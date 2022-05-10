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Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
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Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС
Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022
Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС
Украина передала в ЕС вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении,... РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T01:08
2022-05-10T10:57
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина передала в ЕС вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Накануне Зеленский рассказал, что беседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи и показал ей заполненную анкету. Фон дер Ляйен позже заявила, что ЕК планирует дать заключение по членству Украины уже в июне.При этом президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что процесс вступления может занять несколько лет, даже десятилетий.Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент одобрил резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.Некоторые члены союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о вступлении Украины, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в Евросоюзе.
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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз
01:08 10.05.2022 (обновлено: 10:57 10.05.2022)
 
Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина передала в ЕС вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Сегодня мы сделали еще один шаг, очень важный и не просто формальный шаг, на нашем пути в Европейский союз. <…> Это документ, включающий тысячи страниц <...> Ожидаем в июне положительный ответ относительно получения Украиной статуса кандидата члена ЕС", — сказал он.

Накануне Зеленский рассказал, что беседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи и показал ей заполненную анкету. Фон дер Ляйен позже заявила, что ЕК планирует дать заключение по членству Украины уже в июне.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что процесс вступления может занять несколько лет, даже десятилетий.
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент одобрил резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.
Некоторые члены союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о вступлении Украины, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в Евросоюзе.
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