https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786924101.html
Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск
Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск - РИА Новости, 06.05.2022
Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск
Определено, сколько россиян планируют летом отдыхать в России и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, сообщает Rambler&Co. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T06:32
2022-05-06T06:32
2022-05-06T06:32
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Определено, сколько россиян планируют летом отдыхать в России и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, сообщает Rambler&Co.Специалисты компании в конце апреля провели исследование среди 700 тысяч пользователей и выяснили, что большинство (81 процент) из них хотят провести летний отпуск в России.Самым популярным направлением внутри страны стало черноморское побережье, куда отправятся 37 процентов туристов.Изучать города Центральной России (включая Москву и Санкт-Петербург) планируют 18 процентов респондентов, на Урал и Алтай поедет каждый десятый. Восемь процентов путешественников предпочтут Поволжье (Казань, Астрахань и другие города), еще семь процентов туристов привлекает Сибирь. Шесть процентов путешественников хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ. По четыре процента пользователей запланировали визит на Дальний Восток и в Калининград.Большинство респондентов (29 процентов) готовы потратить на отпуск внутри страны от 20 до 40 тысяч рублей на отдыхающего. Четверть планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей, пятая часть респондентов намерена выделить до шестидесяти тысяч рублей на туриста. Остальные сказали, что могут превысить этот лимит.
https://ria.ru/20220427/kareliya-1785742877.html
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, праздники, туристы, сочи, калининград, дальний восток, казань, астрахань, урал, республика алтай, поволжье
Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск
Опрос: более трети россиян в этом году проведут отпуск на черноморских курортах России
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Определено, сколько россиян планируют летом отдыхать в России и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, сообщает Rambler&Co.
Специалисты компании в конце апреля провели исследование среди 700 тысяч пользователей и выяснили, что большинство (81 процент) из них хотят провести летний отпуск в России.
Самым популярным направлением внутри страны стало черноморское побережье, куда отправятся 37 процентов туристов.
Изучать города Центральной России (включая Москву и Санкт-Петербург) планируют 18 процентов респондентов, на Урал и Алтай поедет каждый десятый. Восемь процентов путешественников предпочтут Поволжье (Казань, Астрахань и другие города), еще семь процентов туристов привлекает Сибирь.
Шесть процентов путешественников хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ. По четыре процента пользователей запланировали визит на Дальний Восток и в Калининград.
Большинство респондентов (29 процентов) готовы потратить на отпуск внутри страны от 20 до 40 тысяч рублей на отдыхающего. Четверть планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей, пятая часть респондентов намерена выделить до шестидесяти тысяч рублей на туриста. Остальные сказали, что могут превысить этот лимит.