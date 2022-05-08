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Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 08.05.2022
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Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 08.05.2022
Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
Накануне Дня Победы у стен Кремля проходит традиционная профилактика Вечного огня. Специалисты проверяют его работоспособность, не давая ему угаснуть ни на... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:53
2022-05-08T16:53
фото
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
москва
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Накануне Дня Победы у стен Кремля проходит традиционная профилактика Вечного огня. Специалисты проверяют его работоспособность, не давая ему угаснуть ни на секунду. В этот раз процедура пришлась на особую дату: 8 мая 2022 года для Вечного огня в Александровском саду - юбилейная, 55-я годовщина с момента зажжения. Смотрите в галерее РИА Новости, как осматривают главный символ подвига советских солдат.
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фото, фото, великая отечественная война (1941-1945), день победы, москва, петр бирюков
16:53 08.05.2022
 

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду

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Накануне Дня Победы у стен Кремля проходит традиционная профилактика Вечного огня. Специалисты проверяют его работоспособность, не давая ему угаснуть ни на секунду. В этот раз процедура пришлась на особую дату: 8 мая 2022 года для Вечного огня в Александровском саду - юбилейная, 55-я годовщина с момента зажжения. Смотрите в галерее РИА Новости, как осматривают главный символ подвига советских солдат.
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Впервые пламя Вечного огня в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Таким образом в этом году оно празднует 55-летний юбилей. Несмотря на то, что профилактика проходит ежемесячно, два раза в год дополнительно специалисты "Мосгаза" осматривают Вечный огонь перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, принявший в воскресенье участие в процедуре профилактики, напомнил, что мемориал у стен Кремля оснащен системой тройного резервирования. "Поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул он.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
1 из 8

Впервые пламя Вечного огня в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. Таким образом в этом году оно празднует 55-летний юбилей. Несмотря на то, что профилактика проходит ежемесячно, два раза в год дополнительно специалисты "Мосгаза" осматривают Вечный огонь перед важными государственными праздниками: Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, принявший в воскресенье участие в процедуре профилактики, напомнил, что мемориал у стен Кремля оснащен системой тройного резервирования. "Поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - подчеркнул он.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. Газ по специальным трубкам подается через запальники, которые постоянно подают в поток искру.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
2 из 8

Конструкция газогорелочного устройства была разработана специально для мемориала на заводе Хруничева. Газ по специальным трубкам подается через запальники, которые постоянно подают в поток искру.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Горелка Вечного огня - это сложный механизм, поэтому профилактическая работа разделена на несколько этапов. Сначала пламя переносится на временную горелку, чтобы оно не погасло. Затем специалисты "Мосгаза" снимают мемориальную звезду и проверяют работоспособность всех трех запальников.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
3 из 8

Горелка Вечного огня - это сложный механизм, поэтому профилактическая работа разделена на несколько этапов. Сначала пламя переносится на временную горелку, чтобы оно не погасло. Затем специалисты "Мосгаза" снимают мемориальную звезду и проверяют работоспособность всех трех запальников.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Во время осмотра Вечного огня специалистами-газовиками их коллеги следят за сохранностью звезды. В этот момент пламя горит не только на временной горелке, но и на фитиле небольшого фонарика. Это не является обязательной процедурой. Таким образом сотрудники компании отдают дань всем бойцам Великой Отечественной войны.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
4 из 8

Во время осмотра Вечного огня специалистами-газовиками их коллеги следят за сохранностью звезды. В этот момент пламя горит не только на временной горелке, но и на фитиле небольшого фонарика. Это не является обязательной процедурой. Таким образом сотрудники компании отдают дань всем бойцам Великой Отечественной войны.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Проверяют горелку, как правило, два специалиста, осматривая каждый из трех запальников. В случае необходимости меняется платиновая спираль с использованием специального оборудования.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
5 из 8

Проверяют горелку, как правило, два специалиста, осматривая каждый из трех запальников. В случае необходимости меняется платиновая спираль с использованием специального оборудования.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Вечный огонь имеет три степени защиты, а газогорелочных устройства, которые находятся под звездой, дублируются дополнительными камерами сгорания. Это обеспечивает работу огня в любых погодных условиях.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
6 из 8

Вечный огонь имеет три степени защиты, а газогорелочных устройства, которые находятся под звездой, дублируются дополнительными камерами сгорания. Это обеспечивает работу огня в любых погодных условиях.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Профилактика заканчивается тем, что специалисты после всех необходимых проверок возвращают звезду на место и пламя с временной горелки.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
7 из 8

Профилактика заканчивается тем, что специалисты после всех необходимых проверок возвращают звезду на место и пламя с временной горелки.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
© Фото : пресс-служба "Мосгаза"

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, Вечный огонь символизирует память тех, кто отстаивал честь и независимость России и подарил миру светлое будущее. "Отрадно, что все поколения воспитываются на этом великом подвиге нашего народа. Москва, как и все города страны, готова к великому празднику - Дню победы", - сказал он.

Профилактика горелки Вечного огня в Александровском саду
8 из 8

Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, Вечный огонь символизирует память тех, кто отстаивал честь и независимость России и подарил миру светлое будущее. "Отрадно, что все поколения воспитываются на этом великом подвиге нашего народа. Москва, как и все города страны, готова к великому празднику - Дню победы", - сказал он.

© Фото : пресс-служба "Мосгаза"
 
ФотоВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыМоскваПетр Бирюков
 
 
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