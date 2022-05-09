Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

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Впервые пламя Вечного огня в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Таким образом в этом году оно празднует 55-летний юбилей. Несмотря на то, что профилактика проходит ежемесячно, два раза в год дополнительно специалисты "Мосгаза" осматривают Вечный огонь перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, принявший в воскресенье участие в процедуре профилактики, напомнил, что мемориал у стен Кремля оснащен системой тройного резервирования. "Поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул он.