https://ria.ru/20220509/kair-1787701904.html
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире - РИА Новости, 09.05.2022
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:24
2022-05-09T22:24
2022-05-09T22:24
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.Праздничное мероприятие прошло на территории "Русского дома" в Каире. В нем приняли участие как российские дипломаты и проживающие в Египте граждане РФ, так и представители посольств Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. На памятной акции также присутствовали десятки египетских граждан - студентов местных ВУЗов и общественных деятелей.Гостей акции приветствовали офицеры аппарата военного атташе посольства России в Египте.Позже в здании "Русского дома" послы России и Белоруссии в Египте открыли праздничный концерт по случаю Дня Победы.
https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, каир (город), день победы, акция "бессмертный полк"
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире