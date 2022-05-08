https://ria.ru/20220508/pobeda-1787493877.html

Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы

Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы - РИА Новости, 08.05.2022

Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы, в частности, лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T12:11

2022-05-08T12:11

2022-05-08T13:42

день победы — 2022

общество

владимир путин

азербайджан

армения

белоруссия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы, в частности, лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, сообщила пресс-служба Кремля."По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии", - говорится в сообщении.Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, глав государства передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.Президент также подчеркнул важность сохранения памяти о событиях тех лет и противодействия попыткам фальсификации истории.

https://ria.ru/20220508/pobeda-1787493131.html

азербайджан

армения

белоруссия

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, азербайджан, армения, белоруссия