12:32 06.05.2022 (обновлено: 13:10 06.05.2022)
СК выяснит, кто в Киеве вызвал на допрос российских чиновников
СК выяснит, кто именно в Киеве вызвал на допрос Медведева, Матвиенко, Шойгу и Бортникова
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет установит украинских чиновников и правоохранителей, причастных к направлению новых повесток с вызовом на допрос российским высокопоставленным лицам, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее сообщалось, что офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на допрос в Киев. В частности, речь идет о главе ФСБ Александре Бортникове, главе СВР Сергее Нарышкине, зампреде Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве, главе МВД Владимире Колокольцеве, спикере Совета федерации Валентине Матвиенко, полпреде президента РФ в ЦФО Игоре Щеголеве, спикере Госдумы Вячеславе Володине, главкоме Росгвардии Викторе Золотове и министре обороны Сергее Шойгу.
"Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел, возбужденных в связи с действиями украинских правоохранителей по незаконному привлечению граждан России к уголовной ответственности. На данный момент в производстве следователей СК России уже находится 14 уголовных дел по таким фактам", - говорится в сообщении.
По оценке ведомства, украинские правоохранители по надуманным основаниям принимали решения о возбуждении уголовных дел против российских депутатов, сенаторов, преподавателей, журналистов и иных граждан.
"Российским следствием эти действия украинской стороны квалифицированы по части 2 статьи 299 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Среди фигурантов указанных уголовных дел - следователи Службы безопасности Украины, должностные лица Генеральной прокуратуры Украины и областных прокуратур", - добавляется в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц, причастных к ним.