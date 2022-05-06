Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220506/sapega-1787215576.html
В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу
В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу - РИА Новости, 06.05.2022
В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу
Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, считает сенатор Сергей Цеков, для этого она должна будет... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T14:45
2022-05-06T14:45
в мире
софия сапега
роман протасевич
белоруссия
россия
совет федерации рф
сергей цеков
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787176193_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_2a968a1cf0c82dbe1605dcea581819a4.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, считает сенатор Сергей Цеков, для этого она должна будет вести себя дисциплинированно и продемонстрировать раскаяние.Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима."Я не исключаю, что ее судьба может сложиться и по-другому и она выйдет на свободу, не дожидаясь окончания присужденных ей судом шести лет колонии. Если она будет себя дисциплинировано вести и демонстрировать раскаяние по поводу своих действий, то, возможно, ее освободят досрочно", - сказал он.По словам сенатора, это может произойти как в Белоруссии, так и в России, куда она может быть экстрадирована для отбывания наказания. "Я бы поставил вопрос о ее передаче России. Наше государство защищает своих граждан вне зависимости от того, осуждены они или нет", - заявил Цеков.Судебный процесс над Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20220506/sapega-1787199489.html
https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html
https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787176193_281:0:2989:2031_1920x0_80_0_0_0ad0080eaf8fb6a51f868874a9802f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, софия сапега, роман протасевич, белоруссия, россия, совет федерации рф, сергей цеков, задержание основателя telegram-канала nexta
14:45 06.05.2022
 
В Совфеде не исключили досрочного выхода Сапеги на свободу

Сенатор Цеков: Сапега может выйти на свободу досрочно, если продемонстрирует раскаяние

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкРоссиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
Перейти в фотобанк
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россиянка Софья Сапега, приговоренная к 6 годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, считает сенатор Сергей Цеков, для этого она должна будет вести себя дисциплинированно и продемонстрировать раскаяние.
Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
13:49
Бутина дала совет Сапеге
"Я не исключаю, что ее судьба может сложиться и по-другому и она выйдет на свободу, не дожидаясь окончания присужденных ей судом шести лет колонии. Если она будет себя дисциплинировано вести и демонстрировать раскаяние по поводу своих действий, то, возможно, ее освободят досрочно", - сказал он.
По словам сенатора, это может произойти как в Белоруссии, так и в России, куда она может быть экстрадирована для отбывания наказания. "Я бы поставил вопрос о ее передаче России. Наше государство защищает своих граждан вне зависимости от того, осуждены они или нет", - заявил Цеков.
Судебный процесс над Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 23:15
В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
21 декабря 2021, 12:22
Сапега написала Лукашенко прошение о помиловании
 
В миреСофия СапегаРоман ПротасевичБелоруссияРоссияСовет Федерации РФСергей ЦековЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала