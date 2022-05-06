https://ria.ru/20220506/pokhod-1787127015.html

Треть россиян ходят в походы не реже раза в год, показал опрос

Треть россиян ходят в походы не реже раза в год, показал опрос - РИА Новости, 06.05.2022

Треть россиян ходят в походы не реже раза в год, показал опрос

Треть россиян ходят в походы не реже одного раза в год - чаще всего граждане отправляются в такое путешествие по окрестностям своего города с рюкзаком,... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T08:21

2022-05-06T08:21

2022-05-06T08:21

россия

санкт-петербург

воронеж

wildberries

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Треть россиян ходят в походы не реже одного раза в год - чаще всего граждане отправляются в такое путешествие по окрестностям своего города с рюкзаком, свидетельствуют данные исследования Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Почти четверть россиян (22%) утверждают, что ходят в походы каждый сезон (в теплое время года, преимущественно с мая по сентябрь), а 8% - даже по нескольку раз за сезон. Еще 26% отправляются в такие путешествия изредка. Никогда не ходили в походы и не собираются этого делать только 4% респондентов", - говорится в материалах. Оставшаяся доля респондентов, согласно выборке, имеет малый опыт в походах. В ходе исследования специалисты опросили более 1,5 тысячи человек по всей стране.Так, чаще всего россияне обходят с рюкзаком за плечами окрестности своего города (так поступают 30% опрошенных) или путешествуют в границах своей области (27%). Каждый пятый уверяет, что ходит в походы по всей России. Треть опрощенных обычно отправляются в походы на 4-5 дней, почти столько же - на 2-3 дня или один день без ночевки. Переселиться в палатку на неделю и больше готовы 12% респондентов, уточняется в исследовании."Главное для россиян - не способ передвижения, а хорошая компания. 27% (вопрос с множественным выбором - ред.) берут с собой в поход всех друзей - чем больше, тем лучше. 17% согласны позвать с собой вообще всех, кто готов с ними пойти. Также респонденты готовы делить палатку с лучшим другом (16%) или женой/девушкой (15%). Путешествовать в полном одиночестве любят только 3% опрошенных", - добавляется в сообщении. Еще 15% готовы взять с собой таких же профессионалов, как и они сами, 9% - мужа/парня, 9% - детей, 5% - только мужчин, и 3% - только женщин.При этом больше других в походы ходят жители Санкт-Петербурга (50% опрошенных отправляются в такие путешествия не реже раза в сезон), Воронежа (45%), Волгограда (43%), Краснодара и Самары (по 42%), Красноярска (35%), Нижнего Новгорода (34%), Казани и Ростова-на-Дону (по 33%) и Перми (32%).В конце апреля о возросшем интересе россиян к походам сообщали и в Wildberries. Так, по данным маркетплейса, горные походы начали набирать популярность как вариант активного отдыха на майские праздники - спрос на соответствующее снаряжение вырос с начала апреля на 106% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20220506/puteshestviya-1786924101.html

россия

санкт-петербург

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, воронеж, wildberries, общество