12:48 06.05.2022 (обновлено: 14:50 06.05.2022)
Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс
ОНФ доставит частицу Вечного огня ветеранам в 17 регионах России, за рубежом и в Донбассе
© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного Солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Общероссийский Народный фронт доставит лампы с частицами Вечного огня ветеранам, проживающим в регионах и за рубежом, рассказали в пресс-службе организации.
"Сегодня в Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег патриотической акции "Огонь памяти". В этом году участники акции доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала "Могила Неизвестного Солдата", ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах — участниках акции", — говорится в сообщении.
Кроме того, частицы Вечного огня доставят военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.
В рамках акции представители Народного фронта, движения "Здоровое Отечество" и других общественных организаций встретятся с ветеранами в ЛНР и ДНР, а также примут участие в открытии отреставрированных памятников и зажжении Огней памяти от огня, взятого у мемориала "Могила Неизвестного Солдата".
По словам организаторов, машины автоколонны отправились по направлениям: Москва — Тула — Волгоград — Новороссийск — Керчь — Севастополь, Москва — Санкт-Петербург — Мурманск, Москва — Смоленск.
"Частицы Вечного огня будут доставлены ветеранам в восемь городов-героев России и населенные пункты по пути следования автопробега, где пройдут праздничные мероприятия. В городах акцию примут представители администраций и общественники, которые передадут лампы ветеранам", — пояснили в ОНФ.
Отмечается, что с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь и Таджикистан.
"Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляется в российские регионы, двенадцать стран, и самое главное — в Донецк и Луганск", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Он заключил, что людей из разных уголков мира объединяет общая история, Великая Отечественная война и деды, которые "воевали плечом к плечу за наше будущее".