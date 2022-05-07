https://ria.ru/20220507/nagrada-1787380927.html
В госпитале Вишневского наградили участников спецоперации на Украине
В госпитале Вишневского наградили участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.05.2022
В госпитале Вишневского наградили участников спецоперации на Украине
Военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение в госпитале имени Вишневского, наградили пятью орденами Мужества, тремя... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T13:11
2022-05-07T13:11
2022-05-07T13:18
специальная военная операция на украине
общество
сергей шойгу
сергей ситников
костромская область
россия
кострома
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение в госпитале имени Вишневского, наградили пятью орденами Мужества, тремя медалями Суворова и знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Министерства обороны РФ военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик вручили государственные награды и праздничные наборы", - говорится в сообщении.Отмечается, что заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил пять орденов Мужества, три медали Суворова и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени.Бобров подчеркнул, что в филиале госпиталя имени Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки, где у военнослужащих есть возможность подготовиться к новому виду служебной деятельности и дальнейшему прохождению военной службы в военных комиссариатах субъектов РФ, а также воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции, если они изъявят такое желание.Также в канун Дня Победы поддержать военнослужащих приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Глава региона поблагодарил военных-уроженцев Костромской области за службу, пожелал скорейшего выздоровления и передал подарки с малой родины."После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", - добавляется в сообщении.В Костромской области также приняты меры поддержки семей военнослужащих. Регион обеспечит детей участников специальной операции бесплатными путевками в оздоровительные лагеря. Главой региона приняты решения по медицинскому обеспечению семей военнослужащих в специализированных отделениях областной больницы, а также дальнейшее комплексное социально-медицинское сопровождение костромских военнослужащих по возвращении в Кострому.
https://ria.ru/20220506/rosgvardiya-1787213638.html
https://ria.ru/20220504/nagrady-1786875160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей шойгу, сергей ситников, костромская область, россия, кострома
13:11 07.05.2022 (обновлено: 13:18 07.05.2022)
В госпитале Вишневского наградили участников спецоперации на Украине
В госпитале Вишневского вручили награды участникам спецоперации на Украине
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащих-участников специальной военной операции на Украине, проходящих лечение в госпитале имени Вишневского, наградили пятью орденами Мужества, тремя медалями Суворова и знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Министерства обороны РФ
военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик вручили государственные награды и праздничные наборы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил пять орденов Мужества, три медали Суворова и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени.
Бобров подчеркнул, что в филиале госпиталя имени Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки, где у военнослужащих есть возможность подготовиться к новому виду служебной деятельности и дальнейшему прохождению военной службы в военных комиссариатах субъектов РФ, а также воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
принял решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции, если они изъявят такое желание.
Также в канун Дня Победы поддержать военнослужащих приехал губернатор Костромской области Сергей Ситников
. Глава региона поблагодарил военных-уроженцев Костромской области за службу, пожелал скорейшего выздоровления и передал подарки с малой родины.
"После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления", - добавляется в сообщении.
В Костромской области также приняты меры поддержки семей военнослужащих. Регион обеспечит детей участников специальной операции бесплатными путевками в оздоровительные лагеря. Главой региона приняты решения по медицинскому обеспечению семей военнослужащих в специализированных отделениях областной больницы, а также дальнейшее комплексное социально-медицинское сопровождение костромских военнослужащих по возвращении в Кострому
.