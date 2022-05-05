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Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту
Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту - РИА Новости, 05.05.2022
Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту
Следователи начали проверку после смерти пассажира рейса Баку-Минск в аэропорту Самары, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:01
2022-05-05T14:01
туризм
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
курумоч (аэропорт)
россия
баку
минск
аэропорт
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САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти пассажира рейса Баку-Минск в аэропорту Самары, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, 5 мая 2022 года в 7:15 (6:15 мск) в аэропорту Курумоч по причине плохого самочувствия пассажира 1958 года рождения совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс В2740 "Баку-Минск", — рассказывают в ведомстве.Уточняется, что в 7:23 (6:23 мск) мужчина, страдающий неизлечимым заболеванием, скончался.По факту произошедшего проводится проверка.
https://ria.ru/20220503/samolet-1786599070.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), курумоч (аэропорт), россия, баку, минск, аэропорт, новости - туризм, туризм
14:01 05.05.2022
 
Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту

Следственный комитет проводит проверку после смерти пассажира в аэропорту Курумоч

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти пассажира рейса Баку-Минск в аэропорту Самары, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 5 мая 2022 года в 7:15 (6:15 мск) в аэропорту Курумоч по причине плохого самочувствия пассажира 1958 года рождения совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс В2740 "Баку-Минск", — рассказывают в ведомстве.
Уточняется, что в 7:23 (6:23 мск) мужчина, страдающий неизлечимым заболеванием, скончался.
По факту произошедшего проводится проверка.
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