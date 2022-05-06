https://ria.ru/20220506/ukraina-1787157871.html

Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина

Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина - РИА Новости, 06.05.2022

Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Шойгу, Медведева и Володина

Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T11:20

2022-05-06T11:20

2022-05-06T11:20

александр бортников

сергей нарышкин

дмитрий медведев

украина

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на допрос в Киев.В частности, речь идет о главе ФСБ Александре Бортникове, главе СВР Сергее Нарышкине, заместителе председателя Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве, главе МВД Владимире Колокольцеве, спикере Совета федерации Валентине Матвиенко, полпреде президента РФ в ЦФО Игоре Щеголеве, спикере Госдумы Вячеславе Володине, главкоме Росгвардии Викторе Золотове и министре обороны Сергее Шойгу.Как уточняется в документах, все указанные представители российской власти вызываются в офис генпрокурора в Киеве на 16,17 и 18 мая для "участия в проведении допроса" к прокурору Александру Клещенко.Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 1 марта уже заявляла, что ОГПУ сообщила о подозрении Володину, Медведеву, Щеголеву, Колокольцеву и Шойгу. По ее словам, тогда же в суд были отправлены ходатайства об их аресте. Также в марте она заявляла, что на Украине возбуждены дела в отношении 65 чиновников и военных руководителей РФ.

https://ria.ru/20220425/solovev-1785333242.html

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html

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россия

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Дарья Буймова

александр бортников, сергей нарышкин, дмитрий медведев, украина, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, сергей шойгу, вячеслав володин