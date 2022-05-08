https://ria.ru/20220508/lvov-1787516126.html
Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год
Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год - РИА Новости, 08.05.2022
Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год
Националисты объединения "Свобода" набрасывались на ветеранов, срывали с них георгиевские ленточки, чтобы сжечь их и растоптать. Нападали на автобусы с героями войны, их внуками и правнуками, а защитников ветеранов избивали. И это почти за три года до Евромайдана. Сюжет украинского телеканала АТВ (Одесса) о событиях 9-го мая во Львове.
2022-05-08T15:16
2022-05-08T15:16
2022-05-08T15:16
донбасс. геноцид. 2014-2022
львов
украина
великая отечественная война (1941-1945)
ветераны
неонацизм
нацификация
день победы
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О том, как украинским детям прививали нацизм и пропагандировали ненависть к России, читайте в материале Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей".
https://ria.ru/20220406/podrostki-1780742337.html
https://ria.ru/20220406/natsionalisty-1779958630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год
Националисты объединения "Свобода" набрасывались на ветеранов, срывали с них георгиевские ленточки, чтобы сжечь их и растоптать. Нападали на автобусы с героями войны, их внуками и правнуками, а защитников ветеранов избивали. И это почти за три года до Евромайдана. Сюжет украинского телеканала АТВ (Одесса) о событиях 9-го мая во Львове.
2022-05-08T15:16
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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львов, украина, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, неонацизм, нацификация, день победы
Нападение на ветеранов Великой Отечественной войны. Львов, 2011 год
Националисты объединения "Свобода" набрасывались на ветеранов, срывали с них георгиевские ленточки, чтобы сжечь их и растоптать. Нападали на автобусы с героями войны, их внуками и правнуками, а защитников ветеранов избивали. И это почти за три года до Евромайдана. Сюжет украинского телеканала АТВ (Одесса) о событиях 9-го мая во Львове.