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МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России - РИА Новости, 04.05.2022
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МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России
МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России - РИА Новости, 04.05.2022
МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России
Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:42
2022-05-04T23:53
в мире
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швеция
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений", — сказала она в интервью испанской газете ABC.Она также выразила сомнение, что именно к этому стремятся народы двух этих стран.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220503/shvetsiya-1786650941.html
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в мире, финляндия, швеция, россия
20:42 04.05.2022 (обновлено: 23:53 04.05.2022)
 
МИД: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России

Захарова: Финляндия и Швеция в НАТО станут пространством борьбы альянса и России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений", — сказала она в интервью испанской газете ABC.
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Она также выразила сомнение, что именно к этому стремятся народы двух этих стран.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Альянс ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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