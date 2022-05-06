https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786924101.html

Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск

Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск - РИА Новости, 06.05.2022

Эксперты рассказали, где россияне планируют провести летний отпуск

Определено, сколько россиян планируют летом отдыхать в России и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, сообщает Rambler&Co. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T06:32

2022-05-06T06:32

2022-05-06T06:32

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Определено, сколько россиян планируют летом отдыхать в России и какие регионы пользуются у них наибольшим спросом, сообщает Rambler&Co.Специалисты компании в конце апреля провели исследование среди 700 тысяч пользователей и выяснили, что большинство (81 процент) из них хотят провести летний отпуск в России.Самым популярным направлением внутри страны стало черноморское побережье, куда отправятся 37 процентов туристов.Изучать города Центральной России (включая Москву и Санкт-Петербург) планируют 18 процентов респондентов, на Урал и Алтай поедет каждый десятый. Восемь процентов путешественников предпочтут Поволжье (Казань, Астрахань и другие города), еще семь процентов туристов привлекает Сибирь. Шесть процентов путешественников хотят посмотреть города Золотого кольца, столько же — Кавказ. По четыре процента пользователей запланировали визит на Дальний Восток и в Калининград.Большинство респондентов (29 процентов) готовы потратить на отпуск внутри страны от 20 до 40 тысяч рублей на отдыхающего. Четверть планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей, пятая часть респондентов намерена выделить до шестидесяти тысяч рублей на туриста. Остальные сказали, что могут превысить этот лимит.

https://ria.ru/20220427/kareliya-1785742877.html

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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