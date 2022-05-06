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Российские дипломаты возложили цветы к могиле Рихарда Зорге - РИА Новости, 06.05.2022
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Российские дипломаты возложили цветы к могиле Рихарда Зорге
Российские дипломаты возложили цветы к могиле Рихарда Зорге - РИА Новости, 06.05.2022
Российские дипломаты возложили цветы к могиле Рихарда Зорге
Российские дипломаты возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T06:53
2022-05-06T07:02
рихард зорге
михаил галузин
япония
германия
москва
в мире
россия
токио
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ТОКИО, 6 мая — РИА Новости. Российские дипломаты возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио.В церемонии участвовали посол Михаил Галузин, сотрудники дипломатической миссии и торгпредства России, послы стран бывшего СССР, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит накануне 77-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, которая была достигнута "самоотверженными усилиями всех 15 республик, входивших в СССР", сказал Галузин."Благодаря гению Рамзая (позывной Зорге. — Прим. ред.) была создана широко разветвленная и высокоэффективная агентурная сеть, которая позволяла Рихарду Зорге передавать в Москву важнейшие сведения о политике Японии и Германии. Он одним из первых сообщил о точной дате нападения нацисткой Германии на нашу родину. Он ориентировал советское руководство о планах Японии, которая направила свою агрессию на юг, а не на север, и в результате удалось перегруппировать силы и перебросить части с Дальнего Востока под Москву, где в декабре 1941 года была одержана первая стратегически масштабная победа", — сказал российский посол.После речи главы дипмиссии объявили минуту молчания. В церемонии приняли участие послы Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему предложили работу в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже могли позволить возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Токио.Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не станет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Перед обаянием советского разведчика не смог устоять и его японский следователь. В своих записках о Зорге он вспоминал: "Это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза.
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рихард зорге, михаил галузин, япония, германия, москва, в мире, россия, токио
06:53 06.05.2022 (обновлено: 07:02 06.05.2022)
 
Российские дипломаты возложили цветы к могиле Рихарда Зорге

Российские дипломаты возложили цветы к могиле советского развдечика Рихарда Зорге

© РИА Новости / Ксения НакаМогила Рихарда Зорге в Японии
Могила Рихарда Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Могила Рихарда Зорге в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 мая — РИА Новости. Российские дипломаты возложили цветы к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио.
В церемонии участвовали посол Михаил Галузин, сотрудники дипломатической миссии и торгпредства России, послы стран бывшего СССР, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит накануне 77-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, которая была достигнута "самоотверженными усилиями всех 15 республик, входивших в СССР", сказал Галузин.
"Благодаря гению Рамзая (позывной Зорге. — Прим. ред.) была создана широко разветвленная и высокоэффективная агентурная сеть, которая позволяла Рихарду Зорге передавать в Москву важнейшие сведения о политике Японии и Германии. Он одним из первых сообщил о точной дате нападения нацисткой Германии на нашу родину. Он ориентировал советское руководство о планах Японии, которая направила свою агрессию на юг, а не на север, и в результате удалось перегруппировать силы и перебросить части с Дальнего Востока под Москву, где в декабре 1941 года была одержана первая стратегически масштабная победа", — сказал российский посол.
После речи главы дипмиссии объявили минуту молчания. В церемонии приняли участие послы Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему предложили работу в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже могли позволить возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве Германии в Токио.
Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не станет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.
Перед обаянием советского разведчика не смог устоять и его японский следователь. В своих записках о Зорге он вспоминал: "Это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело".
Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза.
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