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ЛНР может открыть как минимум два консульства в российских регионах - РИА Новости, 10.05.2022
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ЛНР может открыть как минимум два консульства в российских регионах
ЛНР может открыть как минимум два консульства в российских регионах - РИА Новости, 10.05.2022
ЛНР может открыть как минимум два консульства в российских регионах
Как минимум два консульства Луганской народной республики (ЛНР) могут быть открыты в российских регионах, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:13
2022-05-10T09:13
в мире
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
родион мирошник
краснодар
россия
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ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Как минимум два консульства Луганской народной республики (ЛНР) могут быть открыты в российских регионах, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник."Я наделен полномочиями как посол, и сейчас мы должны начать работу консульской службы и оценить, где сконцентрированы наши люди, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, с чем им необходима помощь", - сказал он.По словам Мирошника, "в ближайшее время мы начнём заниматься консульским учётом и пониманием, где нужна помощь консула"."По предварительным прогнозам, понятно, что наибольшее количество людей находятся в таких областях, как Ростовская, Воронежская, Белгородская, также достаточно много людей в Краснодаре, в Крыму. То есть как минимум два консульских округа, которые могут появиться. А консулы или почётные консулы, пока мы рассматриваем механизм почетных консулов, которые могут появиться там с определенным набором полномочий, которые позволят решать на месте те проблемы, с которыми сталкиваются наши беженцы, те люди, которые вынужденно сейчас находятся на территории России и являются нашими гражданами", - добавил посол ЛНР.Он сообщил, что посольству ЛНР еще предстоит определить, сколько людей нуждается в помощи и где нужно начать работу.
https://ria.ru/20220510/posolstvo-1787720593.html
луганская народная республика
краснодар
россия
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в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, родион мирошник, краснодар, россия
09:13 10.05.2022
 
ЛНР может открыть как минимум два консульства в российских регионах

Посол ЛНР в Москве: республика может открыть два консульства в российских регионах

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник во время пресс-конференции
Родион Мирошник во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник во время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 мая – РИА Новости. Как минимум два консульства Луганской народной республики (ЛНР) могут быть открыты в российских регионах, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Я наделен полномочиями как посол, и сейчас мы должны начать работу консульской службы и оценить, где сконцентрированы наши люди, с какими проблемами они чаще всего сталкиваются, с чем им необходима помощь", - сказал он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
08:26
Мирошник рассказал, когда посольство ЛНР начнет работу в Москве
По словам Мирошника, "в ближайшее время мы начнём заниматься консульским учётом и пониманием, где нужна помощь консула".
"По предварительным прогнозам, понятно, что наибольшее количество людей находятся в таких областях, как Ростовская, Воронежская, Белгородская, также достаточно много людей в Краснодаре, в Крыму. То есть как минимум два консульских округа, которые могут появиться. А консулы или почётные консулы, пока мы рассматриваем механизм почетных консулов, которые могут появиться там с определенным набором полномочий, которые позволят решать на месте те проблемы, с которыми сталкиваются наши беженцы, те люди, которые вынужденно сейчас находятся на территории России и являются нашими гражданами", - добавил посол ЛНР.
Он сообщил, что посольству ЛНР еще предстоит определить, сколько людей нуждается в помощи и где нужно начать работу.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРодион МирошникКраснодарРоссия
 
 
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