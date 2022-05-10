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Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов - РИА Новости, 10.05.2022
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Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов
Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов - РИА Новости, 10.05.2022
Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов
Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:48
2022-05-10T09:56
общество
россия
республика крым
сергей цеков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине."Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть", - заявил он.Цеков подчеркнул, что любые упоминания, даже отрицательные, на руку артистам, поскольку все равно способствуют их популярности. "Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?" - сказал сенатор.По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета. Цеков убежден, что при соблюдении запрета этих артистов "через год уже никто не вспомнит".
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общество, россия, республика крым, сергей цеков
09:48 10.05.2022 (обновлено: 09:56 10.05.2022)
 
Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов

Сенатор не исключил разработки закона о запрете упоминать в СМИ покинувших Россию артистов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине.
"Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть", - заявил он.
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Цеков подчеркнул, что любые упоминания, даже отрицательные, на руку артистам, поскольку все равно способствуют их популярности. "Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?" - сказал сенатор.
По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета. Цеков убежден, что при соблюдении запрета этих артистов "через год уже никто не вспомнит".
 
ОбществоРоссияРеспублика КрымСергей Цеков
 
 
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