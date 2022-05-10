https://ria.ru/20220510/gaz-1787804623.html

Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины

Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины - РИА Новости, 10.05.2022

Эксперт: Европа может недосчитаться трети российского газа из-за Украины

Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если "Нафтогаз" не выдаст предусмотренные заявками на транзит... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T22:29

2022-05-10T22:29

2022-05-10T22:29

экономика

сергей куприянов

европа

украина

россия

газпром

нафтогаз украины

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости/Прайм. Европа в среду может недосчитаться трети российского газа, идущего через украинскую территорию, если "Нафтогаз" не выдаст предусмотренные заявками на транзит объёмы в точках выхода в Европе и Молдове, поделился мнением с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач."Завтра они (европейские потребители — ред.) могут недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объём в точках выхода в Европе и Молдове", — отметил собеседник агентства."Если транзитный кризис будет развиваться и транзит через Украину полностью прекратится, то тогда объём поступления газа может упасть примерно на треть, если не будет компенсирован через другие маршруты", — добавил эксперт из Фонда национальной энергетической безопасности.Цены на газ в Европе пойдут вверх, подчеркнул он. Рост котировок будет вызван физическим дефицитом предложения. Тогда процесс закачки газа в европейские подземные хранилища окажется под вопросом, заключил он.Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки)."Газпром" подтвердил получение уведомления от "Оператора ГТС Украины" о прекращении транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая из-за якобы форс-мажора, однако подтверждением этому компания не располагает и не видит никаких препятствий для работы в прежнем режиме, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако "Газпром" сообщил, что перенос объёмов газа на станцию "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, и украинской стороне это известно."Нафтогаз" также уведомил "Газпром", что при продолжении подачи российского газа на станцию "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объёмы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220510/gts-ukrainy-1787782811.html

https://ria.ru/20220510/finlyandiya-1787773475.html

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экономика, сергей куприянов, европа, украина, россия, газпром, нафтогаз украины, фонд национальной энергетической безопасности