Рейтинг@Mail.ru
Чехова отказалась возвращаться в Россию - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220510/chekhova-1787740289.html
Чехова отказалась возвращаться в Россию
Чехова отказалась возвращаться в Россию - РИА Новости, 10.05.2022
Чехова отказалась возвращаться в Россию
Анфиса Чехова рассказала, почему не возвращается в Россию с Бали. Причину она озвучила в своих социальных сетях. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T12:54
2022-05-10T12:54
шоубиз
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
знаменитости
анфиса чехова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_55c986b359f0066b1f02da006629557e.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Анфиса Чехова рассказала, почему не возвращается в Россию с Бали. Причину она озвучила в своих социальных сетях. На Бали Чехова уехала вместе с сыном Соломоном. Мальчик уже ходит в местную школу. Там учатся и другие русские дети, а преподаватели говорят на английском. Соломон родился в 2012 году. Его отец — грузинский актер Гурам Баблишвили. Чехова развелась с ним в 2017 году. Недавно Лариса Гузеева матом высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Авторов подобных материалов она прокляла и назвала "недожурналюгами".
https://ria.ru/20220504/kirkorov-1786704209.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570371319_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d0cef0340f23b1ab6f979e04dd545cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, анфиса чехова
12:54 10.05.2022
 
Чехова отказалась возвращаться в Россию

Чехова отказалась возвращаться в Россию из-за холода

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНеделя моды в Москве "Сделано в России". День пятый
Неделя моды в Москве Сделано в России. День пятый - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Анфиса Чехова рассказала, почему не возвращается в Россию с Бали. Причину она озвучила в своих социальных сетях.
"В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития?" — заявила ведущая.
На Бали Чехова уехала вместе с сыном Соломоном. Мальчик уже ходит в местную школу. Там учатся и другие русские дети, а преподаватели говорят на английском.
Соломон родился в 2012 году. Его отец — грузинский актер Гурам Баблишвили. Чехова развелась с ним в 2017 году.
Недавно Лариса Гузеева матом высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Авторов подобных материалов она прокляла и назвала "недожурналюгами".
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 01:35Шоубиз
Представитель Киркорова опровергла информацию о его желании покинуть Россию
 
ШоубизШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиАнфиса Чехова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала