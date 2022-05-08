https://ria.ru/20220508/motoprobeg-1787521278.html

Дрозденко возглавил мотопробег по Дороге жизни в честь 9 Мая

Дрозденко возглавил мотопробег по Дороге жизни в честь 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2022

Дрозденко возглавил мотопробег по Дороге жизни в честь 9 Мая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил мотопробег по Дороге жизни в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:44

2022-05-08T15:44

2022-05-08T15:44

день победы — 2022

общество

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил мотопробег по Дороге жизни в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительства региона."Мы, члены мотоклуба "Дом" в форме, стилизованной под мотоциклистов времён Великой Отечественной войны, совершаем мотопробег по Дороге жизни. И так получается, что практически каждый год на Дороге жизни происходят знаковые события. В этом году – это открытие после реновации музея "Штаб автомобилистов", - сказал Александр Дрозденко.Музей рассказывает о Дороге жизни через историю людей, работавших и обслуживавших единственную трассу, связывавшую блокадный Ленинград с Большой землей. Экспозиция размещается в историческом здании, в котором в ноябре 1941 года находился командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101. В декабре 2020 года было приобретено в собственность Ленинградской области. Осенью 2021 года в здании начались ремонтно-реставрационные работы. Средства на проектирование и реставрацию были выделены из бюджета Ленинградской области.Народный музей в Коккорево стал одной из точек мотопробега. В день открытия музею вручили ценный экспонат – Медаль за оборону Ленинграда. Ее музею подарила дочь одной из жительниц блокадного Ленинграда.

https://ria.ru/20220508/motoprobeg-1787480826.html

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