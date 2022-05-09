Рейтинг@Mail.ru
Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/nechaev-1787649913.html
Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине
Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине
Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев возложил венок к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:48
2022-05-09T14:48
день победы — 2022
в мире
берлин (город)
германия
сергей нечаев (дипломат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568632306_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_936a08ed06c0498871bbf6f0e65976a3.jpg
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев возложил венок к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, передает корреспондент РИА Новости.В акции приняли участие также послы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие прошло при усиленном дежурстве полиции, каких-либо инцидентов не наблюдалось. Акцию освещали многочисленные представители мировых СМИ."Семьдесят семь лет назад была одержана героическая победа над нацизмом, была освобождена Германия, была освобождена Европа, и поэтому этот день, за который мы заплатили огромным количеством жертв, останется на много-много поколений, навсегда. Это наша вечная память", - заявил журналистам Нечаев.Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем для более чем 2 тысяч советских воинов.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/posol-1787631791.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568632306_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8d8b215eb9ec9a5ef7602d94bc567af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат)
14:48 09.05.2022
 
Посол России возложил венок к мемориалу советским воинам в Берлине

Посол России Нечаев возложил венок к мемориалу советским воинам в парке Тиргартен

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев возложил венок к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен, передает корреспондент РИА Новости.
В акции приняли участие также послы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие прошло при усиленном дежурстве полиции, каких-либо инцидентов не наблюдалось. Акцию освещали многочисленные представители мировых СМИ.
"Семьдесят семь лет назад была одержана героическая победа над нацизмом, была освобождена Германия, была освобождена Европа, и поэтому этот день, за который мы заплатили огромным количеством жертв, останется на много-много поколений, навсегда. Это наша вечная память", - заявил журналистам Нечаев.
Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:00
Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем для более чем 2 тысяч советских воинов.
Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>
 
День Победы — 2022В миреБерлин (город)ГерманияСергей Нечаев (дипломат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала