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Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина - РИА Новости, 06.05.2022
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Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина
Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина - РИА Новости, 06.05.2022
Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина
Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T11:20
2022-05-06T11:20
александр бортников
сергей нарышкин
дмитрий медведев
украина
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на допрос в Киев.В частности, речь идет о главе ФСБ Александре Бортникове, главе СВР Сергее Нарышкине, заместителе председателя Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве, главе МВД Владимире Колокольцеве, спикере Совета федерации Валентине Матвиенко, полпреде президента РФ в ЦФО Игоре Щеголеве, спикере Госдумы Вячеславе Володине, главкоме Росгвардии Викторе Золотове и министре обороны Сергее Шойгу.Как уточняется в документах, все указанные представители российской власти вызываются в офис генпрокурора в Киеве на 16,17 и 18 мая для "участия в проведении допроса" к прокурору Александру Клещенко.Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 1 марта уже заявляла, что ОГПУ сообщила о подозрении Володину, Медведеву, Щеголеву, Колокольцеву и Шойгу. По ее словам, тогда же в суд были отправлены ходатайства об их аресте. Также в марте она заявляла, что на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей РФ.
https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html
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александр бортников, сергей нарышкин, дмитрий медведев, украина, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, сергей шойгу, вячеслав володин
11:20 06.05.2022
 
Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина

Офис генпрокурора Украины решил вызвать в Киев на допрос Шойгу, Медведева и Володина

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на допрос в Киев.
В частности, речь идет о главе ФСБ Александре Бортникове, главе СВР Сергее Нарышкине, заместителе председателя Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве, главе МВД Владимире Колокольцеве, спикере Совета федерации Валентине Матвиенко, полпреде президента РФ в ЦФО Игоре Щеголеве, спикере Госдумы Вячеславе Володине, главкоме Росгвардии Викторе Золотове и министре обороны Сергее Шойгу.
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Как уточняется в документах, все указанные представители российской власти вызываются в офис генпрокурора в Киеве на 16,17 и 18 мая для "участия в проведении допроса" к прокурору Александру Клещенко.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 1 марта уже заявляла, что ОГПУ сообщила о подозрении Володину, Медведеву, Щеголеву, Колокольцеву и Шойгу. По ее словам, тогда же в суд были отправлены ходатайства об их аресте. Также в марте она заявляла, что на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей РФ.
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