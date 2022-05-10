https://ria.ru/20220510/erevan-1787756613.html
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией - РИА Новости, 10.05.2022
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией
Участники акции протеста в Ереване устроили стычку с полицией. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:01
2022-05-10T15:01
2022-05-10T17:01
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армения
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване устроили стычку с полицией.Оппозиционеры перекрыли весь проспект Багратуняц, а полиция, в том числе спецназ, попыталась оттеснить их. Однако протестующим удалось сохранить ряды и вытеснить с проезжей части самих стражей порядка. Тем не менее нескольких оппозиционеров задержали.Позже протестующие разблокировали часть проспекта и продолжили шествие.Акции протеста проходят по всей Армении с 25 апреля, 1 мая они начались в Ереване. На сегодня оппозиция запланировала четыре массовых шествия в разных районах столицы, причем предупредила, что они будут сопровождаться "акциями неповиновения". В течение дня полицейские задержали более 60 человек.Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика
15:01 10.05.2022 (обновлено: 17:01 10.05.2022)
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией
Стычка протестующих с полицией произошла в Ереване на проспекте Багратуняц
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване устроили стычку с полицией.
Оппозиционеры перекрыли весь проспект Багратуняц, а полиция, в том числе спецназ, попыталась оттеснить их. Однако протестующим удалось сохранить ряды и вытеснить с проезжей части самих стражей порядка. Тем не менее нескольких оппозиционеров задержали.
Позже протестующие разблокировали часть проспекта и продолжили шествие.
Акции протеста проходят по всей Армении
с 25 апреля, 1 мая они начались в Ереване
. На сегодня оппозиция запланировала четыре массовых шествия в разных районах столицы, причем предупредила, что они будут сопровождаться "акциями неповиновения". В течение дня полицейские задержали более 60 человек.
Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха
. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана
.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.