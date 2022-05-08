https://ria.ru/20220508/lvov-1787516126.html

Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год

Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год - РИА Новости, 08.05.2022

Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год

Националисты объединения "Свобода" набрасывались на ветеранов, срывали с них георгиевские ленточки, чтобы сжечь их и растоптать. Нападали на автобусы с героями войны, их внуками и правнуками, а защитников ветеранов избивали. И это почти за три года до Евромайдана. Сюжет украинского телеканала АТВ (Одесса) о событиях 9-го мая во Львове.

2022-05-08T15:16

2022-05-08T15:16

2022-05-08T15:16

донбасс. геноцид. 2014-2022

львов

украина

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

неонацизм

нацификация

день победы

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О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей".

https://ria.ru/20220406/podrostki-1780742337.html

https://ria.ru/20220406/natsionalisty-1779958630.html

львов

украина

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Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год Националисты объединения "Свобода" набрасывались на ветеранов, срывали с них георгиевские ленточки, чтобы сжечь их и растоптать. Нападали на автобусы с героями войны, их внуками и правнуками, а защитников ветеранов избивали. И это почти за три года до Евромайдана. Сюжет украинского телеканала АТВ (Одесса) о событиях 9-го мая во Львове. 2022-05-08T15:16 true PT4M28S

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львов, украина, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, неонацизм, нацификация, день победы