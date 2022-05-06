https://ria.ru/20220506/gerb-1787130245.html

Депутаты Мосгордумы поделились мнением о гербе столицы

Депутаты Мосгордумы поделились мнением о гербе столицы - РИА Новости, 06.05.2022

Депутаты Мосгордумы поделились мнением о гербе столицы

Герб столицы обозначает собой огромный исторический путь Москвы и России, универсален на все времена и лучше тысяч слов передает всю гамму эмоций и смыслов... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T09:08

2022-05-06T09:08

2022-05-06T09:09

московская городская дума

общество

москва

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Герб столицы обозначает собой огромный исторический путь Москвы и России, универсален на все времена и лучше тысяч слов передает всю гамму эмоций и смыслов происходящего, рассказали РИА Новости депутаты Московской городской думы.Ежегодно 6 мая в Москве празднуют День герба и флага столицы. Дата была выбрана не случайно, так как это день памяти Святого великомученика Георгия Победоносца, который считается небесным покровителем Москвы. Святой Георгий изображен на флаге и гербе Москвы.Депутат МГД от партии "Единая Россия" Александр Семенников поделился, что для него герб столицы символизирует особую роль этого города в истории государства, ведь именно Москва стала собирательницей русских земель."Значимость герба, как и флага, определяется тем, что в минуты самых важных и судьбоносных событий, на самых главных торжествах он лучше тысяч слов передает всю гамму эмоций и смыслов происходящего. Эту свою роль, я думаю, герб Москвы выполняет вполне успешно", - рассказал Семенников.Он выразил мнение, что москвичи должны ценить свой герб за огромный исторический путь, который он прошёл."Сила государственного символа во многом зависит от его истории. Чем глубже и богаче она, тем сильнее его воздействие на умы и чувства людей. Всадник-змееборец в качестве герба московского князя утвердился еще во время Ивана III. Думаю, что мы должны ценить наш герб в том числе и за то, что вместе с Москвой и всей страной он прошел огромный исторический путь, пережил самые разные события, был с нами и в радости, и в горе. Таким он и должен оставаться", - выразил свои мысли депутат.Схожий символизм улавливает в столичном гербе и депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин, который заявил, что герб города Москвы обоснованно является стабилизирующим символом для многонационального общества и власти России."Герб должен выполнять функцию собирательного образа как воплощение многих действительных событий происходивших в разное время на территории древней Руси. Издревле многие знамёна славян и русских дружин были красного цвета, позже на красных знамёнах были изображения лика Иисуса Христа. И несмотря на то, что советское красное знамя было красным исходя из борьбы рабочего класса и крестьянства за народную власть и пролитую за это на полях сражений кровь, совпадение по цвету герба Москвы и красного знамени оказалось гармоничным и символичным", - заявил Зубрилин.Депутат особенно подчеркнул, что герб Москвы применим при любом политическом строе, так как он не имеет признаков капитализма или социализма и поэтому является универсальным гербом Москвы на все времена, подчёркивая преемственность поколений."Герб Москвы является официальным и конечно красивым символом. Герб выглядит как настоящий воинский щит, а основная часть площади герба имеет красный цвет. Это символизирует силу и готовность к сражению. Георгий Победоносец на коне в воинском снаряжении ударяет змия копьём. Изображение коня и стойка показывает его боевой настрой, конь не испугался змия, перешагнул его и готов затоптать врага! В целом герб Москвы выглядит довольно воинственно. Считаю, что это оправданно, воинственность и готовность к битве и стремление к победе неоднократно спасали Русь и Москву от ворогов и захватчиков", - подчеркнул депутат.Также Зубрилин отметил, насколько значимое место занимает герб столицы в жизни москвичей. Он присутствует на документах, бланках, законах, решениях и постановлениях. Его наносят на печати, флаги, удостоверения и значки депутатов. Таким образом москвичи понимают, что исполнительные органы власти и представительные, законодательные органы власти работают исполняя свои функции в соответствии с имеющимся статусом, к которому прилагаются флаг и герб города Москвы.Руководитель отдела истории Москвы Музея Москвы Ирина Карпачёва рассказала журналистам, что история герба города Москвы ведет свое начало со времен Петра I, но только при императрице Екатерине II был утверждён официально.

https://ria.ru/20220506/moskva-1786790040.html

https://ria.ru/20220505/repetitsiya-1787006375.html

https://ria.ru/20220505/metro-1786912771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская городская дума, общество, москва, единая россия, кпрф