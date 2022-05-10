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Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины - РИА Новости, 10.05.2022
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Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины
Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины - РИА Новости, 10.05.2022
Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины
Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если "Нафтогаз" не выдаст предусмотренные заявками на транзит... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:29
2022-05-10T22:29
экономика
сергей куприянов
европа
украина
россия
газпром
нафтогаз украины
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости/Прайм. Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если "Нафтогаз" не выдаст предусмотренные заявками на транзит объёмы в точках выхода в Европе и Молдове, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Завтра они (европейские потребители — ред.) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объём в точках выхода в Европе и Молдове", — отметил собеседник агентства."Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объём поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты", — добавил эксперт из Фонда национальной энергетической безопасности.Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул он. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил он.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки)."Газпром" подтвердил получение уведомления от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая из-за якобы форс-мажора, однако подтверждением этому компания не располагает и не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако "Газпром" сообщил, что перенос объёмов газа на станцию "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, и украинской стороне это известно."Нафтогаз" также уведомил "Газпром", что при продолжении подачи российского газа на станцию "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объёмы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220510/gts-ukrainy-1787782811.html
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экономика, сергей куприянов, европа, украина, россия, газпром, нафтогаз украины, фонд национальной энергетической безопасности
22:29 10.05.2022
 
Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины

Гривач: Европа может недосчитаться трети российского газа, идущего через Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости/Прайм. Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если "Нафтогаз" не выдаст предусмотренные заявками на транзит объёмы в точках выхода в Европе и Молдове, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Завтра они (европейские потребители — ред.) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объём в точках выхода в Европе и Молдове", — отметил собеседник агентства.
Сотрудник газокомпрессорной станции на Украине - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 18:45В мире
ГТС Украины: транзит газа в Европу через "Сохрановку" прекратится 11 мая
"Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объём поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты", — добавил эксперт из Фонда национальной энергетической безопасности.
Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул он. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил он.
Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
"Газпром" подтвердил получение уведомления от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая из-за якобы форс-мажора, однако подтверждением этому компания не располагает и не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако "Газпром" сообщил, что перенос объёмов газа на станцию "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, и украинской стороне это известно.
"Нафтогаз" также уведомил "Газпром", что при продолжении подачи российского газа на станцию "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объёмы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 17:27
Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа
 
ЭкономикаСергей КуприяновЕвропаУкраинаРоссияГазпромНафтогаз УкраиныФонд национальной энергетической безопасности
 
 
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