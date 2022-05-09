В Москве пройдет парад Победы
В Москве пройдет парад Победы с участием 11 тысяч военных
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник в российской столице. В нем примут участие 11 тысяч военных, будут задействованы 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.
Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, примет парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
В начале парада на Красную площадь под звуки "Священной войны" вынесут государственный флаг РФ и Знамя Победы. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах Aurus объедут и поприветствуют парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
Президент традиционно выступит с обращением к россиянам, и вся страна почтит память советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания. По завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.
После выступления Путина и минуты молчания начнется торжественное шествие войск.
Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади промаршируют 33 парадных расчета. В составе пешей колонны пройдут слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны РФ и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, движения "Юнармия", Терские и Кубанские казаки. Замкнет пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.
Затем на Красную площадь выйдет механизированная колонна с военной техникой. Первым на площадь въедет легендарный "танк Победы" Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проедут бронеавтомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет другая техника.
Одной из особенностей этого парада станет участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.
Завершится парад пролетом авиации. В небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.
Восемь истребителей МиГ-29СМТ пройдут над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Завершат пролет девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.
Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный салют, к которому привлекут более 70 самоходных пусковых установок. Будет использовано более 11 тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется в 22.00 мск.