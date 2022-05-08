https://ria.ru/20220508/putin-1787493028.html
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР с Днем Победы
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР с Днем Победы - РИА Новости, 08.05.2022
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам ДНР, ЛНР, стран постсоветского пространства и Средней... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:08
2022-05-08T12:08
2022-05-08T13:41
день победы — 2022
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день победы
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам ДНР, ЛНР, стран постсоветского пространства и Средней Азии, сообщила пресс-служба Кремля.Обращения адресованы "лидерам и гражданам" Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также "народам Грузии и Украины".Он отметил, что в этот день отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.Обращаясь к лидерам республик Донбасса, Путин отметил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны". В заявлении российский президент выразил уверенность, что "как и в 1945 году, победа будет за нами".Кроме того, в послании ветеранам ВОВ и украинцам Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в этой войне.Перед началом военной операции на Украине глава государства указал, что Россия не хочет допустить ошибок советского руководства. По его словам, "попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу". Путин напомнил, что в первые месяцы боевых действий СССР потерял "огромные, стратегически важные территории и миллионы людей", и подчеркнул, что второй раз повторить эти ошибки страна "не имеет права".
https://ria.ru/20220507/kapitulyatsiya-1787227122.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, днр, лнр, день победы
12:08 08.05.2022 (обновлено: 13:41 08.05.2022)
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР с Днем Победы
Президент Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР с 77-й годовщиной Победы в войне
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам ДНР, ЛНР, стран постсоветского пространства и Средней Азии, сообщила пресс-служба Кремля.
Обращения адресованы "лидерам и гражданам" Азербайджана
, Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
, Молдавии
, Таджикистана
, Туркменистана, Узбекистана
, Абхазии
, Южной Осетии
, Донецкой Народной Республики
, Луганской Народной Республики
, а также "народам Грузии
и Украины".
Он отметил, что в этот день отдают дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм.
"Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", — говорится в посланиях.
Обращаясь к лидерам республик Донбасса, Путин отметил, что "сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны".
В заявлении российский президент выразил уверенность, что "как и в 1945 году, победа будет за нами".
Кроме того, в послании ветеранам ВОВ и украинцам Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в этой войне.
Перед началом военной операции на Украине глава государства указал, что Россия не хочет допустить ошибок советского руководства. По его словам, "попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу". Путин напомнил, что в первые месяцы боевых действий СССР потерял "огромные, стратегически важные территории и миллионы людей", и подчеркнул, что второй раз повторить эти ошибки страна "не имеет права".