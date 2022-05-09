https://ria.ru/20220509/nechaev-1787649913.html

Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине

Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине - РИА Новости, 09.05.2022

Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев возложил венок к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:48

2022-05-09T14:48

2022-05-09T14:48

день победы — 2022

в мире

берлин (город)

германия

сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев возложил венок к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, передает корреспондент РИА Новости.В акции приняли участие также послы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие прошло при усиленном дежурстве полиции, каких-либо инцидентов не наблюдалось. Акцию освещали многочисленные представители мировых СМИ."Семьдесят семь лет назад была одержана героическая победа над нацизмом, была освобождена Германия, была освобождена Европа, и поэтому этот день, за который мы заплатили огромным количеством жертв, останется на много-много поколений, навсегда. Это наша вечная память", - заявил журналистам Нечаев.Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем для более чем 2 тысяч советских воинов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/posol-1787631791.html

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Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат)