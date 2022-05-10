https://ria.ru/20220510/chekhova-1787740289.html

Чехова отказалась возвращаться в Россию

Чехова отказалась возвращаться в Россию - РИА Новости, 10.05.2022

Чехова отказалась возвращаться в Россию

Анфиса Чехова рассказала, почему не возвращается в Россию с Бали. Причину она озвучила в своих социальных сетях. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T12:54

2022-05-10T12:54

2022-05-10T12:54

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Анфиса Чехова рассказала, почему не возвращается в Россию с Бали. Причину она озвучила в своих социальных сетях. На Бали Чехова уехала вместе с сыном Соломоном. Мальчик уже ходит в местную школу. Там учатся и другие русские дети, а преподаватели говорят на английском. Соломон родился в 2012 году. Его отец — грузинский актер Гурам Баблишвили. Чехова развелась с ним в 2017 году. Недавно Лариса Гузеева матом высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Авторов подобных материалов она прокляла и назвала "недожурналюгами".

https://ria.ru/20220504/kirkorov-1786704209.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, анфиса чехова