https://ria.ru/20220509/parad-1787598145.html

В Москве начался парад Победы

В Москве начался парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве начался парад Победы

Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:01

2022-05-09T10:01

2022-05-09T14:30

день победы — 2022

общество

день победы

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Под звуки "Священной войны" на Красную площадь вносят Государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.По Красной площади промаршируют 11 тысяч военнослужащих, пройдет 131 единица военной техники, в небе над столицей пролетят 77 вертолетов и самолетов.В пешей колонне по главной площади страны пройдут 33 парадных расчета. Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем по брусчатке пройдут слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны РФ и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, движения "Юнармия", Терские и Кубанские казаки. Замкнет пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приветствие военнослужащих министра обороны Сергея Шойгу Он поздравил парадные расчеты ВКС, а также поприветствовал парадный строй подразделений ЗВО, войск связи и военнослужащих военной полиции, Росгвардии и МЧС. 2022-05-09T10:01 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, день победы, москва