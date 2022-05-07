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Россия передала военному музею Казахстана архивные документы времен ВОВ - РИА Новости, 07.05.2022
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Россия передала военному музею Казахстана архивные документы времен ВОВ
Россия передала военному музею Казахстана архивные документы времен ВОВ - РИА Новости, 07.05.2022
Россия передала военному музею Казахстана архивные документы времен ВОВ
Торжественная церемония передачи государственному военно-историческому музею вооруженных сил Казахстана уникальных архивных документов о Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2022
2022-05-07T17:02
2022-05-07T17:02
казахстан
великая отечественная война (1941-1945)
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АЛМА-АТА, 7 мая - РИА Новости. Торжественная церемония передачи государственному военно-историческому музею вооруженных сил Казахстана уникальных архивных документов о Великой Отечественной войне прошла в субботу в Нур-Султане, сообщила пресс-служба министерства обороны республики."В День защитника Отечества (отмечается в Казахстане 7 мая - ред.) в государственном военно-историческом музее вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Согласно пресс-релизу, документалист Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации."Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года", - сообщается в пресс-релизе."Это событие важно не только для вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова - общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности", - сказал заместитель начальника генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.Участники выразили уверенность, что данное мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
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казахстан, великая отечественная война (1941-1945)
17:02 07.05.2022
 
Россия передала военному музею Казахстана архивные документы времен ВОВ

Россия передала музею Казахстана архивные документы времен Великой Отечественной войны

© Pixabay / Andy_BayВид на Нур-Султан (Астану)
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Нур-Султан (Астану) . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 7 мая - РИА Новости. Торжественная церемония передачи государственному военно-историческому музею вооруженных сил Казахстана уникальных архивных документов о Великой Отечественной войне прошла в субботу в Нур-Султане, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В День защитника Отечества (отмечается в Казахстане 7 мая - ред.) в государственном военно-историческом музее вооруженных сил состоялась торжественная церемония передачи в фонд музея архивных документов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Согласно пресс-релизу, документалист Акмарал Баталова получила их в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации.
"Уникальные материалы являются свидетельством героического подвига Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова, которые водрузили боевое знамя на фасад Рейхстага 30 апреля 1945 года", - сообщается в пресс-релизе.
"Это событие важно не только для вооруженных сил независимого Казахстана, но и для всей страны. Подвиг Рахимжана Кошкарбаева и Григория Булатова - общеизвестный факт, но теперь в военном музее будет храниться документальное свидетельство их героизма и самоотверженности", - сказал заместитель начальника генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.
Участники выразили уверенность, что данное мероприятие является важным событием по увековечению памяти героев войны, а также играет большую роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
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