13:15 05.05.2022 (обновлено: 13:31 05.05.2022)
Выплаты неполным семьям: кому положены и как оформить в 2022 году
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В 2021 году принят закон о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2022 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости.
Неполная семья
Семья, состоящая из одного родителя и ребенка или нескольких детей является функционально неполной. То есть воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается лишь один человек. При этом, единственный взрослый в семье может быть как родителем, так и опекуном или попечителем.
Семья не считается неполной, если родители не проживают вместе. Главный критерий для такого статуса — официальное расторжение брака.
Неполной семья считается, если:
- —родители развелись по личным обстоятельствам;
- —один из родителей умер или пропал без вести;
- —мать или отец не указаны в свидетельстве о рождении ребенка.
В 2021 году для семей с таким статусом стало предусматриваться федеральное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно.
Пособие на детей от 8 до 17 лет
Согласно статье 10.1 ФЗ РФ, у неполных семей есть право на получение пособия на детей от 8 до 17 лет в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на детей. В 2022 году он составляет 12 274 рублей согласно информации "КонсультантПлюс".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в жаркую погоду у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Женщина с ребенком в жаркую погоду у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Кто получает
Пособие вправе получить только тот родитель, который указан в записи акта о рождении ребенка при условии, если там не прописан второй. В случае развода получить выплату может один из родителей, если есть решение суда о назначении алиментов.
Пособие назначают на каждого ребенка в семье. Такая мера поддержки также предназначена и для тех детей, у которых умерли оба родителя или они лишены родительских прав. В этом случае заявление подает законный представитель ребенка.
Как оформить
Чтобы оформить пособие для неполной семьи, нужно собрать ряд документов и обратиться в соответствующие органы, которые занимаются социальными выплатами.
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Необходимые документы
В пакет документ для получения выплаты входят:
- —подтверждающие бумаги о том, что семья является неполной (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о признании человек пропавшим без вести и др.);
- —если ребенок или дети в семье были усыновлены или находятся под опекой, то необходим документ об усыновлении;
- —паспорт РФ;
- —свидетельство о рождении ребенка;
- —справка о размере доходов;
- —банковские счета карты "Мир" для выплаты пособия или счета, не привязанные к каким-либо картам.
Кроме этого списка необходимо предоставить документы о наличии имущества:
- —сведения о жилье (выписка из ЕГРН, домовая книга, право на собственность и др.);
- —сведения о транспорте (ПТС, свидетельство о регистрации);
- —сведения о нежилых и коммерческих помещениях (выписка из ЕГРН, право на собственность и др.).
В особых случаях могут понадобиться и другие документы для определения степени нуждаемости:
- —справка о прохождении лечения родителя в течение трех месяцев и более, из-за чего тот не мог временно работать;
- —документ о нахождении одного из родителей на принудительном лечении по решению суда;
- —документ, подтверждающий нахождение одного из родителей под стражей;
- —документ о прохождении родителем военной службы по призыву и др.
Посетители в центре госуслуг "Мои документы"
Куда обращаться
Оформлением выплат занимаются территориальные отделения Пенсионного фонда РФ. Чтобы подать заявление, можно обратиться в учреждение по месту жительства или заполнить форму на портале "Госуслуги". Если ведомству потребуются те или иные документы, уведомление поступит в личный кабинет.
Порядок выплаты пособия
Пособие в обязательном порядке выплачивается за полный месяц со дня достижения ребенком восьми лет, при этом расчет производится:
- —с месяца достижения восьми лет после подачи заявления в течение шести месяцев;
- —с месяца обращения при подаче заявления позднее шести месяцев после восьмилетия.
Сроки
Выплаты назначаются в любое время после достижения ребенком восьми лет. Перечисление средств после принятия решения производится в течение 12 месяцев (но не более 17). Если выплаты не поступили, то необходимо снова подать заявление.
"Пособие назначается на год. В следующем году выплата возобновляется, если ребенку не исполнилось 17 лет. Если в следующем году ребенку будет 17, то пособие выплачивается до того месяца, в котором у него день рождения", — уточнила Оксана Васильева, эксперт по правовым вопросам и член экспертного совета Комитета Государственной думы.
Размер пособия
Размер пособия равен 50% прожиточного минимума для детей в регионе.
Расчет дохода семьи для получения выплат
Одно из условий получения пособия — доход ниже прожиточного минимума (учитывается и зарплата, и пенсия). Однако для назначения выплат проводится также полная оценка нуждаемости семьи и дополнительных доходов:
- —размер жилья — на каждого члена семьи должно приходиться не более 24 кв.м в квартире и не более 40 кв.м в доме, при этом можно владеть участками до 25 соток в черте городе и до 1 гектара в селе;
- —транспорт — если в семье есть машина, выпущенная не более пяти лет назад с объемом двигателя больше 250 л.с., то в выплатах будет отказано. Транспорт для инвалидов в этом случае не учитывается;
- —семья не должна владеть нежилыми, коммерческими помещениями;
- —наличие вкладов свыше 250 т.р. с процентами выше прожиточного минимума также служит запретом в назначении пособия.
"Если помещение или дом было признано непригодным для проживания, то оно не будет учитывается при оценке нуждаемости. Также не должны учитываться жилые помещения, которые занимает заявитель и (или) члены его семьи, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли в собственности семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, также не учитываются", — пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве
Женщина с ребенком идет в Центральный детский магазин в Москве
Кроме того, для расчета дохода учитываются и другие денежные поступления в бюджет семьи:
Таблица для расчета нуждаемости и назначения пособия с 8 до 17 лет
Доходы, которые учитываются
Доходы, которые не учитываются
Зарплата и премии
Выплаты пособия с 8 до 17 лет за прошлые периоды
Пенсии и пособия
Пособия, выплачиваемые в связи со стихийными бедствиями и ЧС
Алименты
Пособия и алименты на ребенка, достигшего восемнадцатилетия
Стипендии
Страховые выплаты, например, возмещение ущерба имуществу или здоровью
Доход от ИП, сдачи жилья в аренду, самозанятости
Выплаты трудоспособным неработающим людям, которые ухаживают за ребенком-инвалидом до восемнадцати лет
Проценты по вкладам
Соцпомощь на основе социального контракта
Выплаты по наследству
Доход, полученный за границей
Дивиденды
Вознаграждения по авторским договорам
"Хочется обратить внимание, что с 1 апреля 2022 в перечень уважительных причин отсутствия дохода добавились следующие — заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны (при условии продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся на период подсчета доходов, или при условии, что на день подачи заявления срок беременности женщины 12 недель), тогда отказать в назначении пособия не имеют права", — добавила Оксана Красовская.
Причины отказа в назначении пособия
В выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет может быть отказано по разными причинам:
- —родители еще не завершили процесс развода, отсутствует свидетельство о расторжении брака;
- —доход семьи превышает прожиточный минимум;
- —у семьи есть имущество, не предусмотренное для нуждающейся (дорогие автомобили, элитное жилье, коммерческие помещения и др.);
- —семья имеет депозиты со счетом больше 250 т.р. и получает проценты больше прожиточного минимума;
- —заявитель не представил дополнительные документы, подтверждающие факт нужды в пособии.
Дополнительные льготы одиноким родителям
Помимо пособия с 8 до 17 лет, одинокий родитель может получить:
- —пособие по беременности и родам;
- —единовременную выплату при рождении ребенка;
- —пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- —пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;
- —пособие по уходу за ребенком от 3 до 7 лет для семей с низкий доходом;
- —единовременную выплату школьникам от 6 лет.
"В рамках трудового законодательства не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, которая воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет (за исключением увольнения по отдельным основаниям, в частности в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей, представления им работодателю подложных документов при заключении трудового договора) (ч. 4 ст. 261 ТК РФ)", — добавила Оксана Красовская.
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По словам эксперта, единственному родителю может быть также предоставлен стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере по его заявлению до тех пор, пока он не вступит в брак. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И также на уровне регионов малоимущим одиноким родителям предоставляются в порядке, установленном региональным законодательством, пособие на ребенка, путевки в лагеря и льготное питание в школе.
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени
Женщина с ребенком отдыхает на набережной реки Туры в Тюмени