https://ria.ru/20220508/pobeda-1787493877.html
Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы
Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы - РИА Новости, 08.05.2022
Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы, в частности, лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:11
2022-05-08T12:11
2022-05-08T13:42
день победы — 2022
общество
владимир путин
азербайджан
армения
белоруссия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы, в частности, лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, сообщила пресс-служба Кремля."По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии", - говорится в сообщении.Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, глав государства передал слова искренней благодарности ветеранам фронта и тыла, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.Президент также подчеркнул важность сохранения памяти о событиях тех лет и противодействия попыткам фальсификации истории.
https://ria.ru/20220508/pobeda-1787493131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, азербайджан, армения, белоруссия
12:11 08.05.2022 (обновлено: 13:42 08.05.2022)
Путин поздравил лидеров стран СНГ с 77-й годовщиной Победы
Президент России Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы стран СНГ