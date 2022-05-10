https://ria.ru/20220510/chlenstvo-1787710147.html

Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС

Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС - РИА Новости, 10.05.2022

Зеленский заявил, что Киев передал вторую часть опросника по членству в ЕС

Украина передала в ЕС вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении,... РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T01:08

2022-05-10T01:08

2022-05-10T10:57

в мире

владимир зеленский

украина

евросоюз

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина передала в ЕС вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Союз, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Накануне Зеленский рассказал, что беседовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по видеосвязи и показал ей заполненную анкету. Фон дер Ляйен позже заявила, что ЕК планирует дать заключение по членству Украины уже в июне.При этом президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что процесс вступления может занять несколько лет, даже десятилетий.Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент одобрил резолюцию о предоставлении ей статуса страны-кандидата.Некоторые члены союза — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — уже поддержали начало переговоров о вступлении Украины, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220510/bayden-1787707784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз