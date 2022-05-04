https://ria.ru/20220504/nato-1786880161.html

МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России

МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России - РИА Новости, 04.05.2022

МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России

Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:42

2022-05-04T20:42

2022-05-04T23:53

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений", — сказала она в интервью испанской газете ABC.Она также выразила сомнение, что именно к этому стремятся народы двух этих стран.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220503/shvetsiya-1786650941.html

https://ria.ru/20220503/frg-1786646767.html

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