https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс

Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс - РИА Новости, 09.05.2022

Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс

Швеция и Финляндия намерены войти в состав НАТО в ближайшие месяцы — потеря нейтрального статуса их уже не смущает. В блоке курс одобрили и пообещали утрясти... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:00

2022-05-09T08:08

йенс столтенберг

саули ниинисте

санна марин

швеция

финляндия

россия

нато

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Елена Попова. Швеция и Финляндия намерены войти в состав НАТО в ближайшие месяцы — потеря нейтрального статуса их уже не смущает. В блоке курс одобрили и пообещали утрясти формальности максимально быстро. РИА Новости разбиралось, чем это угрожает Москве.Рывок на востокОкончательное решение о вступлении в НАТО руководство Финляндии объявит 12 мая, еще через несколько дней этот вопрос рассмотрят власти Швеции. Генсек альянса Йенс Столтенберг заверил, что процедура вступления надолго не затянется. Сейчас лидеры Скандинавских стран пытаются получить гарантии безопасности от Великобритании и США на переходный период.Стоит отметить, что оба государства и так глубоко вовлечены в деятельность НАТО, однако от полноценного вступления их сдерживали несколько факторов. Вопрос начали всерьез обсуждать еще в 2015-м. Тогда США и Великобритания требовали, чтобы новые члены стали гарантами безопасности стран Балтии, что явно не устраивало ни Хельсинки, ни Стокгольм. "Финляндия не в том положении, чтобы предлагать другим военную защиту, которой нет у нее самой", — подчеркивал президент Саули Ниинисте.Это объяснение — скорее предлог: ни одна из прибалтийских республик не просила в то время о защите. Попытки Великобритании и США спихнуть их безопасность на плечи соседей — вопреки желанию той же Эстонии — выглядели странно. Зато минусы решения казались очевидными: Россия могла расценить этот шаг как угрозу для Калининградской области.За семь лет ситуация изменилась. До 24 февраля вступление в НАТО поддерживали лишь 24 процента опрошенных в Финляндии и 37 процентов — в Швеции. По результатам апрельского исследования, за высказались 68 и 49 процентов соответственно. Власти обеих стран убеждены, что угроза существенно выросла. "Россия не тот сосед, каким мы ее считали", — сказала финский премьер-министр Санна Марин.При этом под угрожающие действия записывают все что угодно. Например, службы безопасности Швеции уже несколько лет готовятся к различным нападкам со стороны России. В прошлом году российскую разведку обвинили в кибератаке на компьютеры Шведской конфедерации спорта, но вести расследование прокуратура страны отказалась.Опасная авантюраПо оценкам экспертов, вступление Швеции и Финляндии обеспечит Североатлантическому альянсу контроль над большей частью побережья Балтийского моря, что повлияет на всю архитектуру региональной безопасности.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила: если страны войдут в НАТО, их территории станут пространством противостояния альянса и России. Последствия неизбежно отразятся на "добрососедских отношениях". "К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?"— обратилась она к жителям скандинавских государств.После окончания холодной войны и демонтажа Организации Варшавского договора Россия и НАТО встали на путь сближения и преодоления недоверия. В 1997-м результатом общей работы стал Основополагающий акт о взаимных отношениях, в котором в том числе закрепили обязательство ограничить размещение войск альянса у российских границ."Теперь все. Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. Говорят, что "соглашение пока не убито". Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала", — написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram. Он пояснил, что "клаузула" — это "правовая оговорка": "Смысл ее в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение".Медведев небезосновательно предположил, что после вступления в альянс Швеции и Финляндии на их территории США и Великобритания сразу разместят ядерное оружие. Военные учения около границы участятся, и вообще "они будут делать любые гадости". Соответственно, Кремль уже не обязан оглядываться на документ от 1997 года.Тем временем не все страны НАТО хотят видеть в своих рядах Финляндию и Швецию. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на их вступление, если вопрос будут рассматривать на соответствующем саммите. Втягивание этих стран в альянс он назвал "опасным шарлатанством" и указал, что на Балканах есть множество проблем, требующих большего внимания."Пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и Бакира Изетбеговича (лидер правящей партии Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.) в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Хорватия не станет одобрять ничье вступление в НАТО", — сказал Миланович.Впрочем, решение могут принять и без него. Вердикт о включении нового члена в состав альянса выносит Североатлантический совет. А его заседания проходят как с участием лидеров стран, так и на уровне постоянных представителей — в случае Хорватии это посол.Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко не сомневается, что обе страны войдут в НАТО в этом году: "Уже нынешним летом решение примут, и вступление пройдет по короткой процедуре".Смена конфигурацииПримечательно, что Финляндии и Швеции долгое время удавалось сохранять нейтральный статус. Швеции, пожалуй, дольше всего — она отказалась от участия в военных действиях после наполеоновских битв и последние 200 лет избегала любых конфликтов. В свою очередь, Хельсинки объявил о нейтралитете после Второй мировой, что на годы обеспечило скандинавскому государству спокойное развитие."Начиная с 2014-го Запад усиленно пытается втянуть обе страны в блок НАТО. По мнению стратегов, особенно американских и британских, Россия вышла из повиновения и ее надо каким-то образом наказать. Напрямую это сделать сложно, поэтому нужны союзники", — поясняет военный эксперт Алексей Леонков.Получилось, что северный фланг НАТО представлен только Норвегией, которая не способна принять большое количество баз альянса и повлиять на стратегический баланс сил."В Швеции и Финляндии можно разместить более 30 воздушных, морских и сухопутных военных баз. Конечно, это позволит поставить оружие передового базирования, что не останется без внимания Минобороны России", — отмечает эксперт.В случае принятия положительного решения Москве, очевидно, придется учесть появление новых игроков в блоке НАТО и преобразовать конфигурацию обороны. Как именно — пока неясно."В ядерном отношении вряд ли что-то изменится — при реальной угрозе российские ракеты без проблем долетят до этих территорий. Если говорить о безопасности страны, то здесь радикальных переворотов тоже не произойдет. С другой стороны, нужно смотреть, что там будет происходить: какие базы построят, какие пришлют вооружения", — заключил Леонков.Эксперты сходятся в том, что де-факто Финляндия и Швеция уже состоят в альянсе, теперь этот статус лишь закрепят де-юре. И пока в США заявляют, что Североатлантический альянс никак не угрожает России, Москва оставит за собой право заниматься собственной обороной.

https://ria.ru/20220426/germaniya-1785341669.html

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йенс столтенберг, саули ниинисте, санна марин, швеция, финляндия, россия, нато