В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы
В Москве 7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие перед началом репетиции военного парада
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в параде будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Впервые в нем примут участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также впервые пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего, по словам Шойгу, парады пройдут в 28 городах России с привлечением 65 тысяч человек, около 2400 образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.
Все виды и рода
По брусчатке Красной Площади торжественно проедет командующий парадом на кабриолете Aurus, а вслед за ним пройдет рота барабанщиков, за которыми пронесут Знамя Победы, флаг России и Знамя ВС РФ. После этого промаршируют военнослужащие почетного караула, а вслед за ними - расчёты Московского и Тверского суворовских училищ, Нахимовского училища и Кронштадского кадетского корпуса.
Далее на Красной Площади ожидается парадный расчет Юнармии и несколько рот Сухопутных войск, а также парадные расчеты военнослужащих-женщин. За ними пройдут полки Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения. После этого вдоль Кремлевской стены пройдут батальон ВДВ, расчет ФСБ, рота войск Радиационной, химической и биологической защиты, а также роты инженерных войск, железнодорожных войск и военной полиции.
После прохождения роты МЧС, батальона Росгвардии и парадного расчета казаков, пешую колонну закроют парадный расчет Западного военного округа и парадный батальон Московского высшего общевойскового командного училища.
Бронетехника и ракеты
Затем военнослужащие построятся и освободят Красную площадь для прохождения механизированной колонны. Её должен традиционно открыть легендарный танк Т-34-85.
После этого по главной площади страны пройдут шесть оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также восемь самоходных артиллерийских орудий "Мста-С". За ними проследуют комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2" и "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-400. Технику ПВО у Кремля сменят боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.
Одними из последних в механизированной колонне проедут тягачи Урал-63704. Они провезут боевые робототехнические комплексы "Уран-9". Предпоследними по Красной площади пройдут три пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в сопровождении шести бронемашин "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет". Завершат прохождение механизированной колонны три новейших БТР "Бумеранг".
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В небе над Москвой
Процесс дозаправки покажут Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-160. Далее в небе покажутся фронтовые бомбардировщики Су-24МР и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Также ожидается пролет четырех истребителей пятого поколения Су-57 и восьми МиГ-29СМТ, которые выстроятся в символ Z. Далее четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ покажут фигуру "Кубинский бриллиант".
Завершит авиационную часть парада пролет шести штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над Москвой в цвета российского триколора.
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