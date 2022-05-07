Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 07.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787331847.html
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 07.05.2022
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая. РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T00:07
2022-05-07T00:07
безопасность
москва
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786001537_0:43:3566:2048_1920x0_80_0_0_c8de7db710626a5ae544a7ec3b703b8e.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в параде будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Впервые в нем примут участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также впервые пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего, по словам Шойгу, парады пройдут в 28 городах России с привлечением 65 тысяч человек, около 2400 образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.Все виды и родаПо брусчатке Красной Площади торжественно проедет командующий парадом на кабриолете Aurus, а вслед за ним пройдет рота барабанщиков, за которыми пронесут Знамя Победы, флаг России и Знамя ВС РФ. После этого промаршируют военнослужащие почетного караула, а вслед за ними - расчёты Московского и Тверского суворовских училищ, Нахимовского училища и Кронштадского кадетского корпуса.Далее на Красной Площади ожидается парадный расчет Юнармии и несколько рот Сухопутных войск, а также парадные расчеты военнослужащих-женщин. За ними пройдут полки Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения. После этого вдоль Кремлевской стены пройдут батальон ВДВ, расчет ФСБ, рота войск Радиационной, химической и биологической защиты, а также роты инженерных войск, железнодорожных войск и военной полиции.После прохождения роты МЧС, батальона Росгвардии и парадного расчета казаков, пешую колонну закроют парадный расчет Западного военного округа и парадный батальон Московского высшего общевойскового командного училища.Бронетехника и ракетыЗатем военнослужащие построятся и освободят Красную площадь для прохождения механизированной колонны. Её должен традиционно открыть легендарный танк Т-34-85.За ним проедут бронемашины "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 и БМП-3, а также танки Т-72Б3М. Их на брусчатке Красной площади сменят более современные Т-90М и новейшие Т-14 "Армата". За танками проедут БТР-82А и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".После этого по главной площади страны пройдут шесть оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также восемь самоходных артиллерийских орудий "Мста-С". За ними проследуют комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2" и "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-400. Технику ПВО у Кремля сменят боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.Одними из последних в механизированной колонне проедут тягачи Урал-63704. Они провезут боевые робототехнические комплексы "Уран-9". Предпоследними по Красной площади пройдут три пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в сопровождении шести бронемашин "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет". Завершат прохождение механизированной колонны три новейших БТР "Бумеранг".В небе над МосквойВоздушная часть парада начнется с пролета крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 в сопровождении двух боевых Ми-24, за которыми проследуют ударные Ка-52 и Ми-28Н, а также военно-транспортные Ми-8.Далее над Красной площадью пролетят три военно-транспортных самолета Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80 в сопровождении истребителей МиГ-29. За ними проследуют стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31И.Процесс дозаправки покажут Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-160. Далее в небе покажутся фронтовые бомбардировщики Су-24МР и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Также ожидается пролет четырех истребителей пятого поколения Су-57 и восьми МиГ-29СМТ, которые выстроятся в символ Z. Далее четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ покажут фигуру "Кубинский бриллиант".Завершит авиационную часть парада пролет шести штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над Москвой в цвета российского триколора.
https://ria.ru/20220506/siriya-1787131894.html
https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787331326.html
https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786001537_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_6b6284d8662117d3d6ba6b9e594adc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, россия, вооруженные силы рф
00:07 07.05.2022
 
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы

В Москве 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие перед началом репетиции военного парада
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в параде будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Впервые в нем примут участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также впервые пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего, по словам Шойгу, парады пройдут в 28 городах России с привлечением 65 тысяч человек, около 2400 образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

Все виды и рода

По брусчатке Красной Площади торжественно проедет командующий парадом на кабриолете Aurus, а вслед за ним пройдет рота барабанщиков, за которыми пронесут Знамя Победы, флаг России и Знамя ВС РФ. После этого промаршируют военнослужащие почетного караула, а вслед за ними - расчёты Московского и Тверского суворовских училищ, Нахимовского училища и Кронштадского кадетского корпуса.
Далее на Красной Площади ожидается парадный расчет Юнармии и несколько рот Сухопутных войск, а также парадные расчеты военнослужащих-женщин. За ними пройдут полки Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения. После этого вдоль Кремлевской стены пройдут батальон ВДВ, расчет ФСБ, рота войск Радиационной, химической и биологической защиты, а также роты инженерных войск, железнодорожных войск и военной полиции.
После прохождения роты МЧС, батальона Росгвардии и парадного расчета казаков, пешую колонну закроют парадный расчет Западного военного округа и парадный батальон Московского высшего общевойскового командного училища.
Репетиция парада Победы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 09:22
Сирийские летчики примут участие в параде Победы на авиабазе Хмеймим

Бронетехника и ракеты

Затем военнослужащие построятся и освободят Красную площадь для прохождения механизированной колонны. Её должен традиционно открыть легендарный танк Т-34-85.
За ним проедут бронемашины "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 и БМП-3, а также танки Т-72Б3М. Их на брусчатке Красной площади сменят более современные Т-90М и новейшие Т-14 "Армата". За танками проедут БТР-82А и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".
После этого по главной площади страны пройдут шесть оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также восемь самоходных артиллерийских орудий "Мста-С". За ними проследуют комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2" и "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-400. Технику ПВО у Кремля сменят боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.
Одними из последних в механизированной колонне проедут тягачи Урал-63704. Они провезут боевые робототехнические комплексы "Уран-9". Предпоследними по Красной площади пройдут три пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в сопровождении шести бронемашин "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет". Завершат прохождение механизированной колонны три новейших БТР "Бумеранг".
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 23:59
В Будапеште прошла акция "Бессмертный полк"

В небе над Москвой

Воздушная часть парада начнется с пролета крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 в сопровождении двух боевых Ми-24, за которыми проследуют ударные Ка-52 и Ми-28Н, а также военно-транспортные Ми-8.
Далее над Красной площадью пролетят три военно-транспортных самолета Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80 в сопровождении истребителей МиГ-29. За ними проследуют стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31И.
Процесс дозаправки покажут Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-160. Далее в небе покажутся фронтовые бомбардировщики Су-24МР и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Также ожидается пролет четырех истребителей пятого поколения Су-57 и восьми МиГ-29СМТ, которые выстроятся в символ Z. Далее четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ покажут фигуру "Кубинский бриллиант".
Завершит авиационную часть парада пролет шести штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над Москвой в цвета российского триколора.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Вчера, 13:13
Путин выступит на параде Победы 9 Мая
 
БезопасностьМоскваРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала