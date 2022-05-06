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Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс - РИА Новости, 06.05.2022
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Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс
Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс - РИА Новости, 06.05.2022
Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс
Общероссийский Народный фронт доставит лампы с частицами Вечного огня ветеранам, проживающим в регионах и за рубежом, рассказали в пресс-службе организации. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T12:48
2022-05-06T14:50
общероссийский народный фронт
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
днр
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Общероссийский Народный фронт доставит лампы с частицами Вечного огня ветеранам, проживающим в регионах и за рубежом, рассказали в пресс-службе организации.Кроме того, частицы Вечного огня доставят военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.В рамках акции представители Народного фронта, движения "Здоровое Отечество" и других общественных организаций встретятся с ветеранами в ЛНР и ДНР, а также примут участие в открытии отреставрированных памятников и зажжении Огней памяти от огня, взятого у мемориала "Могила Неизвестного Солдата".По словам организаторов, машины автоколонны отправились по направлениям: Москва — Тула — Волгоград — Новороссийск — Керчь — Севастополь, Москва — Санкт-Петербург — Мурманск, Москва — Смоленск.Отмечается, что с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь и Таджикистан."Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляется в российские регионы, двенадцать стран, и самое главное — в Донецк и Луганск", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Он заключил, что людей из разных уголков мира объединяет общая история, Великая Отечественная война и деды, которые "воевали плечом к плечу за наше будущее".
https://ria.ru/20220506/polk-1787169556.html
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общероссийский народный фронт, великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, днр, лнр
12:48 06.05.2022 (обновлено: 14:50 06.05.2022)
 
Частицу Вечного огня доставят в 17 регионов России, за рубеж и в Донбасс

ОНФ доставит частицу Вечного огня ветеранам в 17 регионах России, за рубежом и в Донбассе

© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного Солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Общероссийский Народный фронт доставит лампы с частицами Вечного огня ветеранам, проживающим в регионах и за рубежом, рассказали в пресс-службе организации.

"Сегодня в Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег патриотической акции "Огонь памяти". В этом году участники акции доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала "Могила Неизвестного Солдата", ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах — участниках акции", — говорится в сообщении.

Кроме того, частицы Вечного огня доставят военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.
В рамках акции представители Народного фронта, движения "Здоровое Отечество" и других общественных организаций встретятся с ветеранами в ЛНР и ДНР, а также примут участие в открытии отреставрированных памятников и зажжении Огней памяти от огня, взятого у мемориала "Могила Неизвестного Солдата".
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По словам организаторов, машины автоколонны отправились по направлениям: Москва — Тула — Волгоград — Новороссийск — Керчь — Севастополь, Москва — Санкт-Петербург — Мурманск, Москва — Смоленск.
"Частицы Вечного огня будут доставлены ветеранам в восемь городов-героев России и населенные пункты по пути следования автопробега, где пройдут праздничные мероприятия. В городах акцию примут представители администраций и общественники, которые передадут лампы ветеранам", — пояснили в ОНФ.
Отмечается, что с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь и Таджикистан.
"Сегодня церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата по-своему уникальна. Частицы Вечного огня из Александровского сада отправляется в российские регионы, двенадцать стран, и самое главное — в Донецк и Луганск", — рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Он заключил, что людей из разных уголков мира объединяет общая история, Великая Отечественная война и деды, которые "воевали плечом к плечу за наше будущее".
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Общероссийский народный фронтВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияОбществоДНРЛНР
 
 
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