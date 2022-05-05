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Выплаты неполным семьям 2022: какие положены пособия на детей от 8 до 17 лет
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Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2022 году
Выплаты неполным семьям 2022: какие положены пособия на детей от 8 до 17 лет
Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2022 году
В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2022 году... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:15
2022-05-05T13:31
россия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2022 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости.Неполная семьяСемья, состоящая из одного родителя и ребенка или нескольких детей является функционально неполной. То есть воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается лишь один человек. При этом, единственный взрослый в семье может быть как родителем, так и опекуном или попечителем.Семья не считается неполной, если родители не проживают вместе. Главный критерий для такого статуса — официальное расторжение брака.Неполной семья считается, если:В 2021 году для семей с таким статусом стало предусматриваться федеральное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно.Пособие на детей от 8 до 17 летСогласно статье 10.1 ФЗ РФ, у неполных семей есть право на получение пособия на детей от 8 до 17 лет в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на детей. В 2022 году он составляет 12 274 рублей согласно информации "КонсультантПлюс".Кто получаетПособие вправе получить только тот родитель, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, если там не прописан второй. В случае развода получить выплату может один из родителей, если есть решение суда о назначении алиментов.Пособие назначают на каждого ребенка в семье. Такая мера поддержки также предназначена и для тех детей, у которых умерли оба родителя или они лишены родительских прав. В этом случае заявление подает законный представитель ребенка.Как оформитьЧтобы оформить пособие для неполной семьи, нужно собрать ряд документов и обратиться в соответствующие органы, которые занимаются социальными выплатами.Необходимые документыВ пакет документ для получения выплаты входят:Кроме этого списка необходимо предоставить документы о наличии имущества:В особых случаях могут понадобиться и другие документы для определения степени нуждаемости:Куда обращатьсяОформлением выплат занимаются территориальные отделения Пенсионного фонда РФ. Чтобы подать заявление, можно обратиться в учреждение по месту жительства или заполнить форму на портале "Госуслуги". Если ведомству потребуются те или иные документы, уведомление поступит в личный кабинет.Порядок выплаты пособияПособие в обязательном порядке выплачивается за полный месяц со дня достижения ребенком восьми лет, при этом расчет производится:СрокиВыплаты назначаются в любое время после достижения ребенком восьми лет. Перечисление средств после принятия решения производится в течение 12 месяцев (но не более 17). Если выплаты не поступили, то необходимо снова подать заявление.Размер пособияРазмер пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе.Расчет дохода семьи для получения выплатОдно из условий получения пособия — доход ниже прожиточного минимума (учитывается и зарплата, и пенсия). Однако для назначения выплат проводится также полная оценка нуждаемости семьи и дополнительных доходов:"Если помещение или дом было признано непригодным для проживания, то оно не будет учитывается при оценке нуждаемости. Также не должны учитываться жилые помещения, которые занимает заявитель и (или) члены его семьи, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются", — пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Кроме того, для расчета дохода учитываются и другие денежные поступления в бюджет семьи:"Хочется обратить внимание, что с 1 апреля 2022 в перечень уважительных причин отсутствия дохода добавились следующие — заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на период подсчета доходов, или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины 12 недель), тогда отказать в назначении пособия не имеют права", — добавила Оксана Красовская.Причины отказа в назначении пособияВ выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет может быть отказано по разными причинам:Дополнительные льготы одиноким родителямПомимо пособия с 8 до 17 лет, одинокий родитель может получить:"В рамках трудового законодательства не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет (за исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных документов при заключении трудового договора) (ч. 4 ст. 261 ТК РФ)", — добавила Оксана Красовская.По словам эксперта, единственному родителю может быть также предоставлен стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению до тех пор, пока он не вступит в брак. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И также на уровне регионов малоимущим одиноким родителям предоставляются в порядке, установленном региональным законодательством, пособие на ребенка, путевки в лагеря и льготное питание в школе.
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россия, социальные выплаты, семья, общество, дети, социальный навигатор, детские вопросы, детские пособия
13:15 05.05.2022 (обновлено: 13:31 05.05.2022)
 

Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2022 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВыплаты неполным семьям
Выплаты неполным семьям - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2022 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости.

Неполная семья

Семья, состоящая из одного родителя и ребенка или нескольких детей является функционально неполной. То есть воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается лишь один человек. При этом, единственный взрослый в семье может быть как родителем, так и опекуном или попечителем.
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Семья не считается неполной, если родители не проживают вместе. Главный критерий для такого статуса — официальное расторжение брака.
Неполной семья считается, если:
  • родители развелись по личным обстоятельствам;
  • один из родителей умер или пропал без вести;
  • мать или отец не указаны в свидетельстве о рождении ребенка.
В 2021 году для семей с таким статусом стало предусматриваться федеральное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно.

Пособие на детей от 8 до 17 лет

Согласно статье 10.1 ФЗ РФ, у неполных семей есть право на получение пособия на детей от 8 до 17 лет в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на детей. В 2022 году он составляет 12 274 рублей согласно информации "КонсультантПлюс".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в жаркую погоду у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Женщина с ребенком в жаркую погоду у фонтана Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина с ребенком в жаркую погоду у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Кто получает

Пособие вправе получить только тот родитель, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, если там не прописан второй. В случае развода получить выплату может один из родителей, если есть решение суда о назначении алиментов.
Пособие назначают на каждого ребенка в семье. Такая мера поддержки также предназначена и для тех детей, у которых умерли оба родителя или они лишены родительских прав. В этом случае заявление подает законный представитель ребенка.

Как оформить

Чтобы оформить пособие для неполной семьи, нужно собрать ряд документов и обратиться в соответствующие органы, которые занимаются социальными выплатами.
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Необходимые документы

В пакет документ для получения выплаты входят:
  • подтверждающие бумаги о том, что семья является неполной (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о признании человек пропавшим без вести и др.);
  • если ребенок или дети в семье были усыновлены или находятся под опекой, то необходим документ об усыновлении;
  • паспорт РФ;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка о размере доходов;
  • банковские счета карты "Мир" для выплаты пособия или счета, не привязанные к каким-либо картам.
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Кроме этого списка необходимо предоставить документы о наличии имущества:
  • сведения о жилье (выписка из ЕГРН, домовая книга, право на собственность и др.);
  • сведения о транспорте (ПТС, свидетельство о регистрации);
  • сведения о нежилых и коммерческих помещениях (выписка из ЕГРН, право на собственность и др.).
В особых случаях могут понадобиться и другие документы для определения степени нуждаемости:
  • справка о прохождении лечения родителя в течение трех месяцев и более, из-за чего тот не мог временно работать;
  • документ о нахождении одного из родителей на принудительном лечении по решению суда;
  • документ, подтверждающий нахождение одного из родителей под стражей;
  • документ о прохождении родителем военной службы по призыву и др.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПосетители в центре госуслуг "Мои документы"
Посетители в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Посетители в центре госуслуг "Мои документы"

Куда обращаться

Оформлением выплат занимаются территориальные отделения Пенсионного фонда РФ. Чтобы подать заявление, можно обратиться в учреждение по месту жительства или заполнить форму на портале "Госуслуги". Если ведомству потребуются те или иные документы, уведомление поступит в личный кабинет.

Порядок выплаты пособия

Пособие в обязательном порядке выплачивается за полный месяц со дня достижения ребенком восьми лет, при этом расчет производится:
  • с месяца достижения восьми лет после подачи заявления в течение шести месяцев;
  • с месяца обращения при подаче заявления позднее шести месяцев после восьмилетия.
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Сроки

Выплаты назначаются в любое время после достижения ребенком восьми лет. Перечисление средств после принятия решения производится в течение 12 месяцев (но не более 17). Если выплаты не поступили, то необходимо снова подать заявление.
"Пособие назначается на год. В следующем году выплата возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку будет 17, то пособие выплачивается до того месяца, в котором у него день рождения", — уточнила Оксана Васильева, эксперт по правовым вопросам и член экспертного совета Комитета Государственной думы.

Размер пособия

Размер пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе.
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Расчет дохода семьи для получения выплат

Одно из условий получения пособия — доход ниже прожиточного минимума (учитывается и зарплата, и пенсия). Однако для назначения выплат проводится также полная оценка нуждаемости семьи и дополнительных доходов:
  • размер жилья — на каждого члена семьи должно приходиться не более 24 кв.м в квартире и не более 40 кв.м в доме, при этом можно владеть участками до 25 соток в черте городе и до 1 гектара в селе;
  • транспорт — если в семье есть машина, выпущенная не более пяти лет назад с объемом двигателя больше 250 л.с., то в выплатах будет отказано. Транспорт для инвалидов в этом случае не учитывается;
  • семья не должна владеть нежилыми, коммерческими помещениями;
  • наличие вкладов свыше 250 т.р. с процентами выше прожиточного минимума также служит запретом в назначении пособия.
"Если помещение или дом было признано непригодным для проживания, то оно не будет учитывается при оценке нуждаемости. Также не должны учитываться жилые помещения, которые занимает заявитель и (или) члены его семьи, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются", — пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве
Женщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве
Кроме того, для расчета дохода учитываются и другие денежные поступления в бюджет семьи:
Таблица для расчета нуждаемости и назначения пособия с 8 до 17 лет

Доходы, которые учитываются

Доходы, которые не учитываются

Зарплата и премии

Выплаты пособия с 8 до 17 лет за прошлые периоды

Пенсии и пособия

Пособия, выплачиваемые в связи со стихийными бедствиями и ЧС

Алименты

Пособия и алименты на ребенка, достигшего восемнадцатилетия

Стипендии

Страховые выплаты, например, возмещение ущерба имуществу или здоровью

Доход от ИП, сдачи жилья в аренду, самозанятости

Выплаты трудоспособным неработающим людям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом до восемнадцати лет

Проценты по вкладам

Соцпомощь на основе социального контракта

Выплаты по наследству

Доход, полученный за границей

Дивиденды

Вознаграждения по авторским договорам

"Хочется обратить внимание, что с 1 апреля 2022 в перечень уважительных причин отсутствия дохода добавились следующие — заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на период подсчета доходов, или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины 12 недель), тогда отказать в назначении пособия не имеют права", — добавила Оксана Красовская.

Причины отказа в назначении пособия

В выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет может быть отказано по разными причинам:
  • родители еще не завершили процесс развода, отсутствует свидетельство о расторжении брака;
  • доход семьи превышает прожиточный минимум;
  • у семьи есть имущество, не предусмотренное для нуждающейся (дорогие автомобили, элитное жилье, коммерческие помещения и др.);
  • семья имеет депозиты со счетом больше 250 т.р. и получает проценты больше прожиточного минимума;
  • заявитель не представил дополнительные документы, подтверждающие факт нужды в пособии.
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Дополнительные льготы одиноким родителям

Помимо пособия с 8 до 17 лет, одинокий родитель может получить:
  • пособие по беременности и родам;
  • единовременную выплату при рождении ребенка;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;
  • пособие по уходу за ребенком от 3 до 7 лет для семей с низкий доходом;
  • единовременную выплату школьникам от 6 лет.
"В рамках трудового законодательства не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет (за исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных документов при заключении трудового договора) (ч. 4 ст. 261 ТК РФ)", — добавила Оксана Красовская.
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По словам эксперта, единственному родителю может быть также предоставлен стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению до тех пор, пока он не вступит в брак. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И также на уровне регионов малоимущим одиноким родителям предоставляются в порядке, установленном региональным законодательством, пособие на ребенка, путевки в лагеря и льготное питание в школе.
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
 
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