глобальным лидером", активно поддерживать и исполнять международное законодательство, основанное на ценностях свободы и прав человека.

https://ria.ru/20220413/oruzhie-1783283249.html

южная корея

корейский полуостров

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, юн сок ель, корейский полуостров