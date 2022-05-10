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СМИ: ЕС может предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго - РИА Новости, 10.05.2022
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СМИ: ЕС может предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго
СМИ: ЕС может предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго - РИА Новости, 10.05.2022
СМИ: ЕС может предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго
Евросоюз рассматривает возможность предложить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать эмбарго на российскую нефть, сообщает издание... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T22:05
2022-05-10T22:10
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
петер сийярто
венгрия
россия
будапешт
евросоюз
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность предложить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц ЕС.Как пишет издание, последняя версия проектановых санкций предполагает, что Венгрии и Словакии будет дана отсрочка на введение нефтяного эмбарго до конца 2024 года, то есть на два года позже, чем в остальных странах ЕС."Однако Венгрия дала понять, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти. Официальные лица заявили, что во избежание дальнейшего растягивания сроков может также быть предложена некая форма финансовой компенсации", - пишет издание.Еврокомиссия может использовать платежные механизмы, предусмотренные стратегией REPowerEU по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, которая будет оглашена 18 мая.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал поэтапное введение полного нефтяного эмбарго, в том числе запрет на перевозку российской нефти танкерным флотом ЕС.Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения. Как сообщил по итогам их переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто, на встрече были некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть.Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220506/embargo-1787283988.html
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, петер сийярто, венгрия, россия, будапешт, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
22:05 10.05.2022 (обновлено: 22:10 10.05.2022)
 
СМИ: ЕС может предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго

Politico: ЕС может предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на нефть из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность предложить Венгрии финансовую компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать эмбарго на российскую нефть, сообщает издание Politico со ссылкой на официальных лиц ЕС.
Как пишет издание, последняя версия проектановых санкций предполагает, что Венгрии и Словакии будет дана отсрочка на введение нефтяного эмбарго до конца 2024 года, то есть на два года позже, чем в остальных странах ЕС.
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"Однако Венгрия дала понять, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти. Официальные лица заявили, что во избежание дальнейшего растягивания сроков может также быть предложена некая форма финансовой компенсации", - пишет издание.
Еврокомиссия может использовать платежные механизмы, предусмотренные стратегией REPowerEU по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, которая будет оглашена 18 мая.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал поэтапное введение полного нефтяного эмбарго, в том числе запрет на перевозку российской нефти танкерным флотом ЕС.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен в понедельник направилась в Венгрию, чтобы обсудить с премьером Венгрии Виктором Орбаном вопросы энергоснабжения. Как сообщил по итогам их переговоров глава венгерского МИД Петер Сийярто, на встрече были некоторые продвижения, однако еще многое надо обсудить, чтобы Будапешт мог изменить свою позицию относительно санкционного пакета ЕС, включающего эмбарго на российскую нефть.
Венгрия и ряд других стран ЕС блокируют принятие шестого пакета европейских санкций против РФ из-за несогласия с введением нефтяного эмбарго.
Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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Цены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанПетер СийяртоВенгрияРоссияБудапештЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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