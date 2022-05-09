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Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире - РИА Новости, 09.05.2022
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Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире - РИА Новости, 09.05.2022
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T22:24
2022-05-09T22:24
день победы — 2022
в мире
египет
россия
каир (город)
день победы
акция "бессмертный полк"
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.Праздничное мероприятие прошло на территории "Русского дома" в Каире. В нем приняли участие как российские дипломаты и проживающие в Египте граждане РФ, так и представители посольств Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. На памятной акции также присутствовали десятки египетских граждан - студентов местных ВУЗов и общественных деятелей.Гостей акции приветствовали офицеры аппарата военного атташе посольства России в Египте.Позже в здании "Русского дома" послы России и Белоруссии в Египте открыли праздничный концерт по случаю Дня Победы.
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в мире, египет, россия, каир (город), день победы, акция "бессмертный полк"
22:24 09.05.2022
 
Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире

© РИА Новости / Рафаэль Даминов Акция "Бессмертный полк" в Каире
Акция Бессмертный полк в Каире - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Акция "Бессмертный полк" в Каире. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.
Праздничное мероприятие прошло на территории "Русского дома" в Каире. В нем приняли участие как российские дипломаты и проживающие в Египте граждане РФ, так и представители посольств Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. На памятной акции также присутствовали десятки египетских граждан - студентов местных ВУЗов и общественных деятелей.
Гостей акции приветствовали офицеры аппарата военного атташе посольства России в Египте.
Позже в здании "Русского дома" послы России и Белоруссии в Египте открыли праздничный концерт по случаю Дня Победы.
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 02:31
Акция "Бессмертный полк"
 
День Победы — 2022В миреЕгипетРоссияКаир (город)День ПобедыАкция "Бессмертный полк"
 
 
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