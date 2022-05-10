https://ria.ru/20220510/artisty-1787726473.html

Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов

Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов - РИА Новости, 10.05.2022

Сенатор Цеков выступил за запрет упоминать в СМИ покинувших Россию артистов

Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:48

2022-05-10T09:48

2022-05-10T09:56

общество

россия

республика крым

сергей цеков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что думает над возможностью разработки законопроекта, запрещающего любое упоминание в СМИ и интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала военной операции на Украине."Я думаю над возможностью разработки такого закона, он необходим. Пора принимать решение - это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть", - заявил он.Цеков подчеркнул, что любые упоминания, даже отрицательные, на руку артистам, поскольку все равно способствуют их популярности. "Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?" - сказал сенатор.По его словам, законопроект в случае его принятия обяжет и СМИ, и все интернет-ресурсы перестать упоминать таких деятелей искусства, в документе может быть предусмотрена и мера наказания за нарушение такого запрета. Цеков убежден, что при соблюдении запрета этих артистов "через год уже никто не вспомнит".

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/artisty-1784905490.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, республика крым, сергей цеков