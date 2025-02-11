Пособия и льготы матерям-одиночкам: кому положены и как получить

о выплатах пособия неполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2026 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости. В 2021 году принят законнеполным семьям. О том, кто имеет право на его получение, как оформить, какие размеры выплаты положены в 2026 году для детей от 8 до 17 лет включительно и какие документы нужно собрать — в материале РИА Новости.

Кто имеет статус матери-одиночки

Термин "мать-одиночка" не имеет юридической силы в российском законодательстве. Для семьи, в которой воспитанием и содержанием ребенка занимается только мать, применяется понятие "единственный родитель" в социальном праве или "одинокая мать" в трудовом.

Главный критерий для получения этого юридического статуса — полное отсутствие у ребенка второго родителя с точки зрения закона, а именно:

в свидетельстве о рождении ребенка в графе "Отец" стоит прочерк;

отец записан в документах со слов матери;

женщина усыновила (удочерила) ребенка, не находясь в зарегистрированном браке.

"Многие путают бытовое понятие "воспитываю одна" с юридическим статусом. По закону мать-одиночка — это женщина, у которой в свидетельстве о рождении ребенка вообще нет записи об отце (стоит прочерк) или она внесена со слов матери. Именно этот документ дает доступ к повышенным пособиям и льготам в некоторых регионах. В практике был случай, когда клиентка думала, что после развода получит статус одинокой, но если отец записан — даже без алиментов статус не присвоят", — объясняет юрист в сфере социальных услуг Яна Мысик.

Кто не считается матерью-одиночкой

Многие женщины убеждены, что после развода или в случае, когда отец не участвует в жизни ребенка, они автоматически приобретают статус матери-одиночки. Это не так. По словам Екатерины Кудряшовой, кандидата юридических наук, доцента МОФ РАНХиГС, директора по правовым вопросам Исследовательского центра "АБП" (ABL), Развод сам по себе не делает женщину матерью-одиночкой. Если отец юридически установлен, он сохраняет обязанности перед ребенком, включая алименты. "Папа исчез из семейной жизни" и "отец юридически отсутствует" — это разные факторы с точки зрения закона.

Отсюда можно выделить следующие ситуации, по причине которых женщина не будет считаться матерью-одиночкой:

брак расторгнут, и женщина воспитывает ребенка самостоятельно (отец юридически установлен);

отец лишен родительских прав — обязанность содержать ребенка при этом за ним сохраняется;

мужчина признал отцовство добровольно или через суд, но не участвует в воспитании;

отец не платит алименты — это основание требовать взыскания через суд, но не для получения статуса матери-одиночки;

ребенок родился в течение 300 дней после развода или смерти супруга — бывший муж в этом случае вписывается в свидетельство отцом автоматически.

"Если отец ребенка умер, женщина также не становится матерью-одиночкой — в этом случае она признается вдовой и может претендовать на пособие по потере кормильца", — отмечает Яна Мысик.

Как получить статус матери-одиночки

справка из ЗАГСа по форме № 25 . Специального удостоверения матери-одиночки федерального образца в России не существует. Статус присваивается автоматически при регистрации рождения без регистрации отца и подтверждается пакетом документов в заявительном порядке каждый раз, когда женщина обращается за льготами. Главным документом является свидетельство о рождении ребенка, где отец отсутствует, либо действующая

Пошаговый порядок действий для подтверждения статуса:

Зарегистрируйте рождение ребенка в органах ЗАГС или через портал Госуслуги . Оставьте графу об отце пустой или внесите данные только по своему указанию. Получите в ЗАГСе справку по форме № 25, если отец записан с ваших слов. Предъявляйте эти документы работодателю, в Социальный фонд России (СФР) или органы социальной защиты при каждом обращении за льготами.

В 2026 году ЗАГСы передают данные в цифровом виде — справка по форме № 25 поступает в личный кабинет на Госуслугах автоматически, без дополнительного обращения.

Выплаты, положенные матерям-одиночкам

"Все федеральные пособия в 2026 году рассчитываются для одиноких матерей по общим правилам. Однако у них есть весомая социальная преференция: при расчете среднедушевого дохода семьи делить общие поступления придется на меньшее количество человек (ведь супруга нет). Соответственно, шансы пройти критерии нуждаемости и получить Единое пособие в максимальном размере (100%) у одинокой мамы значительно выше", — поясняет Кучковская Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент Кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации .

По словам Фатимы Нурмагомедовой, адвоката, эксперта Общественной палаты Республики Дагестан, наиболее частой ошибкой является ожидание специальных федеральных выплат именно за статус матери-одиночки. "Сегодня большинство мер поддержки назначается исходя из нуждаемости семьи, уровня доходов и возраста детей. Поэтому женщинам необходимо внимательно изучать условия получения пособий", — предупреждает эксперт.

Пособия на детей разных возрастов

Тип и размер выплат, которые доступны неполной семье, определяет возраст ребенка. Так, мать-одиночка может получить:

единовременное пособие на рождение ребенка;

пособие по беременности и родам;

единое пособие на детей до 17 лет;

материнский капитал.

Параллельно с другими выплатами назначается ежемесячное пособие по уходу — оно действует до достижения ребенком 1,5 лет и рассчитывается от заработка матери. При этом ни одно из перечисленных пособий не исключает друг друга — их можно получать одновременно.

Единое пособие на детей до 17 лет

Единое пособие — основная мера поддержки для одиноких матерей, малообеспеченных и неполных семей. Оно назначается на детей от 0 до 17 лет при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает регионального прожиточного минимума на ребенка.

Размер пособия зависит от степени нуждаемости и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер прожиточного минимума на ребенка в 2026 году составляет 18 371 руб., однако регионы вправе устанавливать другой прожиточный минимум. Так, примерный размер выплат по России в 2026 году с учетом установленного по стране прожиточного минимума, может составлять::

50% от прожиточного минимума (базовый размер) — 9 185,5 руб.;

75% от прожиточного минимума (повышенный) — 13 788, 25 руб.;

100% от прожиточного минимума (максимальный) — 18 371 руб.

"В 2026 году также действует правило минимального дохода для трудоспособных членов семьи: Социальный фонд разъяснял, что с января 2026 года минимальный годовой доход каждого трудоспособного родителя для назначения единого пособия должен составлять 8 МРОТ, то есть 216 744 рубля при МРОТ 27 093 рубля", — уточняет Екатерина Кудряшова.

Пособие назначается на 12 месяцев и продлевается ежегодно при сохранении условий нуждаемости. Если ребенку в следующем году исполнится 17 лет, выплата производится до месяца рождения включительно.

"Если вы официально работаете, но зарплата маленькая, подавать заявление стоит. Отказ часто приходит из-за нулевого дохода. Уважительная причина отсутствия дохода — статус одинокой матери, и доказывать уважительность этой причины нужно не так строго, как в полных семьях", — объясняет Яна Мысик.

Пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам ("декретные") выплачивается работающим женщинам за период отпуска по беременности и родам. Стандартная продолжительность — 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 после). Если роды были осложненными, выплаты продлеваются до 156 дней, при многоплодной беременности — до 194 дней.

Размер выплаты рассчитывается по формуле: доходы за 2 года ÷ количество дней в этих годах × количество дней декретного отпуска.

Минимальный и максимальные размеры "декретных" выплат в 2026 году:

Минимум Максимум Одноплодная беременность (140 дней) 124 702, 20 руб. 955 836 руб. Осложненные роды (156 дней) 138 964 руб. 1 065 074 руб. Многоплодная беременность (194 дня) 172 802 руб. 1 325 515 руб.

Неработающим женщинам декретные не выплачиваются. Исключение — уволенные в связи с ликвидацией организации: им назначается пособие в фиксированном минимальном размере через органы социальной защиты.

Для оформления выплаты работающей матери-одиночке нужно обратиться к работодателю с листком нетрудоспособности. В дальнейшем деньги будут поступать напрямую от СФР.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается тому, кто фактически осуществляет уход, — как правило, матери. Для работающих размер составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом размер выплат не должен превышать установленных границ:

минимум — 10 837,20 рублей в месяц (40% от МРОТ 2026 года без учета районного коэффициента);

максимум — 83 021,18 рублей в месяц (зависит от предельной суммы доходов, которые были учтены ФНС).

Если женщина не работала до родов или имела небольшой стаж, пособие назначается в минимальном размере через СФР.

Единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие выплачивается всем матерям вне зависимости от дохода и трудового статуса. В 2026 году его размер составляет 28 450,45 рублей (с учетом индексации). В регионах с районными коэффициентами сумма пересчитывается.

Единовременное пособие оформляется через работодателя или СФР, МФЦ, если мать-одиночка не трудоустроена.

Материнский капитал

Материнский капитал полагается матерям-одиночкам на общих основаниях — никаких дополнительных условий или ограничений для этой категории нет. В 2026 году сертификаты проиндексированы на 5,6%:

на первого ребенка — 728 921,90 рублей;

на второго ребенка (если сертификат на первого не оформлялся) — 963 243,17 рублей;

доплата за второго ребенка при уже оформленном сертификате на первого — 234 321,27 рублей.

Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей (включая дошкольное), формирование пенсионных накоплений матери или ежемесячную выплату из средств капитала при нуждаемости.

Важно! Если остаток средств не превышает 10 000 рублей, его можно получить единовременно наличными.

Региональные выплаты матерям-одиночкам

"Субъекты РФ имеют право утверждать собственные меры поддержки одиноких родителей. Программы сильно отличаются: где-то это ежемесячные компенсации на полноценное питание, где-то — выплаты к началу учебного года или компенсации за отсутствие мест в детских садах. Самые весомые пакеты поддержки традиционно действуют в Москве, Санкт-Петербурге и автономных округах", — рассказывает Наталья Кучковская.

Среди региональных мер в 2026 году:

Москва — ежемесячные компенсации одиноким матерям в связи с ростом стоимости жизни и на возмещение роста стоимости продуктов питания (на детей до 3 лет — 1004 руб. в месяц, на детей до 16-ти лет — 1116 руб. (если семья получает ежемесячное пособие) и 447 руб. (если не получает));

Санкт-Петербург — ежемесячные социальные пособия на покупку детских товаров и питания по специальной карте "Детская" ,компенсация расходов на проезд;

,компенсация расходов на проезд; регионы Крайнего Севера — повышенные выплаты с учетом районных коэффициентов, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг;

ряд регионов — губернаторское пособие при рождении ребенка (например, в Татарстане — 200 000 руб. на погашение ипотеки, Ульяновская обл. — 50 тыс. руб. на второго ребенка и т.д.).

"Как юрист, я всегда запрашиваю региональный закон о социальной поддержке семей с детьми, в 2026 году почти везде есть отдельная глава для неполных семей. Можно самостоятельно найти выплаты для матери-одиночки в вашем регионе или позвонить в МФЦ", — советует Яна Мысик.

Расчет дохода семьи для получения выплат

При назначении единого пособия проводится комплексная оценка нуждаемости. Помимо требования о минимальном доходе трудоспособных членов семьи, учитывается имущественное положение:

жилье — не более 24 кв. м на человека в квартире и не более 40 кв. м в доме; допустимо владение земельными участками до 25 соток в черте города и до 1 гектара в сельской местности;

транспорт — допускается не более двух автомобилей (исключения — многодетные семьи, семьи с инвалидом, транспорт по программам соцподдержки);

нежилые и коммерческие помещения — семья не должна ими владеть;

вклады — наличие депозитов свыше 250 000 рублей с процентами, превышающими прожиточный минимум, является основанием для отказа.

Жилье, признанное непригодным для проживания, не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются доли в собственности, составляющие 1/3 и менее от общей площади.

При расчете дохода учитываются и не учитываются следующие поступления:

Доходы, которые учитываются Доходы, которые не учитываются Зарплата и премии Выплаты единого пособия за прошлые периоды Пенсии и пособия Пособия в связи со стихийными бедствиями и ЧС Алименты Пособия и алименты на ребенка после 18 лет Стипендии Страховые выплаты (возмещение ущерба имуществу или здоровью) Доходы от ИП, аренды, самозанятости Соцпомощь на основе социального контракта Проценты по вкладам Единовременные выплаты военнослужащим за вред здоровью Выплаты по наследству Доходы членов семьи, проходящих службу по мобилизации Доходы, полученные за рубежом Дивиденды, вознаграждения по авторским договорам

Важно! Беременность сроком от 12 недель на дату подачи заявления или продолжительностью 6 и более месяцев в расчетном периоде является уважительной причиной отсутствия дохода — отказать в назначении пособия в таком случае нельзя.

Причины отказа в назначении пособия

В назначении единого пособия может быть отказано по нескольким основаниям:

доход семьи превышает региональный прожиточный минимум на душу населения;

в собственности семьи есть имущество, не соответствующее критериям нуждаемости (дорогостоящий автомобиль, коммерческая недвижимость, элитное жилье);

вклады семьи превышают 250 000 руб., и проценты по ним выше прожиточного минимума;

заявитель не представил дополнительные документы, подтвержденные специалистом ведомства.

"За более чем пять лет практики при грамотном юридическом сопровождении одобрили 94% изначально отказанных обращений. Отказ далеко не всегда является законным", — отмечает Яна Мысик.

Получив отказ, мать вправе обжаловать его в вышестоящем органе СФР или в суде.

Как оформить выплаты матерям-одиночкам

В 2026 году действует развитый принцип "социального казначейства": СФР самостоятельно запрашивает большую часть сведений через систему межведомственного взаимодействия. В большинстве случаев матери достаточно подать электронное заявление для оформления положенных выплат и пособий.

"Как практикующий адвокат, я всегда говорю своим доверителям, что главная ошибка — откладывать оформление положенных мер поддержки. Многие выплаты назначаются только после подачи заявления, а в отдельных случаях имеют значение сроки обращения. Поэтому при изменении семейного положения или рождении ребенка лучше сразу уточнить перечень доступных льгот и пособий", — предупреждает Фатима Нурмагомедова.

Необходимые документы для оформления выплат

Базовый пакет документов при обращении за выплатами:

паспорт РФ заявительницы;

СНИЛС всех членов семьи;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

справка из ЗАГСа по форме № 25 (если отец записан со слов матери);

реквизиты банковского счета с картой национальной платежной системы "Мир".

В зависимости от вида пособия могут потребоваться дополнительные документы:

сведения о доходах семьи за расчетный период (для единого пособия);

документ об усыновлении (при усыновлении);

листок нетрудоспособности (для декретных);

справка об обучении и стипендии (для студенток);

справка о признании жилья аварийным (если применимо).

"Отказ часто приходит из‑за неполного пакета документов, поэтому я всегда советую сделать опись документов с подписью сотрудника", — уточняет Яна Мысик.

Куда обращаться за назначением пособий

Оформлением большинства федеральных выплат занимается Социальный фонд России. Подать заявление можно тремя способами:

через портал Госуслуги ;

; в МФЦ по месту жительства;

в клиентской службе СФР по месту регистрации.

Пособие по беременности и родам и выплату по уходу до 1,5 лет работающие матери оформляют через работодателя — тот передает сведения в СФР, и выплата производится напрямую на счет сотрудницы.

Важно! Если рождение ребенка было зарегистрировано за пределами России, документы придется донести лично в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

Сроки рассмотрения и получения выплат

Стандартные сроки в 2026 году:

единое пособие на детей до 17 лет — 10 рабочих дней (в отдельных случаях срок продлевается до 20 рабочих дней);

остальные виды пособий (единовременное при рождении, пособие по уходу) — до 15 рабочих дней.

Единое пособие поступает на счет ежемесячно 3-го числа месяца, следующего за расчетным, то есть выплата за июнь приходит 3 июля.

При возникновении спорных ситуаций нужно обратиться за юридической помощью: отказ в назначении пособия далеко не всегда является законным.

Льготы для матерей-одиночек

Помимо денежных выплат, матери-одиночки имеют право на ряд нефинансовых льгот — трудовых, налоговых и социальных. На практике именно эти меры нередко оказываются наиболее ощутимыми в повседневной жизни.

Трудовые гарантии для матерей-одиночек по ТК РФ

"Женщины, воспитывающие детей самостоятельно, нередко недооценивают трудовые гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. Между тем ограничения на увольнение, особый порядок привлечения к сверхурочной работе и дополнительные гарантии — реальные механизмы защиты, которыми необходимо пользоваться", — отмечает Фатима Нурмагомедова.

Ключевые права, на которые может рассчитывать женщина, воспитывающая ребенка одна:

Запрет на увольнение по инициативе работодателя (ч. 4 ст. 261 ТК РФ ). Одинокая мать, воспитывающая ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида — до 18 лет), не может быть уволена по сокращению штата или по решению работодателя. Исключения — ликвидация организации, грубые нарушения трудовой дисциплины, предоставление подложных документов при трудоустройстве. Ограничение сверхурочной работы и командировок ( ст. 259 ТК РФ ). Привлечь одинокую мать к сверхурочной работе, ночным сменам, работе в выходные и праздники, а также направить в командировку можно только с ее письменного согласия — пока ребенку не исполнилось 14 лет. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы ( ст. 263 ТК РФ ). Если это предусмотрено коллективным договором, одинокая мать с ребенком до 14 лет вправе взять дополнительный отпуск без оплаты продолжительностью до 14 календарных дней в год — в удобное для нее время.

"Трудовой кодекс защищает одинокую мать гораздо жестче, чем стандартное социальное законодательство. Уволить такую сотрудницу по инициативе работодателя практически невозможно — это строгое табу для кадровиков", — отмечает Наталья Кучковская.

Налоговые преференции для матерей-одиночек

пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ ). В 2026 году размеры двойного вычета составляют: Единственный родитель вправе получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере (). В 2026 году размеры двойного вычета составляют:

на первого ребенка — 2 800 руб. в месяц;

на второго ребенка — 5 600 руб. в месяц;

на третьего и каждого последующего ребенка — 12 000 руб. в месяц.

Вычет предоставляется до месяца, в котором суммарный доход с начала года превысит установленный лимит. Право на двойной вычет прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления единственного родителя в брак.

личный кабинет ФНС ", — предупреждает Яна Мысик. "Не подавать декларацию не значит получить вычет, поэтому нужно подать заявление работодателю или через", — предупреждает Яна Мысик.

Социальные льготы

Социальные льготы включают льготные путевки в санаторий, компенсацию части родительской платы за детский сад не менее 50% в большинстве регионов, а также внеочередное зачисление в школу или детский сад.

Детский сад вне очереди

Дети одиноких матерей имеют первоочередное право на зачисление в муниципальный детский сад. Для реализации этого права необходимо предоставить в дошкольное учреждение свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий статус матери-одиночки. "На практике реализация этого права требует настойчивости и нередко — содействия органов социальной защиты", — отмечает Яна Мысик.

Льготы на лекарства ребёнка

имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов по рецепту врача. Конкретный перечень препаратов определяется региональным законодательством. Дети из малоимущих семей, в том числе из неполных, до 3 летна бесплатное получение лекарственных препаратов по рецепту врача. Конкретный перечень препаратов определяется региональным законодательством.

Cкидка на оплату ЖКХ

Если расходы на коммунальные услуги превышают установленный региональный лимит от совокупного дохода семьи, одинокая мать вправе получить субсидию на оплату ЖКХ. Оформить субсидию можно через МФЦ или органы социальной защиты.

Бесплатное питание в школе для ребенка

В большинстве регионов дети из неполных и малоимущих семей получают бесплатное (или с 50% скидкой) двухразовое питание в школе. Конкретные условия зависят от субъекта РФ — уточнять нужно в местных органах социальной защиты или в администрации школы.

Бесплатный проезд

Ряд регионов предоставляет льготный или бесплатный проезд в общественном транспорте детям из неполных семей и самим одиноким матерям. В Санкт-Петербурге, например, действует ежемесячная компенсация расходов на проезд. Перечень льгот по конкретному региону необходимо уточнять в местных органах соцзащиты или МФЦ.

Изменения в выплатах матерям-одиночкам в 2026 году

"2026 год принес глобальное усиление контроля доходов для получателей мер поддержки. Государство борется с "серыми" заработками. С одной стороны, планку минимального дохода жестко подняли, отсекая тех, кто работает фиктивно. С другой стороны, статус единственного родителя защищает маму: она имеет официальное право на "нулевой доход", если воспитывает ребенка одна и не имеет других источников заработка", — рассказывает Наталья Кучковская.

Основные изменения:

Новое правило "8 МРОТ". Согласно Федеральному закону от 28 ноября 2025 года №429-ФЗ с 1 января 2026 года каждый трудоспособный член семьи для получения единого пособия должен подтвердить официальный доход не менее 216 744 рублей за расчетный период (8 МРОТ при МРОТ 27 093 рублей) либо иметь документально подтвержденную уважительную причину "нулевого дохода". Статус единственного родителя является такой уважительной причиной. Новый порядок учета алиментов (с 1 марта 2026 года). Изменился расчет алиментов, которые зачисляются в доход семьи при оценке нуждаемости. Раньше минимальная сумма привязывалась к МРОТ. Теперь, если алименты не установлены судом или выплачиваются по устному договору, СФР рассчитывает их исходя из среднемесячной номинальной заработной платы по региону за предыдущий год. Если судебное решение об алиментах есть — в доход по-прежнему засчитывается фактически поступившая сумма. Включение декрета в страховой стаж без ограничений. Согласно Постановлению от 19 января 2026 года №11 , с 2026 года в страховой стаж для расчета пенсии включаются все периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет — без ранее действовавшего ограничения в 6 лет суммарно за всех детей. Семейная налоговая выплата (с 1 июня 2026 года). Работающие родители с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет — при очном обучении) и официальным доходом могут подать заявление на новую ежегодную выплату — возврат части уплаченного НДФЛ. Размер выплаты — разница между фактически уплаченным налогом (13%) и налогом по льготной ставке 6% от того же дохода. Одинокая мать с двумя детьми полностью подходит под условия. Заявление подается с 1 июня по 1 октября 2026 года через Госуслуги, СФР или МФЦ — за доходы 2025 года. Единое пособие — на 12 месяцев. Срок назначения единого пособия увеличен с 6 до 12 месяцев. Переоформлять его все равно необходимо ежегодно.

"Регионы обязали утвердить отдельный перечень льгот именно для матерей‑одиночек, тогда как ранее многие ссылались на общие льготы для неполных семей. Упростили подтверждение статуса через Госуслуги, загсы подгружают данные автоматически и справка №25 приходит в личный кабинет. За май 2026 года восьми матерям‑одиночкам одобрили выплаты, которых раньше добивались более года. Без юридической проработки документов отказы все еще часты, особенно по мелким формальностям", — дополняет Яна Мысик.

Главное о выплатах матерям-одиночкам

Статус матери-одиночки в России определяется не фактом воспитания ребенка в одиночку, а юридическим отсутствием отца в документах. Одинокие матери не имеют отдельного пособия "за статус", однако могут рассчитывать на широкий круг федеральных и региональных льгот, а также на преимущества при оценке нуждаемости.

Что важно знать:

Статус матери-одиночки подтверждается свидетельством о рождении с прочерком в графе "Отец" или справкой из ЗАГСа по форме № 25. Специального удостоверения не существует. Развод, уклонение от алиментов и лишение отцовских прав не дают права на статус матери-одиночки. Основная выплата — единое пособие на детей до 17 лет. Дополнительные федеральные выплаты: декретные (от 124 702 до 955 836 рублей за 140 дней), единовременное пособие при рождении (28 450,45 рублей), пособие по уходу до 1,5 лет (от 10 837 до 83 021 рублей в месяц), материнский капитал (от 728 921,90 рублей). Трудовые гарантии: запрет на увольнение до достижения ребенком 14 лет, привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия, дополнительный отпуск до 14 дней. Налоговая льгота: двойной вычет по НДФЛ — 2 800 рублей на первого ребенка, 5 600 рублей на второго, 12 000 рублей на третьего и последующих.