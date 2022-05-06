https://ria.ru/20220506/sapega-1787215576.html

В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу

В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу - РИА Новости, 06.05.2022

В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу

Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, считает сенатор Сергей Цеков, для этого она должна будет... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T14:45

2022-05-06T14:45

2022-05-06T14:45

в мире

софия сапега

роман протасевич

белоруссия

россия

совет федерации рф

сергей цеков

задержание основателя telegram-канала nexta

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, считает сенатор Сергей Цеков, для этого она должна будет вести себя дисциплинированно и продемонстрировать раскаяние.Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима."Я не исключаю, что ее судьба может сложиться и по-другому и она выйдет на свободу, не дожидаясь окончания присужденных ей судом шести лет колонии. Если она будет себя дисциплинировано вести и демонстрировать раскаяние по поводу своих действий, то, возможно, ее освободят досрочно", - сказал он.По словам сенатора, это может произойти как в Белоруссии, так и в России, куда она может быть экстрадирована для отбывания наказания. "Я бы поставил вопрос о ее передаче России. Наше государство защищает своих граждан вне зависимости от того, осуждены они или нет", - заявил Цеков.Судебный процесс над Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html

https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, софия сапега, роман протасевич, белоруссия, россия, совет федерации рф, сергей цеков, задержание основателя telegram-канала nexta