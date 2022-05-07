https://ria.ru/20220507/repetitsiya-1787331847.html

В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы

В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы - РИА Новости, 07.05.2022

В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T00:07

2022-05-07T00:07

2022-05-07T00:07

безопасность

москва

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786001537_0:43:3566:2048_1920x0_80_0_0_c8de7db710626a5ae544a7ec3b703b8e.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 7 мая.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в параде будут задействованы 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов. Впервые в нем примут участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также впервые пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Всего, по словам Шойгу, парады пройдут в 28 городах России с привлечением 65 тысяч человек, около 2400 образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.Все виды и родаПо брусчатке Красной Площади торжественно проедет командующий парадом на кабриолете Aurus, а вслед за ним пройдет рота барабанщиков, за которыми пронесут Знамя Победы, флаг России и Знамя ВС РФ. После этого промаршируют военнослужащие почетного караула, а вслед за ними - расчёты Московского и Тверского суворовских училищ, Нахимовского училища и Кронштадского кадетского корпуса.Далее на Красной Площади ожидается парадный расчет Юнармии и несколько рот Сухопутных войск, а также парадные расчеты военнослужащих-женщин. За ними пройдут полки Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения. После этого вдоль Кремлевской стены пройдут батальон ВДВ, расчет ФСБ, рота войск Радиационной, химической и биологической защиты, а также роты инженерных войск, железнодорожных войск и военной полиции.После прохождения роты МЧС, батальона Росгвардии и парадного расчета казаков, пешую колонну закроют парадный расчет Западного военного округа и парадный батальон Московского высшего общевойскового командного училища.Бронетехника и ракетыЗатем военнослужащие построятся и освободят Красную площадь для прохождения механизированной колонны. Её должен традиционно открыть легендарный танк Т-34-85.За ним проедут бронемашины "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 и БМП-3, а также танки Т-72Б3М. Их на брусчатке Красной площади сменят более современные Т-90М и новейшие Т-14 "Армата". За танками проедут БТР-82А и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".После этого по главной площади страны пройдут шесть оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также восемь самоходных артиллерийских орудий "Мста-С". За ними проследуют комплексы противовоздушной обороны "Тор-М2" и "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-400. Технику ПВО у Кремля сменят боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.Одними из последних в механизированной колонне проедут тягачи Урал-63704. Они провезут боевые робототехнические комплексы "Уран-9". Предпоследними по Красной площади пройдут три пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в сопровождении шести бронемашин "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет". Завершат прохождение механизированной колонны три новейших БТР "Бумеранг".В небе над МосквойВоздушная часть парада начнется с пролета крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 в сопровождении двух боевых Ми-24, за которыми проследуют ударные Ка-52 и Ми-28Н, а также военно-транспортные Ми-8.Далее над Красной площадью пролетят три военно-транспортных самолета Ил-76МД, топливозаправщик Ил-78 и воздушный командный пункт Ил-80 в сопровождении истребителей МиГ-29. За ними проследуют стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31И.Процесс дозаправки покажут Ил-78 и стратегический бомбардировщик Ту-160. Далее в небе покажутся фронтовые бомбардировщики Су-24МР и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Также ожидается пролет четырех истребителей пятого поколения Су-57 и восьми МиГ-29СМТ, которые выстроятся в символ Z. Далее четыре МиГ-29 и пять Су-30СМ покажут фигуру "Кубинский бриллиант".Завершит авиационную часть парада пролет шести штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над Москвой в цвета российского триколора.

https://ria.ru/20220506/siriya-1787131894.html

https://ria.ru/20220506/aktsiya-1787331326.html

https://ria.ru/20220506/putin-1787188728.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, москва, россия, вооруженные силы рф