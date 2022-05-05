https://ria.ru/20220505/proverka-1786986065.html

Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту

Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту - РИА Новости, 05.05.2022

Следователи начали проверку после смерти пассажира в самарском аэропорту

Следователи начали проверку после смерти пассажира рейса Баку-Минск в аэропорту Самары, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:01

2022-05-05T14:01

2022-05-05T14:01

туризм

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

курумоч (аэропорт)

россия

баку

минск

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97594/96/975949654_0:249:4771:2932_1920x0_80_0_0_2ebc644c0ebbfd38a973cb48b185980c.jpg

САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после смерти пассажира рейса Баку-Минск в аэропорту Самары, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."По предварительным данным, 5 мая 2022 года в 7:15 (6:15 мск) в аэропорту Курумоч по причине плохого самочувствия пассажира 1958 года рождения совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс В2740 "Баку-Минск", — рассказывают в ведомстве.Уточняется, что в 7:23 (6:23 мск) мужчина, страдающий неизлечимым заболеванием, скончался.По факту произошедшего проводится проверка.

https://ria.ru/20220503/samolet-1786599070.html

россия

баку

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), курумоч (аэропорт), россия, баку, минск, аэропорт, новости - туризм, туризм