https://ria.ru/20220506/dopros-1787178930.html

СК выяснит, кто в Киеве вызвал на допрос российских чиновников

СК выяснит, кто в Киеве вызвал на допрос российских чиновников - РИА Новости, 06.05.2022

СК выяснит, кто в Киеве вызвал на допрос российских чиновников

Следственный комитет установит украинских чиновников и правоохранителей, причастных к направлению новых повесток с вызовом на допрос российским... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T12:32

2022-05-06T12:32

2022-05-06T13:10

александр бортников

дмитрий медведев

россия

украина

киев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Следственный комитет установит украинских чиновников и правоохранителей, причастных к направлению новых повесток с вызовом на допрос российским высокопоставленным лицам, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее сообщалось, что офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на своем сайте опубликовал повестки, согласно которым представители высшего российского руководства вызываются на допрос в Киев. В частности, речь идет о главе ФСБ Александре Бортникове, главе СВР Сергее Нарышкине, зампреде Совета безопасности РФ Дмитрии Медведеве, главе МВД Владимире Колокольцеве, спикере Совета федерации Валентине Матвиенко, полпреде президента РФ в ЦФО Игоре Щеголеве, спикере Госдумы Вячеславе Володине, главкоме Росгвардии Викторе Золотове и министре обороны Сергее Шойгу."Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел, возбужденных в связи с действиями украинских правоохранителей по незаконному привлечению граждан России к уголовной ответственности. На данный момент в производстве следователей СК России уже находится 14 уголовных дел по таким фактам", - говорится в сообщении.По оценке ведомства, украинские правоохранители по надуманным основаниям принимали решения о возбуждении уголовных дел против российских депутатов, сенаторов, преподавателей, журналистов и иных граждан."Российским следствием эти действия украинской стороны квалифицированы по части 2 статьи 299 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Среди фигурантов указанных уголовных дел - следователи Службы безопасности Украины, должностные лица Генеральной прокуратуры Украины и областных прокуратур", - добавляется в сообщении.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям установить основания, инициаторов этих решений и конкретных должностных лиц, причастных к ним.

https://ria.ru/20220503/biooruzhie-1786608281.html

https://ria.ru/20220506/pytki-1787139875.html

россия

украина

киев

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр бортников, дмитрий медведев, россия, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин