Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Мишустин подписал постановление об обнулении платы за газ для мемориалов Вечного огня
Впервые пламя Вечного огня в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Таким образом в этом году оно празднует 55-летний юбилей. Несмотря на то, что профилактика проходит ежемесячно, два раза в год дополнительно специалисты "Мосгаза" осматривают Вечный огонь перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, принявший в воскресенье участие в процедуре профилактики, напомнил, что мемориал у стен Кремля оснащен системой тройного резервирования. "Поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул он.
Впервые пламя Вечного огня в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Таким образом в этом году оно празднует 55-летний юбилей. Несмотря на то, что профилактика проходит ежемесячно, два раза в год дополнительно специалисты "Мосгаза" осматривают Вечный огонь перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, принявший в воскресенье участие в процедуре профилактики, напомнил, что мемориал у стен Кремля оснащен системой тройного резервирования. "Поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул он.
Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. Газ по специальным трубкам подается через запальники, которые постоянно подают в поток искру.
Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. Газ по специальным трубкам подается через запальники, которые постоянно подают в поток искру.
Горелка Вечного огня - это сложный механизм, поэтому профилактическая работа разделена на несколько этапов. Сначала пламя переносится на временную горелку, чтобы оно не погасло. Затем специалисты "Мосгаза" снимают мемориальную звезду и проверяют работоспособность всех трех запальников.
Горелка Вечного огня - это сложный механизм, поэтому профилактическая работа разделена на несколько этапов. Сначала пламя переносится на временную горелку, чтобы оно не погасло. Затем специалисты "Мосгаза" снимают мемориальную звезду и проверяют работоспособность всех трех запальников.
Во время осмотра Вечного огня специалистами-газовиками их коллеги следят за сохранностью звезды. В этот момент пламя горит не только на временной горелке, но и на фитиле небольшого фонарика. Это не является обязательной процедурой. Таким образом сотрудники компании отдают дань всем бойцам Великой Отечественной войны.
Во время осмотра Вечного огня специалистами-газовиками их коллеги следят за сохранностью звезды. В этот момент пламя горит не только на временной горелке, но и на фитиле небольшого фонарика. Это не является обязательной процедурой. Таким образом сотрудники компании отдают дань всем бойцам Великой Отечественной войны.
Проверяют горелку, как правило, два специалиста, осматривая каждый из трех запальников. В случае необходимости меняется платиновая спираль с использованием специального оборудования.
Проверяют горелку, как правило, два специалиста, осматривая каждый из трех запальников. В случае необходимости меняется платиновая спираль с использованием специального оборудования.
Вечный огонь имеет три степени защиты, а газогорелочных устройства, которые находятся под звездой, дублируются дополнительными камерами сгорания. Это обеспечивает работу огня в любых погодных условиях.
Вечный огонь имеет три степени защиты, а газогорелочных устройства, которые находятся под звездой, дублируются дополнительными камерами сгорания. Это обеспечивает работу огня в любых погодных условиях.
Профилактика заканчивается тем, что специалисты после всех необходимых проверок возвращают звезду на место и пламя с временной горелки.
Профилактика заканчивается тем, что специалисты после всех необходимых проверок возвращают звезду на место и пламя с временной горелки.
Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, Вечный огонь символизирует память тех, кто отстаивал честь и независимость России и подарил миру светлое будущее. "Отрадно, что все поколения воспитываются на этом великом подвиге нашего народа. Москва, как и все города страны, готова к великому празднику - Дню победы", - сказал он.
Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, Вечный огонь символизирует память тех, кто отстаивал честь и независимость России и подарил миру светлое будущее. "Отрадно, что все поколения воспитываются на этом великом подвиге нашего народа. Москва, как и все города страны, готова к великому празднику - Дню победы", - сказал он.
Впервые пламя Вечного огня в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Таким образом в этом году оно празднует 55-летний юбилей. Несмотря на то, что профилактика проходит ежемесячно, два раза в год дополнительно специалисты "Мосгаза" осматривают Вечный огонь перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, принявший в воскресенье участие в процедуре профилактики, напомнил, что мемориал у стен Кремля оснащен системой тройного резервирования. "Поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул он.
Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. Газ по специальным трубкам подается через запальники, которые постоянно подают в поток искру.
Горелка Вечного огня - это сложный механизм, поэтому профилактическая работа разделена на несколько этапов. Сначала пламя переносится на временную горелку, чтобы оно не погасло. Затем специалисты "Мосгаза" снимают мемориальную звезду и проверяют работоспособность всех трех запальников.
Во время осмотра Вечного огня специалистами-газовиками их коллеги следят за сохранностью звезды. В этот момент пламя горит не только на временной горелке, но и на фитиле небольшого фонарика. Это не является обязательной процедурой. Таким образом сотрудники компании отдают дань всем бойцам Великой Отечественной войны.
Проверяют горелку, как правило, два специалиста, осматривая каждый из трех запальников. В случае необходимости меняется платиновая спираль с использованием специального оборудования.
Вечный огонь имеет три степени защиты, а газогорелочных устройства, которые находятся под звездой, дублируются дополнительными камерами сгорания. Это обеспечивает работу огня в любых погодных условиях.
Профилактика заканчивается тем, что специалисты после всех необходимых проверок возвращают звезду на место и пламя с временной горелки.
Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, Вечный огонь символизирует память тех, кто отстаивал честь и независимость России и подарил миру светлое будущее. "Отрадно, что все поколения воспитываются на этом великом подвиге нашего народа. Москва, как и все города страны, готова к великому празднику - Дню победы", - сказал он.