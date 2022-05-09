https://ria.ru/20220509/kair-1787701904.html

Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире

Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире - РИА Новости, 09.05.2022

Сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T22:24

2022-05-09T22:24

2022-05-09T22:24

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Каире в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент РИА Новости.Праздничное мероприятие прошло на территории "Русского дома" в Каире. В нем приняли участие как российские дипломаты и проживающие в Египте граждане РФ, так и представители посольств Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. На памятной акции также присутствовали десятки египетских граждан - студентов местных ВУЗов и общественных деятелей.Гостей акции приветствовали офицеры аппарата военного атташе посольства России в Египте.Позже в здании "Русского дома" послы России и Белоруссии в Египте открыли праздничный концерт по случаю Дня Победы.

https://ria.ru/20220509/polk-1786936652.html

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россия

каир (город)

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Наталья Макарова

в мире, египет, россия, каир (город), день победы, акция "бессмертный полк"