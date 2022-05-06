https://ria.ru/20220506/ogon-1787183079.html

Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс

Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс - РИА Новости, 06.05.2022

Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс

Общероссийский Народный фронт доставит лампы с частицами Вечного огня ветеранам, проживающим в регионах и за рубежом, рассказали в пресс-службе организации. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:48

2022-05-06T12:48

2022-05-06T14:50

общероссийский народный фронт

великая отечественная война (1941-1945)

россия

общество

днр

лнр

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Общероссийский Народный фронт доставит лампы с частицами Вечного огня ветеранам, проживающим в регионах и за рубежом, рассказали в пресс-службе организации.Кроме того, частицы Вечного огня доставят военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.В рамках акции представители Народного фронта, движения "Здоровое Отечество" и других общественных организаций встретятся с ветеранами в ЛНР и ДНР, а также примут участие в открытии отреставрированных памятников и зажжении Огней памяти от огня, взятого у мемориала "Могила Неизвестного Солдата".По словам организаторов, машины автоколонны отправились по направлениям: Москва — Тула — Волгоград — Новороссийск — Керчь — Севастополь, Москва — Санкт-Петербург — Мурманск, Москва — Смоленск.Отмечается, что с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь и Таджикистан."Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляется в российские регионы, двенадцать стран, и самое главное — в Донецк и Луганск", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Он заключил, что людей из разных уголков мира объединяет общая история, Великая Отечественная война и деды, которые "воевали плечом к плечу за наше будущее".

https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html

https://ria.ru/20220428/obschestvo-1785947915.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общероссийский народный фронт, великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, днр, лнр