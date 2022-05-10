Рейтинг@Mail.ru
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/erevan-1787756613.html
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией - РИА Новости, 10.05.2022
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией
Участники акции протеста в Ереване устроили стычку с полицией. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T15:01
2022-05-10T17:01
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_0:38:3171:1822_1920x0_80_0_0_80eaf765e0d3765e1bce6cbf5eae1447.jpg
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване устроили стычку с полицией.Оппозиционеры перекрыли весь проспект Багратуняц, а полиция, в том числе спецназ, попыталась оттеснить их. Однако протестующим удалось сохранить ряды и вытеснить с проезжей части самих стражей порядка. Тем не менее нескольких оппозиционеров задержали.Позже протестующие разблокировали часть проспекта и продолжили шествие.Акции протеста проходят по всей Армении с 25 апреля, 1 мая они начались в Ереване. На сегодня оппозиция запланировала четыре массовых шествия в разных районах столицы, причем предупредила, что они будут сопровождаться "акциями неповиновения". В течение дня полицейские задержали более 60 человек.Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
https://ria.ru/20220509/shestvie-1787683208.html
армения
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600641160_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_47399bed9c6eb7986c830310d8bb3c5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, нагорно-карабахская республика
15:01 10.05.2022 (обновлено: 17:01 10.05.2022)
 
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией

Стычка протестующих с полицией произошла в Ереване на проспекте Багратуняц

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване устроили стычку с полицией.
Оппозиционеры перекрыли весь проспект Багратуняц, а полиция, в том числе спецназ, попыталась оттеснить их. Однако протестующим удалось сохранить ряды и вытеснить с проезжей части самих стражей порядка. Тем не менее нескольких оппозиционеров задержали.
Позже протестующие разблокировали часть проспекта и продолжили шествие.
Акции протеста проходят по всей Армении с 25 апреля, 1 мая они начались в Ереване. На сегодня оппозиция запланировала четыре массовых шествия в разных районах столицы, причем предупредила, что они будут сопровождаться "акциями неповиновения". В течение дня полицейские задержали более 60 человек.
Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 18:49
Оппозиция Армении начала массовое шествие по улицам Еревана
 
В миреАрменияНагорно-Карабахская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала