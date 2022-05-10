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Биография Александра Евстифеева - РИА Новости, 10.05.2022
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Биография Александра Евстифеева
Биография Александра Евстифеева - РИА Новости, 10.05.2022
Биография Александра Евстифеева
Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T17:47
2022-05-10T17:47
политика
справки
александр евстифеев
россия
республика марий эл
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Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области.В 1980 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет), в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ. Доктор юридических наук.В 1980-2000 годах работал в Свердловском юридическом институте (Уральской государственной юридической академии, ныне Уральский государственный юридический университет) преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии.В 2000-2002 годах занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.В январе 2002 года был назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, одновременно был избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.С 2004 года по 2012 год — председатель Девятого арбитражного апелляционного суда, заместитель председателя Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.В 2012-2014 годах — судья Девятого арбитражного апелляционного суда.30 января 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области.6 апреля 2017 года указом президента РФ Александр Евстифеев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл.21 сентября 2017 года, победив на досрочных выборах, вступил в должность главы Республики Марий Эл.Александр Евстифеев — член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.Действительный государственный советник РФ 2 класса (2001).Заслуженный юрист Российской Федерации (2001).Имеет первый квалификационный класс судьи.Награжден орденом Почета (2007), медалью Анатолия Кони. Имеет благодарность президента РФ.Десятого мая 2022 года Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост в связи с истечением срока полномочий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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политика, справки, александр евстифеев, россия, республика марий эл
17:47 10.05.2022
 

Биография Александра Евстифеева

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАлександр Евстифеев
Александр Евстифеев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Александр Евстифеев. Архивное фото
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Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области.
В 1980 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет), в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ. Доктор юридических наук.
В 1980-2000 годах работал в Свердловском юридическом институте (Уральской государственной юридической академии, ныне Уральский государственный юридический университет) преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии.
В 2000-2002 годах занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В январе 2002 года был назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, одновременно был избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.
С 2004 года по 2012 год — председатель Девятого арбитражного апелляционного суда, заместитель председателя Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.
В 2012-2014 годах — судья Девятого арбитражного апелляционного суда.
30 января 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области.
6 апреля 2017 года указом президента РФ Александр Евстифеев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл.
21 сентября 2017 года, победив на досрочных выборах, вступил в должность главы Республики Марий Эл.
Александр Евстифеев — член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Действительный государственный советник РФ 2 класса (2001).
Заслуженный юрист Российской Федерации (2001).
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Награжден орденом Почета (2007), медалью Анатолия Кони. Имеет благодарность президента РФ.
Десятого мая 2022 года Евстифеев заявил, что решил оставить свой пост в связи с истечением срока полномочий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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