В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу
Сенатор Цеков: Сапега может выйти на свободу досрочно, если продемонстрирует раскаяние
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Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, считает сенатор Сергей Цеков, для этого она должна будет вести себя дисциплинированно и продемонстрировать раскаяние.
Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
"Я не исключаю, что ее судьба может сложиться и по-другому и она выйдет на свободу, не дожидаясь окончания присужденных ей судом шести лет колонии. Если она будет себя дисциплинировано вести и демонстрировать раскаяние по поводу своих действий, то, возможно, ее освободят досрочно", - сказал он.
По словам сенатора, это может произойти как в Белоруссии, так и в России, куда она может быть экстрадирована для отбывания наказания. "Я бы поставил вопрос о ее передаче России. Наше государство защищает своих граждан вне зависимости от того, осуждены они или нет", - заявил Цеков.
Судебный процесс над Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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