01:08 10.05.2022 (обновлено: 10:57 10.05.2022)
Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС
Владимир Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина передала в ЕС вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Сегодня мы сделали еще один шаг, очень важный и не просто формальный шаг, на нашем пути в Европейский союз. <…> Это документ, включающий тысячи страниц <...> Ожидаем в июне положительный ответ относительно получения Украиной статуса кандидата члена ЕС", — сказал он.
Накануне Зеленский рассказал, что беседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи и показал ей заполненную анкету. Фон дер Ляйен позже заявила, что ЕК планирует дать заключение по членству Украины уже в июне.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что процесс вступления может занять несколько лет, даже десятилетий.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент одобрил резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.
Некоторые члены союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о вступлении Украины, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в Евросоюзе.