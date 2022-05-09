https://ria.ru/20220509/parad-1787570649.html

В Москве пройдет парад Победы

В Москве пройдет парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве пройдет парад Победы

Главный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник в российской столице. В нем примут участие 11 тысяч... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:15

2022-05-09T00:15

2022-05-09T00:15

день победы — 2022

москва

россия

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в понедельник в российской столице. В нем примут участие 11 тысяч военных, будут задействованы 131 единица военной техники, а также 77 вертолетов и самолетов.Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, примет парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.В начале парада на Красную площадь под звуки "Священной войны" вынесут государственный флаг РФ и Знамя Победы. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах Aurus объедут и поприветствуют парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.Президент традиционно выступит с обращением к россиянам, и вся страна почтит память советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, минутой молчания. По завершении парада глава государства возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.После выступления Путина и минуты молчания начнется торжественное шествие войск.Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади промаршируют 33 парадных расчета. В составе пешей колонны пройдут слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны РФ и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, движения "Юнармия", Терские и Кубанские казаки. Замкнет пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.Затем на Красную площадь выйдет механизированная колонна с военной техникой. Первым на площадь въедет легендарный "танк Победы" Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проедут бронеавтомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25", танки Т-72БЗМ, Т-90М "Прорыв" и новейшие Т-14 "Армата", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", реактивные системы "Торнадо-Г", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", стратегические комплексы "Ярс", на грузовых платформах провезут ударные роботы "Уран-9". Пройдет другая техника.Одной из особенностей этого парада станет участие в механизированной колонне парадного расчета участников специальной военной операции на Украине на боевой технике.Завершится парад пролетом авиации. В небе над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80, а также вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.Восемь истребителей МиГ-29СМТ пройдут над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.Завершат пролет девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет праздничный салют, к которому привлекут более 70 самоходных пусковых установок. Будет использовано более 11 тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется в 22.00 мск.

https://ria.ru/20220508/polk-1787493395.html

https://ria.ru/20220509/pamyat-1787570257.html

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Максим Горбачев

москва, россия, день победы