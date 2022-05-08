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В Ленобласти после капремонта открылся музей "Штаб дороги жизни" - РИА Новости, 08.05.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220508/muzey-1787555415.html
В Ленобласти после капремонта открылся музей "Штаб дороги жизни"
В Ленобласти после капремонта открылся музей "Штаб дороги жизни" - РИА Новости, 08.05.2022
В Ленобласти после капремонта открылся музей "Штаб дороги жизни"
В преддверии празднования Дня Победы в деревне Коккорево Ленинградской области после капитального ремонта открылся музей "Штаб дороги жизни", который станет... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:43
2022-05-08T20:43
ленинградская область
общество
ленинград
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. В преддверии празднования Дня Победы в деревне Коккорево Ленинградской области после капитального ремонта открылся музей "Штаб дороги жизни", который станет новой точкой на карте исторических и памятных мест региона, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.В канун празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор возглавил мотопробег по Дороге жизни. Колонна мотоциклистов стартовала от Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где Дрозденко и участники памятного мотопробега возложили цветы на братскую могилу."У нас очень хорошая традиция в Ленинградской области - с 2014 года мы, члены мотоклуба "Дом" в форме, стилизованной под мотоциклистов времён Великой Отечественной войны, совершаем мотопробег по Дороге жизни. И так получается, что практически каждый год на Дороге жизни происходят знаковые события. В этом году - это открытие после реновации музея "Штаб автомобилистов", — сказал глава региона.Маршрут участников мотопробега проходил по памятной Дороге жизни с остановкой у музея "Штаб дороги жизни" в Коккорево.Как отметили в пресс-службе областной администрации, музей рассказывает о Дороге жизни через историю людей, работавших и обслуживавших единственную трассу, связывавшую блокадный Ленинград с Большой землей. Экспозиция размещается в историческом здании, в котором в ноябре 1941 года находился командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101."Я благодарен ветеранам и общественникам, которые начинали создавать экспозицию, посвящённую автомобилистам Дороги жизни. Долгие годы музей оставался народным. Ещё год назад здание музея было частным, а сегодня это государственный музей, и мы увидим здесь новую экспозицию. Здесь сумели сохранить и старые экспонаты, и добавить современные мультимедийные технологии. Это хороший пример тем, кто сегодня пытается забыть Великую Отечественную войну. Для меня важно, чтобы этот музей вошёл в число музеев и туристических маршрутов по Дороге жизни", - отметил губернатор Ленобласти и передал музею ценный экспонат - Медаль за оборону Ленинграда, которую подарила дочь одной из жительниц блокадного Ленинграда.Завершился мотопробег у мемориала "Разорванное кольцо", где возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
https://ria.ru/20220508/motoprobeg-1787521278.html
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общество, ленинград, ленинградская область, санкт-петербург, александр дрозденко
20:43 08.05.2022
 

В Ленобласти после капремонта открылся музей "Штаб дороги жизни"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. В преддверии празднования Дня Победы в деревне Коккорево Ленинградской области после капитального ремонта открылся музей "Штаб дороги жизни", который станет новой точкой на карте исторических и памятных мест региона, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
В канун празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор возглавил мотопробег по Дороге жизни. Колонна мотоциклистов стартовала от Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где Дрозденко и участники памятного мотопробега возложили цветы на братскую могилу.
"У нас очень хорошая традиция в Ленинградской области - с 2014 года мы, члены мотоклуба "Дом" в форме, стилизованной под мотоциклистов времён Великой Отечественной войны, совершаем мотопробег по Дороге жизни. И так получается, что практически каждый год на Дороге жизни происходят знаковые события. В этом году - это открытие после реновации музея "Штаб автомобилистов", — сказал глава региона.
Маршрут участников мотопробега проходил по памятной Дороге жизни с остановкой у музея "Штаб дороги жизни" в Коккорево.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Как отметили в пресс-службе областной администрации, музей рассказывает о Дороге жизни через историю людей, работавших и обслуживавших единственную трассу, связывавшую блокадный Ленинград с Большой землей. Экспозиция размещается в историческом здании, в котором в ноябре 1941 года находился командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101.
"Я благодарен ветеранам и общественникам, которые начинали создавать экспозицию, посвящённую автомобилистам Дороги жизни. Долгие годы музей оставался народным. Ещё год назад здание музея было частным, а сегодня это государственный музей, и мы увидим здесь новую экспозицию. Здесь сумели сохранить и старые экспонаты, и добавить современные мультимедийные технологии. Это хороший пример тем, кто сегодня пытается забыть Великую Отечественную войну. Для меня важно, чтобы этот музей вошёл в число музеев и туристических маршрутов по Дороге жизни", - отметил губернатор Ленобласти и передал музею ценный экспонат - Медаль за оборону Ленинграда, которую подарила дочь одной из жительниц блокадного Ленинграда.
Завершился мотопробег у мемориала "Разорванное кольцо", где возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

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